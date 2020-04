Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa – tehohoidossa olevien määrä pysynyt samana kuin eilen

Sairaalahoidossa on 244 ihmistä, joista teholla on 82.

Suomessa on todettu kaksi uutta koronakuolemaa, kertoo THL. Kuolemantapauksia on nyt yhteensä 42.

Sairaalahoidossa on 244 ihmistä, joista teholla on 82. Sairaalahoitoon on siis joutunut viisi ihmistä lisää. Tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana.

Ikä on tiedossa 28 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 40–59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60–79-vuotiaita on seitsemän, yli 80–vuotiaita on 19.

Varmistettuja tapauksia on 2 605. Uusia tapauksia on varmistettu vuorokaudessa 118.

Todellisen luvun uskotaan olevan tätä korkeampi.