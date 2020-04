Kommentti: Korona-aikana ei kannata hermoilla – vika on vain todellisuudessa

Koronavirus ei tehnyt maailmastamme omituista. Se vain paljasti, kuinka absurdi se valmiiksi oli, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kuukausi sitten keksin, että olisin viikko sitten mennyt katsomaan teatteri Kultsan esityksen Harmsin maailma – Outo Hupaelma. Daniil Harms oli neuvostoliittolainen kirjailija, joka teki absurdeja tarinan pätkiä. Pidän niistä kovin.

Kävi niin, että kuukauden aikana koko maailma muuttui absurdiksi ja esitystä siirrettiin. Mitä ilmeisemmin, koska siitä oli tullut tarpeeton.

Elokuvissa käynti ja ravintolassa pistäytyminen on nyt kielletty vaarallisina ja epäterveellisinä. Osa ihmisistä on naamioitunut. Mitä he aikovat?

Matka metrossa on karmiva seikkailu. Koska tahansa vastapäätä voi istua pahasilmäinen ihminen ja aivastaa tappavasti.

Kouluun lähdön sijaan lapset istuvat pienten ruutujen äärelle, josta kuuluvan äänen heidän pitäisi uskoa olevan opettaja.

Hallitus ja Suomen suuret kaupungit kiistelevät pienistä kangaspaloista. Niitä kiidätetään valtavilla lentävillä koneilla kaukaisesta Kiinasta. Siellä niistä käyvät kilpaa valtioiden salaiset asiamiehet ja huijarit.

Pesemme käsiämme useammin kuin Pontius Pilatus.

Kaiken takana on pienen pieni virus, perimältään vähäinen. Niin vähäinen, että se ei edes itse tiedä olevansa olemassa.

Harmsin maailma ei ole outo, meidän on.

Lastenkirjailija vihasi lapsia syvästi ja vakaasti

No, oli Daniil Harmsinkin maailma outo. Sekä se, jossa hän eli että se jossa hän kirjoitti.

Harms eli Stalinin Neuvostoliitossa, jossa ihmiset katoilivat valokuvista ja öisin kotoaan.

Harmsin omat tarinat täyttyivät mielivaltaisesta väkivallasta, joka muistutti mykkäfilmien brutaalia komediaa. Vuonna 1905 syntynyt Harms olikin niiden aikalainen.

Daniil Harms.

Harmsin nuoruuden suuren neuvostorunoilijan Vlamidir Majakovskin runoissa oli samaa epäsopivuuden tuntua kuin Harmsin teksteissä. Majakovski kannatti vallankumousta, ja hänestä tuli nuoren neuvostovaltion lemmikki. Ihanteiden ja todellisuuden erkaneminen saattoi olla yksi syy Majakovskin itsemurhaan vuonna 1930.

Niihin aikoihin Harmsin lyhyt ura oli vasta käynnistymässä. Hänen nykyisin tunnetuimpia tekstejään ei julkaistu Harmsin elinaikana. Harms tunnettiin lastenkirjailijana, vaikka hän syvästi ja vakaasti vihasi lapsia.

Suomessa Harms löydettiin hetkeksi, kun Katja Losowitschin kokoama ja kääntämä Sattumia julkaistiin vuonna 1988. Elettiin perestroikan loppua, ja Neuvostovallan vääristellyt tai unohdetut hahmot kuten Majakovski ja Harms kiinnostivat. Ikään kuin romahtaneen rakennuksen alta olisi paljastunut ikivanhojen siemenien vihreä verso. Raha ja valta talloivat ne pian.

Seuraavia suomennoksia saatiin odottaa yli vuosikymmen, ja maailma oli taas unohtanut neuvostoavantgardismin. Jonkinlainen kiinnostus Harmsiin oli kuitenkin jäänyt.

Viisi vuotta sitten KOM-teatteri esitti hänen teksteihinsä perustuvaa näytelmän Sattumia. Siinä ei ollut päätä eikä häntää, eli Harms oli ymmärretty oikein.

Kesken esityksen yleisöstä alkoi kuulua kovaa kuorsausta, ja joku huusi lääkäriä. Sellainen löytyi. Kesti minuutteja käsittää, että tämä ei ollut osa esitystä. Vaarassa ollut kuorsaaja talutettiin katsomosta.

Mieletön ja absurdi on aina meitä lähellä.

Tietyin varauksin oranssitukkainen mies

Mieletön, mieletön maailma. Se on tällä taas.

Maailmaa johtaa pönäkkä oranssitukkainen mies, joka ilmoittaa, että maailman terveysjärjestön rahoitus lopetetaan, koska maailman terveys on kriisissä. Pari minuuttia myöhemmin toimittaja kysyy tarkennusta ja aikamme absurdin teatterin mestari Trump sanoo, että ei hän niin sanonut.

Elämme absurdia aikaa, ystävä hyvä.

Harms kirjoitti punatukkaisesta miehestä, jolla ei ollut silmiä eikä korvia eikä hiuksia. Siksi häntä sanottiin ”tietyin varauksin punatukkaiseksi mieheksi”. Trump on tietyin varauksin oranssitukkainen.

Valko-Venjän presidentti Aleksandr Lukashenko on aikamme Harms-mies. Hänen mukaansa koronavirukseen auttavat sauna, vodka, traktorit ja pellot. Ehtaa Harmsia.

Jossain jotkut mielipuolet yrittävät vielä käydä työmarkkinaneuvotteluja ja sammuttaa tulipaloja, vaikka kaikesta on jo aikaa kadonnut merkitys.

Pukeva meni nurin 30 vuotta sitten, ja nyt heti perään Stockmannille uhkaa käydä kalpaten. Elämme lopun aikoja, ystävä hyvä.

Eristettynä eristetyssä kaupungissa

Daniil Harms ei jakanut vallankumouksen ihanteita. Hän oli liian nuori ehtiäkseen siihen mukaan, ja hänen miehuutensa oli vainon aikaa. Joissain Harmsin teksteissä on nähty uskonnollisia viitteitä, mutta uskovaisia hänen tekstinsä olisivat raivostuttaneet.

Harmsin sankareihin kuului runoilija Pushkin. Hän osoitti ihailunsa kirjoittamalla tekstin, jossa Pushkin ja tämän neljä poikaa, ”kaikki idiootteja”, putoilevat tuoleilta. ”Hävettää kertoakin”, se päättyy.

Harms kuului pieneen taiteilijaryhmään, joka vaati tilaa muullekin kuin oikeaoppiselle sosialistisella realismille. Tämä johti lyhyeen karkotukseen 1930-luvun alussa.

Minään suurena uhkana Harmsia ei pidetty, sillä hänestä ei tullut Stalinin suurten puhdistusten uhria. Hän joutui vankilaan vasta Hitlerin hyökättyä Neuvostoliittoon, koska oli ilmiantajien mukaan lietsonut tappiomielialaa.

Harms menehtyi nälkään vankilan psykiatrisen osaston sellissä vuonna 1942. Selli sijaitsi Leningradissa, jota Hitler piiritti.

Aika absurdia.