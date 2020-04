Ex-uutisankkuri Pirjo Nuotio paljastaa nyt, mitä on tehnyt tv-uran jälkeen – parisuhteessa tavoitteena ei ole yhteinen osoite

Pirjo Nuotio ei ikävöi työelämää.

Siitä tuli joulukuussa kolme vuotta, kun Pirjo Nuotio, 67, lopetti MTV3:n uutisankkurin työt.

Monet olivat hämmästyneitä, miksi niin nuorekkaan oloinen toimittaja haluaa lähteä eläkkeelle. Toki hän oli jo virallisessa eläkeiässä, mutta ikähän on vain numero – sanotaan.

– Jäin virallisesti eläkkeelle jo vuotta aikaisemmin, 63-vuotiaana. Viimeisen vuoden tein töitä oman firmani nimissä kaksi iltaa viikossa. Tulin hissukseen alas tähän eläkeläisen rytmiin, hän kertoo.

Kertaakaan Pirjo Nuotio ei ole miettinyt ”nyt olis jännä olla töissä”, kun jotakin isompaa on tapahtunut. Hänellä ei ole ikävä töitä, ei yhtään.

– Olin 33 vuotta uutisissa. Niihin vuosiin mahtui niin monta kauheaa uutispäivää, etten todellakaan kaipaa takaisin. Oli tsunami, kouluampumiset, Breivikin tekemä joukkosurma ja vaikka mitä kauheuksia.

– Työmäärä uutistoimituksessa on tänä päivänä varmasti kaksikymmentä kertaa isompi kuin se oli aloittaessani. Työ on muuttunut lähtönikin jälkeen kiireisemmäksi. En jaksaisi enää sitä tahtia, enkä edes haluaisi jaksaa.

Pirjo Nuotio asuu yksin valoisassa kodissaan, mutta varsinkin viikonloppuisin hän on usein miesystävänsä luona.

Kun Pirjo Nuotio joskus käy entisellä työpaikallaan, hän ei edes tunne sieltä enää juuri ketään. Talossa on ollut monet yt:t, joten porukka on vaihtunut kiivaammin kuin koskaan ennen.

Tavatessamme Nuotion kotona on maanantai, ennen korona-aikaa. Pirjo Nuotio on aloittanut viikon tapansa mukaan hoitamalla pankkiasioita. Hän on isänsä edunvalvoja, joten hän hoitaa myös isänsä asioita.

– Isä ryöstettiin kolme kertaa lyhyen ajan sisällä. Kerran tultiin jopa hänen ovensa taakse vaatimaan pankkikortit, Nuotio kertoo.

Kun Pirjo Nuotio oli ollut kuukauden eläkkeellä, hänen isänsä puoliso kuoli. Sen jälkeen hän on ollut paljon isänsä tukena. Viime aikoina isä on ollut sairaalahoidossa.

– Opeteltiin muun muassa pesukoneen, kahvikoneen ja mikron käyttö, Nuotio kertoo.

–Mulla on kai hoivaluonne, Pirjo Nuotio tuumaa, sillä hän tykkää olla apuna läheisilleen hankalissa elämäntilanteissa.

Pirjo Nuotio tekee jonkin verran keikkatöitä viestintäalan yrityksensä kautta, mutta kyse on kuulemma varsin pienestä työmäärästä. Enemmän hän käyttää aikaansa perheeseen liittyvien asioiden hoitamiseen.

– Lapsenlapset ovat seitsemän- ja kymmenenvuotiaat. Heitäkin tapaan usein, mutta päätoimisesti en heitä hoida. En jaksa leikkiä, mutta tykkään käydä lasten kanssa Linnanmäellä, luistelemassa, uimassa, elokuvissa ja nukketeatterissa.

” En voi valittaa eläkeläisen köyhyyttä, sillä tienasin 20 vuotta kahta eläkettä.

Pirjo Nuotiolla on kaksi lasta. Jossakin mielessä hän arvelee olevansa nyt enemmän äitityyppi kuin lasten ollessa pieniä.

– Kun lapset olivat pieniä, olin päivät töissä Mannerheimin lastensuojeluliitossa ja jotkut illat uutisissa. Ehkä nyt kompensoin tuota aikaa. Mutta en tunge kenenkään kotiin ilman että on pyydetty.

