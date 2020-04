Aalto-yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori kiittelee rajoitusten vaikutusta Suomessa.

Arvostettu amerikkalainen tutkimuslaitos Institute for Health Metrics and Evaluation ennustaa, että Suomessa koronavirusepideamian vaikein vaihe saavutettaisiin huhtikuun aikana.

Aalto-yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori Pauliina Ilmonen ei suoraan tukeudu tuon ennusteen optimismiin.

– Ennuste on tosiaan optimistinen. Toivottavasti se on oikeassa. Minä olisin kuitenkin nyt hyvin varovainen ja välttäisin nojaamasta näin optimistiseen ennusteeseen. Se, että useissa Euroopan maissa puhutaan jo rajoitteiden puruista, on mielestäni ennenaikaista. Olisin hyvin varovainen ja kuuntelisin WHO:n varoituksia hyvin herkällä korvalla, Ilmonen kertoi sähköpostitse.

Suomessa oli torstaihin mennessä 2 605 varmennettua koronavirustartuntaa. Uusia tapauksia tuli vuorokaudessa 118. Viruksen aiheuttamaan tautiin kuolleita oli 42.

Apulaisprofessorin mukaan tilanne voisi olla paljon koettua pahempi.

– Suomessa tilanne näyttää kohtuullisen hyvältä. Sairaalaan ja tehohoitoon joutuvien potilaiden määrien kasvunopeudessa nähdään muutos noin 10 päivää valmiuslakien käyttöönoton jälkeen. Muutaman datapisteen nojalla emme olleet varmoja, että oliko kyseessä todellinen muutos vai olisiko se mennyt satunnaisvaihtelun piikkiin. Nyt näemme, että muutos on todellinen, Ilmonen sanoo.

”Kiitos valtion johdolle”

Ilmosen mukaan lisärajoitteiden vaikutus alkaa todennäköisesti näkyä.

– Määrät (tartunnoissa) tulevat kyllä kasvamaan vielä, mutta kasvunopeus ei ole nyt kestämätön. Tämä ei ole yllättävää, ja kiitos kuuluu valtion johdolle. Ilman rajoitteita olisimme aivan erilaisessa tilanteessa.

Suomessa oli torstaihin mennessä 2605 varmennettua koronavirustartuntaa. Kuvituskuva.

Hän itse ei osaa arvioida Suomen epidemiahuipun ajankohtaa. Tarkkojen ennusteiden laatimiseksi tarvittaisiin nykyistä enemmän esimerkiksi sairaalahoidossa oleviin potilaisiin ja koronapotilaiden tehohoitojaksojen keskimääräisiin pituuksiin liittyvää dataa.

– Voisimme toki tehdä ennusteita ilmankin, mutta epidemian tässä vaiheessa, kun sairaalahoitojen kesto vaikuttaa varsin paljon sairaalahoidossa olevien määriin, ennusteemme olisivat liian epäluotettavia. Emme voi nojata tässä kansainvälisiin arvioihin, sillä olemme kuulleet useammasta lähteestä, että Suomessa hoitoajat poikkeavat kansainvälisistä arvioista merkittävästi.

Ei ”liian rennosti”

Apulaisprofessori kannustaa jatkamaan rajoitusten noudattamista.

– Tällä hetkellä esimerkiksi sairaalahoidossa olevien määrä jatkaa kasvuaan. Suomessa tilanne on tosiaan nyt hyvä, mutta näitä rajoitteita on nyt kestettävä vielä tovi. Emme halua ajautua yhtä vaikeaan tilanteeseen kuin joissakin muissa Euroopan maissa on. Jos muissa maissa päädytään höllentämään rajoitteita, niin sen vaikutuksia kannattaa seurata hyvin tarkkaan, Ilmonen sanoo.

Koronaviruksen takia tehdyt rajoitukset ovat auttaneet viruksentorjunnassa. Kuvituskuva.

Ilmonen ilmaisee myös mahdollisen huolenaiheen.

– Itselläni on pienenä pelkona se, että koska potilasmäärät ovat nyt rajoitteiden ansiosta kasvaneet maltillisesti, niin aletaan ottaa liiankin rennosti. Toivon, että suomalaisten hyvä yhteishenki tämän vihollisen nujertamiseksi pysyy vahvana. Täytyy muistaa, että potilasmäärät kasvavat yhä, eikä rajoitteita saisi nyt höllentää yhtään.