Jäämereltä puhaltaa kylmä hönkäys – kevät ottaa pääsiäisenä takapakkia, koko maahan sateita

Pääsiäispyhiksi on luvassa räntää, lunta ja vettä.

Kevään tulo ottaa pääsiäispyhinä takapakkia.

Manner-Euroopasta tulleet lämpimät ilmavirtaukset väistyvät Jäämereltä puhaltavan hönkäyksen tieltä. Jäämeren puhallus tuo maahan kylmää ilmaa ja yöpakkasia.

– Kylmään ilmaan liittyy sadekuuroja, ja myös muutama rintamatyyppinen alue on menossa yli, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula povaa.

Lappi on saanut esimakua pääsiäisen viileästä säästä. Kylmä rintama kulki keskiviikkona Lapin yli.

Kiirastorstaina kylmärintama ulottuu Itä- ja Etelä-Suomeen. Kylmyyteen liittyy sateita. Pääkaupunkiseudulla sataa vettä, idässä räntää, Lapissa lunta.

Kiirastorstaina maan yli käy luoteisvirtaus. Maan etelä- ja keskiosissa syntyy räntäkuuroja.

– Sadekuurot ovat paikallisia ja hyvin lyhytaikaisia. Sademäärät ovat vähäisiä.

Illaksi sadekuurot vähenevät. Yöllä pakastaa koko maassa.

Vuorokausivaihtelu pääsiäisviikonloppuna on suurta.

Etelässä on päivisin plussa-asteita, yöllä on pakkasta. Lapissa on päivällä ilma nollan tuntumassa. Yöllä voi olla parikymmentä astetta pakkasta.

Pitkänäperjantaina kylmä ilmavirtaus käy edelleen Jäämereltä.

– Räntä- ja lumikuuroja on edelleen syntymässä paikoitellen päivän mittaan. Täytyy samalla sanoa, että suuren osan päivästä aurinko todennäköisesti näyttäytyy, Hoppula povaa.

Lauantaista on Hoppulan mukaan tulossa hieman lämpimämpi päivä kuin perjantaista. Ainoastaan pohjoisin Lappi on jäämässä pakkasen puolelle.

Etelässä on noin seitsemän astetta lämmintä.

– Kuuroihin pitää edelleen varautua. On tulossa räntä- ja lumikuuroja.

Sunnuntaina ilmavirtaus kääntyy länteen. Ruotsin ja Norjan suunnalta lähestyy saderintama.

– Sunnuntai on päivistä selvästi sateisin. Se ei ole mitään paikallista kuurottelua, vaan koko Suomen yli liikkuva saderintama. Sade on sellainen kunnolla kasteleva, Hoppula luonnehtii.

Sää lauhtuu samalla. Etelä- ja Länsi-Suomessa sateen olomuoto on vettä. Keski-Suomessa on räntää ja lunta. Pohjoisessa sataa lunta.

Pääsiäismaanantaina Suomen yli puhaltaa kylmä pohjoinen ilmavirtaus. Säätyyppi palaa samanlaiseksi kuin oli ennen sunnuntain saderintamaa.