Suojamaskisoppa: Poliisi tutkii, kuka heitti kiven liikemiehen ikkunasta sisään

Poliisi tarkentaa, että kyseinen ikkunan rikkominen on mainittu Huoltovarmuuskeskuksen suojavarustetilaukseen liittyvää jupakkaa koskevassa uutisoinnissa.

Helsingin poliisi tutkii tapausta vahingontekona ja kotirauhan rikkomisena.

Suomen suojamaskijupakkaan liittyvä liikemies Onni Sarmaste kertoi torstaina Ilta-Sanomille, että suojamaskisopimuksesta kilpaillut Tiina Jylhä on uhannut lähettää hänen peräänsä Helvetin enkelit ja että hänen ikkunansa on rikottu.

– Uhkaukset esitettiin sekä puhelimitse että kasvotusten. Asuntooni yritettiin murtautua kello neljältä aamuyöllä ja ikkunan läpi heitettiin kivi. Olin onneksi hereillä hoitamassa asioita Kiinan suuntaan ja soitin heti poliisipartion paikalle, kertoi Sarmaste IS:lle.

Jylhän asiamies, juristi Kari Uoti on kiistänyt kaikenlaisen uhkailun. Uoti kommentoi, että hänen päämiehensä on järkyttynyt moisista väitteistä.

Helsingin poliisi vahvistaa nyt tiedotteessaan, että poliisille tehtiin maanantaina 6.4.2020 rikosilmoitus vahingonteosta ja kotirauhan rikkomisesta. Asunnon ikkunasta oli heitetty sisään kivi Helsingissä.

– Poliisi on tietoinen asiasta ja tapahtumien taustoista. Tutkinta rikosilmoitukseen liittyen on käynnistynyt. Samalla selvitetään, liittyykö kokonaisuuteen muuta, mitä on tutkinnassa tarpeen tarkemmin selvittää. Tässä vaiheessa meillä ei ole asiasta muuta kerrottavaa. Tiedotamme lisää, mikäli sille tulee tarvetta, kertoo rikostarkastaja Markku Heinikari Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa.

Helsingin poliisille ei ole tämänhetkisten tietojen mukaan tehty muita kokonaisuuteen liittyviä rikosilmoituksia.