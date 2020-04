Kommentti: Koronan syntipukiksi epäillään muurahaiskäpyä

Virus tuskin karkasi laboratoriosta. Kulkureitissä on monta onnetonta sattumaa, kirjoittaa IS Plusin tuottaja Riika Kuuskoski.

Mistä covid-19 oikein ilmestyi ihmisiin? Ajatus siitä että koronavirus olisi karannut laboratoriosta vaikkapa lepakkotutkijan virheen kautta, kuten esimerkiksi Daily Mail on hiljan kirjoittanut, on toki Remeksensä lukeneille kiehtova, mutta yleisesti ottaen syylliseksi veikataan muurahaiskäpyä.

Virus olisi syntynyt lepakossa, josta se olisi siirtynyt muurhaiskäpyyn, joita olisi ollut myynnissä Wuhanin eläintorilla. Sieltä se olisi siirtynyt ihmisiin. Näin arvioi esimerkiksi Nature.

Arvostetussa lääketieteen julkaisussa Lancetissa ilmestyneessä artikkelissa todettiin, että 41:sta varhaisvaiheessa sairaalaan Wuhanissa päätyneistä 41 tapauksesta 27 oli altistunut Wuhanin kalamarkkinoilla. Siellä myytiin muitakin eläimiä ruoaksi, myös meikäläisittäin eksoottisia lajeja.

Muurahaiskäpyä ei saisi kansainvälisten suojelutavoitteiden takia enää myydä, mutta sitä tiedetään salakuljetettavan Kiinaan.

Kiinalaissiirtolaisten tuominen

Uusi virus ehti asettua valitettavasti Wuhaniin juuri vuodenvaihteen alla, jolloin Eurooppaan asettuneet kiinalaiset kävivät lomillaan moikkaamassa omaisia.

Milanon kiinalaiskortteleihin palasi valtavasti kiinalaisia uudenvuoden jälkeen, ja siellä asutaan ja ollaan tiheästi. Leviämään syntynyt virus kiittää.

” Suomessa korona alkoi levitä pistemäisesti paikoista, jotka ovat vauraita – joissa oltiin käyty hiihtolomilla Italiassa.

Italia on koronakuolemille otollinen maa, koska väestö on Euroopan vanhinta ja vanhukset asuvat perheissä, eivät vanhushuoltoon eristettyinä. Ja muutenkin ihmisten välinen läheisyys on ihan toisenlaista kuin hillityssä koto-Suomessa.

Pohjoiseen elintasotautina

Kiinalaiskortteleista tauti levisi hiihtokeskuksiin, joissa Pohjois-Euroopan pahaksi onneksi alkoi juuri sesonki.

Virus pääsi helpolla, jos se onnistui ujuttautumaan vaikkapa afterski-ravintoloiden työntekijöihin, kuten Tirolissa tiedetään tapahtuneen. Viikossa he ehtivät tartuttaa melkoisen määrän hiihtäjiä, jotka voivat levittää sitä edelleen kabiinihisseissä. Niissä 50 ihmistä voi olla kuin sillit suolassa. Ja illalla päälle afterski-riennot.

Suomessa korona alkoi levitä pistemäisesti paikoista, jotka ovat vauraita – joissa oltiin käyty hiihtolomilla Italiassa. Kauniaisilla taitaa olla Suomen-ennätys suhteessa asukaslukuun.

Ruotsalaiset saattoivat olla vielä innokkaampia Italian Alppien kävijöitä, tai ainakin heitä on enemmän, sillä siellä tauti lehahti epidemiaksi pari viikkoa aiemmin kuin meillä.

Myös Norjassa tauti levisi laskettelijoiden kautta. Ensin käytiin Italian Alpeilla, sitten jatkettiin omissa hiihtokeskuksissa.

Voi sitä turistia Saharasta

Tartunnat ovat lähteneet pistemäisistä ketjuista: yksi ihminen on sairastuttanut perheensä, joka on sairastuttanut monta muuta.

Ehdin käydä hiihtolomalla Tunisiassa Saharan laidan pikkukaupungissa, joka tarjoaa turisteille kameliretkiä mutta oli nyt tyhjä, kun ei ollut sesonki. Kaksi viikkoa sitten sain kahdeltakin uudelta tuttavalta viestin: kaupungissa tavattu koronatapaus, vaikka koko maan saldo oli vasta viisi.

Yksi paikallinen oli käynyt Ranskassa ja tartuttanut 11 perheenjäsentä. Pienet häätkin oli pidetty, vaikka hallitus oli jo säätänyt koronarajoitukset, ja miehellä oli oireita. Hän itse on päässyt sairaalasta, mutta tauti leviää paikkakunnalla.

Toivottavasti matka oli hauska, ja ihmiset ymmärtävät, ettei huonon tuurin takia pidä lynkata ketään.