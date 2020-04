Suomen suojamaskikaupasta paisui skandaali – juristi Kari Uoti: He ehtivät maksaa miljoonat väärälle tilille

Suomen Kiinan-kauppa paisui sekavaksi sotkuksi, jossa puhutaan miljoonista euroista, epäkelvosta tavarasta ja Helvetin enkeleistä.

Suomen Huoltovarmuuskeskuksen tilaamista kasvosuojaimista on kehkeytynyt sakea soppa, jossa ovat mukana kauneusklinikkayrittäjä Tiina Jylhä, juristi Kari Uoti hänen asiamiehenään ja pikavippiyrittäjänä tunnettu liikemies Onni Sarmaste. Myös Helvetin enkelit on mainittu.

Oudosta vyyhdistä uutisoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti.

Tapahtumien kulku on hyvin epäselvä. Kaiken taustalla on kuitenkin sopimus, jonka Huoltovarmuuskeskus teki Jylhän yrityksen Look Medical Caren kanssa.

Yrityksen on ollut määrä toimittaa Huoltovarmuuskeskukselle koronavirusepidemian vuoksi kasvosuojaimia. IS:n tietojen mukaan kyse on ollut peräti viiden miljoonan euron kaupasta.

Huoltovarmuuskeskuksesta on kieltäydytty kommentoimasta sopimuksen olemassaoloa julkisuuteen.

Jylhän asiamies Uotin mukaan tilauksesta on kuitenkin mustaa valkoisella, mutta hän ei tässä vaiheessa halua esitellä sopimusasiakirjoja julkisuuteen.

– Jos joku kiistää sopimuksen olemassaolon, sitten kyllä toimitan ne, sanoo Uoti Ilta-Sanomille.

Kaikki on edennyt nopeasti, puhutaan noin kahden viikon aikajänteestä.

Uotin mukaan kaikki lähti menemään pieleen siinä vaiheessa, kun liikemies Sarmaste tuli mukaan kaupantekoon konsultin roolissa. Uotin mukaan Sarmaste kertoi olevansa hyvissä väleissä Huoltovarmuuskeskuksen johtajiston kanssa.

– Kertomus osoittautui myöhemmin epätodeksi.

Uotin mukaan Huoltovarmuuskeskuksen piti maksaa Jylhän yritykselle ennakkomaksu kasvosuojien toimittamisesta.

Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan Uotin mukaan Sarmaste oli ilmoittanut Huoltovarmuuskeskukselle maksuosoitteeksi oman tilinumeronsa.

– Valitettavasti he ehtivät maksaa rahat väärälle tilille. Puhutaan miljoonista euroista, sanoo Uoti ennakkomaksun suuruudesta.

Suomeen saapuikin viime tiistaina Kiinasta tilauslento, joka toi mukanaan kaksi miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja yli 200 000 hengityssuojainta.

Tavara oli sekundaa, eikä niitä maskeja voi käyttää sairaalakäytössä.

Katso alla olevalta videolta hallituksen tiedotustilaisuus suojatarvikkeista.

Uoti korostaa, ettei Jylhän yrityksellä ole mitään tekemistä toimituksen kanssa. Liikemies Sarmaste vei kaupan yrityksen nenän edestä.

– Sarmaste on ilmeisesti hommannut ne suojat jostain, en tiedä siitä mitään, sanoo Uoti.

Uotin mukaan tutkintapyyntö liikemies Sarmasteen toiminnasta on tekeillä.

Heidän näkemyksensä on, että Sarmasteen toimien takia Jylhän yritys menetti miljoonien eurojen arvoisen kaupan.

Sarmaste ei ole vastannut Ilta-Sanomien yhteydenottoihin.

Helsingin Sanomille Sarmaste kertoi ottaneensa itse yhteyttä Huoltovarmuuskeskukseen kuultuaan, että varastot on avattu.

– Soitin Huoltovarmuuskeskukseen ja sanoin, että minulla on Kiinaan kontakteja. Sitten olin viettämässä iltaa kaverin kanssa ja joku sanoi, en muista kuka, että on tuollainen sairaala, tuolta voisi saada niitä. Ajattelin, että siinähän voisi olla hyvä toimittaja, kertoi Sarmaste Helsingin Sanomille.

Kyseinen sairaala oli Tiina Jylhän kauneusklinikka, mutta Sarmasteen mukaan Jylhän yrityksellä ei ollutkaan tavaraa.

Sarmaste sanoo irtisanoneensa sopimuksen ja hankkineensa tavarat muuta kautta Kiinasta.

Suomen Kuvalehdelle Sarmaste sanoi, että Jylhä olisi lähettänyt moottoripyöräjengin Helvetin enkelit hänen peräänsä perimään viiden miljoonan euron velkaa.

Juristi Kari Uoti sanoo väitteen olevan täysin perätön.

– Päämieheni oli aika järkyttynyt tällaisesta väitteestä.