– Yhtenä päivänä lähetin tosin tyttären kanssa yli 60 tekstiviestiä. Siinä oli ehkä vähän liikaa, Nuotio nauraa.

Viiden sisaruksen vanhimpana Pirjo Nuotio on ollut sisaruksilleenkin jonkinlainen äitihahmo.

Surullinen elämänvaihe hänellä oli pari vuotta sitten, jolloin kuolivat sekä oma äiti että hyvä ystävä, toimittaja Pirjo Kauppinen.

– Pirjon kuolema oli iso suru, mutta olisi itsekeskeistä ajatella kuolemaa vain oman surun kautta, kun toinen pääsee pois pitkään kestäneistä kivuista.

Pirjo Nuotio oli ystävänsä henkilökohtaisena avustajana yhteisillä ulkomaan matkoilla. He viettivät muutenkin aikaa yhdessä. Pirjo Kauppinen sai neliraajahalvauksen 1998 kaaduttuaan kotinsa portaissa.

– Meillä oli ensisijaisesti ystävyyssuhde, mutta suhteemme oli tavallista intiimimpi, koska siihen liittyi avun tarvetta, Pirjo Nuotio muistelee.

Apua usein lupaillaan, mutta vain harvat sitä oikeasti antavat.

– Mulla on kai hoivaluonne, Nuotio toteaa, mutta mitään auttajan sädekehää hän ei halua päänsä päälle.

Aamuiksi Nuotiolle ei kannata ehdottaa yhtään mitään. Hän on pitänyt työelämästä juurtuneen vuorokausirytminsä: nukkumaan yhden-kahden aikaan yöllä, herätys kymmenen aikaan.

– Kun syö rauhassa aamiaisen, päivä onkin sitten jo pitkällä, Nuotio naureskelee.

” Mitä hävettävää tässä olisi. Mutta ainahan se tuntuu kivalta, jos joku sanoo: ethän sä voi vielä eläkkeellä olla.

Hän ei todellakaan esitä olevansa niitä aktiivisia eläkeläisiä, jotka ovat jo aamuvarhaisella harrastamassa. On parempi elää vain itsensä näköistä elämää, vaikka siitä ei aina saisi taputuksia.

Kertaakaan Nuotiosta ei ole ollut noloa sanoa olevansa eläkeläinen. Päinvastoin, hän tuo tosiasian mielellään esille.

– Mitä hävettävää tässä olisi. Mutta ainahan se tuntuu kivalta, jos joku sanoo: ethän sä voi vielä eläkkeellä olla, Nuotio myöntää.

Nuotio ei välitä makeista herkuista, mutta ei ole myöskään superterveellisten elämäntapojen puolestapuhuja. Hän juo viiniä, kun tekee mieli.

Pirjo Nuotiolta ei saa ”näin näytät nuorelta” -ohjeita. Hän ei nimittäin tee mitään erikoista ulkonäkönsä eteen.

– Sain kai syntyessäni tuoreet geenit, sillä vanhempani olivat vain 17- ja 18-vuotiaita, hän vitsailee.

” Tavoitepainoni on 53 kiloa, mutta olen hyväksynyt tämän 54 kilon painon.

Nuotio arvelee saaneensa vanhemmiltaan tartunnan painonvartioimiseen. Hänen molemmat vanhemmat olivat innokkaita ”painonvartijoita”, joten ruoka oli ravitsevaa, ei mitään pullamössöä.

Pirjo Nuotion paino on noussut yhden kilon niiltä ajoilta, kun hän oli nuori äiti. Siis yhden kilon!

– Tavoitepainoni on 53 kiloa, mutta olen hyväksynyt tämän 54 kilon painon, Nuotio naureskelee itseironisesti.

Nuotio uskoo, että tietynlainen nuorekkuus on helpompi säilyttää, kun paino pysyy ennallaan. Mummovartalo ei nuorenna ketään, mutta eivät myöskään rajut laihdutuskuurit.

– Ja meikkaan aina, vaikka olisin yksin kotona. En jaksaisi olla meikittömänä. Teen meikin itseni takia, en kenenkään muun takia. Aikaa siihen menee vain kymmenen minuuttia.

