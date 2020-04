Uutistoimisto AFP kertoo Suomeen Kiinasta tilatun suojavaruste-erän osoittautuneen muuksi kuin toivottiin.

Pettymykseksi osoittautunut Suomen suojamaskitilaus Kiinasta päätyi myös kansainvälisen uutishuomion kohteeksi.

Helsinki-Vantaan lentokentälle laskeutui tiistaina odotettu lento, kirurgin maskeja ja hengityssuojaimia sisältänyt rahtikone Kiinasta.

Keskiviikkona Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi, että Kiinasta saapuneen suojavaruste-erän laatu on osoittautunut laboratoriotesteissä pettymykseksi, sillä hengityssuojaimet eivät sovellu sairaalakäyttöön.

Varusteita voidaan kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan käyttää hoivayksiköissä ja kotihoidossa.

Kansainvälinen uutistoimisto AFP uutisoi Suomen hengityssuojaintilauksen kohtalosta keskiviikkoiltana.

Asiasta kertoivat tämän jälkeen indonesialainen Jakarta Post sekä intialainen Economic Times seurannassaan.

– Suomen Kiinalta ostamat kaksi miljoonaa suojamaskia ovat osoittautuneet sopimattomiksi sairaalakäyttöön, Suomen hallitus myönsi keskiviikkona, AFP kertoo.

Katso alla olevalta videolta hallituksen tiedotustilaisuus suojatarvikkeista.

AFP kirjoittaa, että Suomen hallitus ei ole paljastanut lähetyksestä maksettua summaa. Myös Espanja, Hollanti, Turkki ja Australia ovat viime viikkoina joutuneet pettymään Kiinasta ostamiensa suojamaskien laatuun saaden Kiinan hallituksen vihjaamaan, että maat eivät olisi tuplatarkistaneet tuotteita ennen ostamista.

Uutistoimisto kertoo, että tiistaina Suomen hallitus paljasti tehneensä selvityksiä ja järjestelyjä kolmen kotimaisen yrityksen kanssa käynnistääkseen suojavarusteiden valmistamisen Suomessa.

AFP mainitsee myös pääministeri Sanna Marinin (sd) keskiviikkoisen Twitter-kirjoituksen, jossa Marin sivalsi kuntia ja muita ”toimijoita” heikosta varautumisesta pandemiaan.

– Osa kunnista ja toimijoista etsii nyt valtiosta tai jopa elinkeinoelämästä syyllistä omaan heikkoon varautumiseensa, Marin kirjoitti Twitterissä.

– Pandemiasuunnitelman mukaisesti terveydenhuollon yksiköillä tulee olla varmuusvarastoissaan vähintään 3–6 kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä suojaimia ja muita keskeisiä terveydenhuollon tarvikkeita, hän lisäsi.

Koronaviruksen leviäminen on aiheuttanut ympäri maailman puutetta suojavarusteista. Varsinkin kasvomaskeista on ollut joissakin maissa huutava pula. Tästä on seurannut muun muassa suojakäsineitä ja hengityssuojaimia koskevaa rajua hintojen nousua. Kilpailu myytävistä suojavarusteista on kovaa, kun maat pyrkivät täydentämään varastojaan ja tehtaat vastaamaan poikkeukselliseen kysyntään.