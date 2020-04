Kiuruveden hoivakodin tartunta lähti uudesta oireettomasta asukkaasta – ”Me kaikki voimme oppia tästä paljon”

Hoivakoti Kallionsydämessä Kiuruvedellä jo kahdeksan asukasta on menehtynyt koronavirukseen.

Kiuruvedellä sijaitsevassa vanhusten Kallionsydän -hoivakodissa on menehtynyt viikon aikana kaikkiaan kahdeksan iäkästä asukasta koronavirukseen. Kallionsydän on Attendon hoivakoti, johon kuuluu kaksi ryhmäkotia. Yhteensä hoivakodissa on 30 asiakaspaikkaa.

Pienessä 8 000 asukkaan kunnassa koronaan menehtyneiden määrä on asukaslukuun suhteutettuna poikkeuksellisen suuri. Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoi keskiviikkona poikkeuksellisesti Kiuruveden hoivakodin viimeisten viikkojen tapahtumia.

– Päätimme täysin poikkeuksellisesti kertoa asiasta siksi, on me kaikki suomalaiset ja hoiva-alan ihmiset oppisimme tästä tapauksesta. Haluan esittää lämpimän osanottoni niille läheisille, jotka ovat menettäneet rakkaansa koronavirustaistelussa, Holmqvist sanoi.

Holmqvistin mukaan tartunta on peräisin hoivakodin asiakkaalta, joka on saanut liikkua yksikössä vapaasti maaliskuun alkupuolella, koska hän on ollut aluksi täysin oireeton ja hyväkuntoinen.

– Kun hänelle tuli oireita, hänet testattiin. Maaliskuun lopulla saimme tietää, että kyseisellä asiakkaalla on koronavirus, Holmqvist kertoi.

Ylä-Savon soten mukaan tartunnan saaneet ovat eristettyinä ja altistuneet tavoitettu ja asetettu karanteeniin. Tartunnan havaitsemisen jälkeen Kallionsydän-hoivakodissa otettiin suojavarustus käyttöön. Holmqvistin mukaan yksi tapauksen opetus on juuri suojavälineiden käytön välttämättömyys.

– Suomessakin luultiin pitkään, että virus tarttuu toiseen ihmiseen vain oireelliselta kantajalta. Se on suurin virhe, minkä olemme tehneet. Olemme tekemisissä näkymättömän viruksen kanssa, ja sitä voi kantaa kuka tahansa, työntekijä tai asiakas, Holmqvist painottaa.

–Tätä virhettä yritämme nyt korjata mahdollisimman laajalla suojavarusteiden käytöllä. Viestini koko hoiva-alalle on se, että jokaisessa yksikössä pitäisi mahdollisimman pian ottaa käyttöön suojavarusteet, nimenomaan maskit.

Hyvinvointialan liitto HALI ry:n johtaja Arja Laitinen kertoi tiistaina, että erityisesti yksityisen sektorin on ollut vaikea saada Huoltovarmuuskeskuksen jakamia suojavarusteita sairaanhoitopiireiltä.

Holmqvistin mukaan Attendolla riittää toistaiseksi suojavarusteita, joita käytetään nykyisin Uudenmaan yksiköissä työssä koko ajan.

– Meillä on toistaiseksi suojavarusteita riittävästi, muttei kuitenkaan vielä koko Suomen käyttöön. Tilauksia on vetämässä ja toivomme, että saamme myös valtion huoltovarmuusvarastosta suojia. Toivomme, että saamme suojavarusteet käyttöön kaikissa yksiköissämme.

Ylä-Savon soten mukaan Kiuruveden hoivakodin epidemiatilanteessa kaikki yksikön asukkaat ja koko henkilökunta testataan. Toinen hoivakotien tartuntojen opetus liittyy Holmqvistin mukaan juuri testien tekemiseen.

– Mahdollisimmat laajat testit ovat tärkeitä, jotta löydämme oireettomat kantajat ja saamme käännettyä virustaistelun kohti loppua. Hoivakodeissa testaamiseen tarvitaan kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin infektiolääkärin lähete. Henkilökunnan osalta testaaminen tapahtuu työterveydenhuollon kautta, Holmqvist kertoo.

Julkisuudessa kritiikkiä on herättänyt hoivakotien tartuntatapauksista tiedottaminen. Holmqvist myöntää, että Attendo epäonnistui tiedottamisessa Kiuruveden hoivakodin asukkaiden läheisille.

– Epäonnistuimme pahasti tiedottamisessa muiden kuin sairastuneiden asukkaiden läheisille, ja olen siitä todella pahoillani. Nyt olemme muuttaneet ohjeistustamme yksiköissä.

Hoivakodeissa on pyritty ottamaan huomioon tartuntariskit myös asukkaiden kesken. Tämä asettaa kuitenkin työntekijöille omat haasteensa.

– Asiakkaiden liikkumista on pyritty rajoittamaan ja turvavälejä huomioitu myös kalustuksessa. Liikkumisen rajoittaminen hoivakodeissa on kuitenkin todella haastavaa, koska kyse on muistisairaista ihmisistä, Holmqvist muistuttaa.

– On hyvä muistaa, että hoivakoti ei ole sairaala, vaan asukkaiden koti. Emme voi missään tapauksessa sulkea ihmistä huoneeseen lukon taakse.

Kiuruveden lisäksi myös Helsingissä on vanhusten hoivakodeissa useita asukkaita menehtynyt koronavirukseen. Helsingin kaupunki tiedotti tiistai-iltana, että helsinkiläisissä hoivakodeissa on menehtynyt koronavirukseen yhdeksän asukasta. Kaikki kuolleet ovat olleet iäkkäitä hoivakotien asukkaita.