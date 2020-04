KRP varoittaa: Lasten riski joutua seksuaalirikoksen uhreiksi verkossa kasvaa koronakriisin aikana

Poliisi kertoo olevansa huolissaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lisääntymisestä koronakriisissä.

Keskusrikospoliisin mukaan lasten riski joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi verkossa kasvaa koronakriisin aikana.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lisääntymisestä koronakriisissä on havaittu merkkejä Suomessa ja ulkomailla.

Europol julkaisi äskettäin raportin, jonka mukaan lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin liittyvän materiaalin latausmäärissä ja aihetta käsittelevissä nettikeskusteluissa on havaittu kasvua viime viikkojen aikana.

Keskusrikospoliisi kertoo asiasta Kuulusteluhuone-podcastissaan ja tiedotteessa.

Poliisin mukaan huolestuttavan ilmiön voi päätellä selittyvän sillä, että alaikäiset viettävät koronatilanteessa normaalia enemmän aikaa verkossa.

– Valitettavasti poikkeustilan myötä myös lapsista seksuaalisesti kiinnostuneilla henkilöillä on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia toimia verkossa, poliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Mikko Rauhamaa sanoo tiedotteessa.

Kansainvälisten raporttien mukaan jopa 70 prosenttia viranomaisten havaitsemasta verkon uudesta materiaalista on lasten ja nuorten itsensä kodeissaan kuvaamaa.

Verkkomaailmassa nuorempia lapsia saatetaan esimerkiksi leikkiin naamioituneena houkutella laittamaan kamera päälle ja kuvaamaan itseään ”hassuttelumielessä.”

– Vanhemmilla lapsilla ensimmäiset kuvat lähetetään tyypillisesti esimerkiksi seurustelukumppaniehdokkaaksi tekeytyvälle, minkä jälkeen kuvia käytetään lisämateriaalin kiristämiseen, rikosylikonstaapeli Maria Rossi krp:stä avaa.

Poliisin mukaan tuntemattomat aikuiset voivat houkutella ja lähestyä alaikäisiä missä tahansa verkon palveluissa, niin sosiaalisessa mediassa kuin pelimaailmassa.

Lapselle tulisikin kertoa, ettei omia tietoja tai kuvia kannata jakaa verkossa, koska koskaan ei voi olla varma, kuka verkossa kohdattu henkilö todellisuudessa on.

Poliisi ohjeistaa myös mainitsemaan lapselle, että kaveripyyntöjä ei tarvitse hyväksyä, eikä tuntemattomien keskustelunavauksiin tarvitse vastata.

– Tärkein ohjeemme vanhemmille on: luokaa lapsen ja nuoren kanssa turvallinen keskusteluyhteys ja puhukaa netin pelisäännöistä. Keskusteluille on juuri tällä hetkellä paitsi tarvetta myös monessa perheessä aikaa. Vanhemman on tärkeää tutustua lapsen käyttämiin palveluihin ja peleihin sekä niiden ikärajoihin, Rauhamaa ohjeistaa.