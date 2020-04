Suomessa on todettu torstaihin mennessä 2 605 varmistettua korona­virustartuntaa. Uusia tartuntoja on eilisestä 118.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi torstaina uusia lukuja varmistetuista koronavirustartunnoista. Suomessa on nyt varmistettuja tartuntoja 2 605, joista uusia tartuntoja on 118. Todelliset tartuntaluvut voivat olla huomattavasti korkeampia, sillä kaikkia epäilyjä ei testata.

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on keskiviikkona ilmoitetun mukaan kuollut 40 ihmistä. Päivitettyjä tietoja korona­kuolemista sekä sairaalahoidossa olevista odotetaan torstaina iltapäivällä.

THL on antanut myös kuntakohtaisia tietoja varmennetuista tartunnoista. Kunta on mukana listassa, jos varmennettuja tartuntoja on vähintään viisi.

