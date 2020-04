HS Metro -lehden julkaisu päättyy koronaepidemian takia – joukkoliikenteessä jaettu lehti ilmestyi yli 20 vuotta

Lehteä julkaisevan Sanoman mukaan poikkeustila on vienyt lehdeltä lukijoita ja ilmoittajia, jonka takia sen julkaiseminen on päätetty lopettaa.

Joukkoliikenteessä ja joukkoliikenneasemilla jaetun HS Metro -lehden julkaiseminen päättyy koronaepidemian takia, Sanoma Media Finland kertoo. Yhtiön mukaan poikkeustila on vienyt lehdeltä lukijoita ja ilmoittajia, jonka takia sen julkaiseminen on päätetty lopettaa.

Sanoman perustelee julkaisemisen lopettamista myös sillä, että uutisia luetaan yhä enemmän matkapuhelimella. Toisaalta kiinnostus paikallisiin sisältöihin on Sanoman mukaan kasvanut ja näitä sisältöjä yhtiö julkaisee kaupunkilehdissään.

Koronavirus on heikentänyt useiden mediakonsernien liiketoimintaa. Sanoman lisäksi ainakin Alma Media on antanut tulosvaroituksen. Lisäksi useat konsernit ovat ilmoittaneet mittavista henkilöstölomautuksista.

Viimeinen lehti ensi viikolla

Viimeinen HS Metro ilmestyy ensi viikon perjantaina. Lehti on ilmestynyt kahdesti viikossa viime vuoden alusta lähtien.

Metro-lehteä on julkaistu Suomessa vuodesta 1999 lähtien. Sanoman omistuksessa se on ollut vuodesta 2006, ja vuodesta 2016 lehti on kulkenut nimellä HS Metro.

Sanoma Media Finland on osa Sanoma-konsernia. Sanoma on myös STT:n suurin omistaja.