Suomen Kiinasta tilaamat kaksi miljoonaa hengityssuojainta eivät täyttäneet sairaaloiden vaatimuksia. Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan mukaan tilanne markkinoilla on kaoottinen ja kaupallinen riski on huomattava.

Suomeen saapui tiistaina ensimmäinen erä Huoltovarmuuskeskuksen tilaamaa suojamateriaalia Kiinasta. VTT:n laboratoriotesteissä Tampereella paljastui pian, etteivät Kiinasta tulleet hengityssuojaimet sovellu sairaalakäyttöön.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että suojaimia voidaan käyttää tästä huolimatta hoivakodeissa ja kotihoidossa iäkkäiden ihmisten sairastumisen ehkäisyyn. Yhteensä ensimmäisessä erässä oli noin kaksi miljoonaa hengityssuojainta.

– Se oli meille pettymys, muttei niin suuri, koska olemme saaneet muualta Euroopasta tietoa, että välttämättä Aasiasta tai Kiinasta saadut tarvikkeet eivät ole juuri sitä, mitä olemme olettaneet. Toisaalta tilanne on se, että pystymme hyötykäyttämään tavaran ja se tulee meille erityisen suureen tarpeeseen, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi tiedotustilaisuudessa.

Ensi viikolla suojamateriaalia saapuu neljä laajarunkokoneellista lisää Kaukoidästä.

– Lisätilauksia tehdään kaiken aikaa, Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema sanoi.

Varhila sanoi, että nyt toivotaan, että tulevien erien laatu olisi parempi.

Louneman mukaan suojavälinemarkkinoiden markkina on tällä hetkellä hyvin kaoottinen ja saatavilla olevat tuotteet eivät ole välttämättä aiemmin tunnettuja.

– Eristä ei välttämättä edes tiedetä, missä ne on valmistettu. Hinnat nousevat koko ajan ja kaupat joudutaan lyömään lukkoon aika nopeasti ja maksamaan ennakkoon. Tilanne on hyvin erilainen kuin normaalisti ja kaupallinen riski on huomattavan suuri, Lounema myönsi.

Varhilan mukaan seuraava erä hengityssuojaimia tulee eri valmistajalta.

IS kysyi tiedotustilaisuudessa, miten tuotteiden laatua ei pystytty varmistamaan etukäteen, kun niistä maksetaan normaaliin verrattuna moninkertainen hinta.

– On tyypillistä, että Kiinassa hankittavassa tavarassa asiakirjat ovat kunnossa. Näin oli myös kirurgisissa maskeissa. Kaikki näyttää hyvältä, mutta sitten ei olekaan sitä, mitä sen kuuluu olla. Tämä on valitettavan yleistä. Samaa on kohdattu muissakin Euroopan maissa ja nyt se osui heti meilläkin kohdalle, Lounema sanoi.

Louneman mukaan Suomessa on mietitty, miten pystyttäisiin teknisin keinoin varmistamaan, että tilattu tuote on se, mitä asiakirjoissa kerrotaan.

– Muuta keinoa ei ole kuin laboratoriotestaus ja testausta ei voida tehdä muualla kuin VTT:n laboratoriossa. Tavaran pelkkä silmämääräinen tarkastaminen ei tuota riittävää tulosta, Lounema selitti.