Poliisit kertovat uudesta huolestuttavasta ilmiöstä: viranomaisia uhkaillaan koronan tartuttamisella

Poliisilla riittää tehtäviä, vaikka koronaepidemian takia Suomessakin on otettu käyttöön rajoitustoimia.

Koronavirusepidemia ja poikkeusolot näkyvät poliisitehtävissä, poliisilaitoksilta kerrotaan.

Koronavirusepidemia näkyy myös poliisin arjessa, eri poliisilaitoksilta kerrotaan Ilta-Sanomille.

Ulkomailla on jo aiemmin uutisoitu muun muassa tapauksista, joissa koronaviruksella on uhkailtu viranomaisia. Tällaista on havaittu myös Suomessa.

Lounais-Suomen poliisin Stephan Sunqvistin mukaan koronalla uhkailevia on tullut vastaan poliisitehtävissä silloin tällöin.

– Niitä on satunnaisesti tullut vastaan. Enemmän ovat olleet humalaisten heittoja, ei niitä ole otettu kauhean vakavasti, vaikka aina suojaudutaan ja korostetusti, jos asiakas tällaisen toteaa. Mutta ne ovat yleensä olleet täysin perusteettomia ja asiakas on niillä yrittänyt vain hämmentää tilannetta.

Sundqvistin mukaan poikkeustilanne näkyy myös kotihälytystehtävien määrän kasvussa. Pääosin tehtävät ovat kuitenkin samankaltaisia kuin ennen epidemiaa.

” Muutamia tapauksia on ollut, että kotikeikalla viranomaisia uhkaillaan koronalla. Näyttöä ei ole, että korona olisi näissä tapauksissa tarttunut viranomaisiin.

Myös Itä-Suomen poliisin ylikomisario Hans Vuoti kertoo, että koronalla uhkailijoita on ollut, mutta kyse on ollut yksittäistapauksista.

– Ei ole yleinen asia. Mutta on joku henkilö suivaantuneena ilmoittanut, että hänellä on koronavirus. Sitten rauhoituttuaan on sanonut, ettei hänellä ole virusta ja pyytänyt anteeksi käytöstään.

Vuotin mukaan poliisi reagoi tilanteen mukaan.

– Jos tahallaan yrittää tartuttaa, siinä voi syyllistyä rikokseen.

” Henkilö on vaatinut päästä sairaalahoitoon, mutta terveydenhuollon mukaan siihen ei ole ollut tarpeita. Näin ollen paikalle on pyydetty poliisi.

Kaikki haastatellut poliisit eivät halunneet kertoa aiheesta nimellään.

Muista poliisilaitoksista kerrottiin kuitenkin myös, että koronavirusepidemia oli noussut esille joissain poliisitehtävissä.

– Muutamia tapauksia on ollut, että kotikeikalla viranomaisia uhkaillaan koronalla. Näihin liittyy joko mielenterveysongelma tai humalatila. Mitään näyttöä ei ole, että korona olisi näissä tapauksissa tarttunut viranomaisiin, eräs poliisi kertoo.

Hän kertoo myös, että on ollut tapauksia, joissa koronaepäilyn takia sairaalapäivystykseen mennyt henkilö ei ole suostunut poistumaan, vaikka hänelle on tehty kaikki mahdolliset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet.

– Henkilö on vaatinut päästä sisälle sairaalahoitoon, mutta terveydenhuollon mukaan siihen ei ole ollut edellytyksiä eikä tarpeita. Näin ollen paikalle on pyydetty poliisia poistamaan henkilö päivystyksestä. Poliisi on paikalta poistanut ja toimittanut henkilön kotiinsa.

Toinen poliisi kertoo, että eräässä tapauksessa poliisi sai ilmoituksen naapurissa tapahtuvasta juhlinnasta.

– Ilmoittaja ei ollut niinkään huolestunut siitä, mistä normaalisti ollaan huolestuneita eli melusta, vaan siitä, että samanaikaisesti paikalla on edesvastuuttomasti liian paljon ihmisiä.

Toisessa tapauksessa poliisin saaman ilmoituksen mukaan kerrostalon jostain huoneistosta kuului miehen ja naisen kovaäänistä puhetta ja tappeluun viittaavia ääniä.

– Paikalle mennyt partio kuuli rappukäytävässä ollessaan jostain asunnosta eläimellistä huutoa, joka paikannettiin tiettyyn asuntoon. Asunnossa oleva pariskunnan selityksen mukaan he olivat keskustelleet eläimellisin äänin siitä, mihin paeta virustautia.

” Jos kotona on entuudestaan ollut väkivaltaa, sen riski on kasvanut.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin myös, että koronavirusepidemian aikana ilmoitukset kotiväkivallasta ovat kasvaneet.

Vastaavasti julkisilla paikoilla väkivalta on vähentynyt.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen piti tuolloin mahdollisena, että kotihälytystehtävien määrä voisi nousta, mitä kauemmin ihmiset joutuvat pysymään eristyksissä.

– Tämä on ollut tyypillistä myös lomakausina, kuten jouluna ja kesälomakaudella. Jos joudutaan olemaan eristyksissä, se saattaa myös kiristää välejä. Kun etenkin riskiryhmien osalta joudutaan noudattamaan entistä tiiviimpää yhdessäoloa, se voi nyt varmaankin entisestään kiristää tilannetta. Lisäksi on ihmisiä, joilla epidemia on saattanut vaikuttaa työhön ja ansiotuloon, mikä voi vaikuttaa kodin ilmapiiriin, Savolainen sanoi.

Myös useat järjestöt kertoivat, että etenkin chat-yhteydenottoja on epidemian aikana tullut enemmän.

– On havaintoja, että koronan myötä tilanne kotona on pahentunut, kun ollaan koko ajan neljän seinän sisällä eikä edes töihin meno tarjoa henkireikää. Jos on entuudestaan ollut väkivaltaa, sen riski on kasvanut. Toisaalta myös huoli taloudellisesta tilanteesta ja sen purkaminen esimerkiksi alkoholilla tai muilla päihteillä voi näkyä väkivallan riskinä sellaisissakin perheissä, joissa sitä ei aikaisemmin ole ollut, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä kertoi.