– Voin olla kotona kengät jalassa, mutta mikään villasukkaverkkarityyppi en ole, Nuotio kertoo.

Pirjo liikkuu mielellään kotinsa lähellä merimaisemissa, mutta mikään aktiivinen liikunnan harrastaja hän ei ole. Kesäisin hän golffaa kaksi–kolme kertaa viikossa.

Nuotion mielestä itsestään huolehtiminen ei ole rahasta kiinni. Hänen omat vanhempansa olivat varattomia, mutta äiti laittoi silti aina ripsiväriä ja niveaa kasvoihinsa.

– Itselläni on edelleen käytössä 20–30 vuotta vanhoja vaatteita. Ei mene rahaa vaatteisiin, kun ei liho, Nuotio toteaa.

Makeista herkuista Nuotio ei välitä, mutta ei hän myöskään ole superterveellisten elämäntapojen puolestapuhuja. Hän juo viiniä, kun tekee mieli, sillä se nyt vain maistuu ja tuntuu paremmalta kuin pelkkä vesi.

Mikään himoliikkujakaan Nuotio ei ole. Hänellä on kyllä ajoittain hyviä liikuntasuunnitelmia, mutta niiden toteutus jää usein puolitiehen. Vain golf ja tennis ovat pysyneet hänen elämässään.

– Kesällä golffaa kaksi–kolme kertaa viikossa. Joillakin kentillä radan kiertäminen tosiaan nostaa kuntoa, Nuotio tietää kokemuksesta.

– Joogassa käyn jonkin verran, sauvakävelen jonkin verran ja tanssitunnillakin käymme vain jonkin verran.

” Olen asunut yksin yli 30 vuotta, kuten hänkin, joten jatkuva yhdessä asuminen ei edes tuntuisi luontevalta.

Nuotio on seurustellut 15 vuotta Reijo Markun kanssa. Markku työskentelee teollisena muotoilijana. Vapaa-ajallaan hän maalaa tauluja, joita on Nuotionkin seinillä.

– Emme asu yhdessä. Mutta saadaanhan me nähdä toisiamme vaikka joka päivä, mutta en nyt tiedä, tarvitseeko sitä nähdä joka päivä. Nähtäväksi jää, miten paljon alkaa tarvita toisen apua joskus myöhemmin.

Nuotiolle yksin asuminen sopii senkin takia, että hän haluaa valvoa myöhään, mikä ei ole miehelle ihanteellisin vuorokausirytmi arkisin.

– Molemmilla on roinaa niin paljon, että emme edes mahtuisi jommankumman kotiin. Olen asunut yksin yli 30 vuotta, kuten hänkin, joten jatkuva yhdessä asuminen ei edes tuntuisi luontevalta, Nuotio miettii.

Nuotiota ei häiritse lainkaan, että mies on vielä työelämässä. Heillä on yhteistä aikaa riittävästi varsinkin viikonloppuisin, jolloin heillä on tapana käydä kulttuuririennoissa, tavata ystäviä tai ihan vain oleskella.

– Reijohan on vielä nuori mies, Nuotio heittää viitaten heidän yhdeksän vuoden ikäeroon, mikä sekään ei häiritse millään tavalla.

Miehensä kanssa Nuotio on myös matkustellut paljon. Mitään viiden tähden hotelleja hän ei varaa. Siinä kohdassa iskee aina pihiys.

– Hiilijalanjälkeä syntyy, mutta ruokaa meillä ei mene koskaan roskikseen.

Kun Nuotio miettii menemisiään, hän ei voi kuin todeta, että ei kyllä ehtisikään käydä töissä. Rahan takiakaan hänen ei tarvitse yrittää haalia töitä.

– En voi tosiaankaan valittaa eläkeläisen köyhyyttä, sillä tienasin 20 vuotta kahta eläkettä, Nuotio kertoo.

Pirjo Nuotio oli Mannerheimin lastensuojeluliiton koulutuspäällikkö pitkään. Samaan aikaan hän oli MTV:ssä kuuluttajana ja myöhemmin uutistyössä. Kun lapset olivat pieniä, hän alkoi keskittyä pelkästään uutistyöhön.

Työelämästään Nuotio ei kadu mitään. Kun hän erosi lastensa isästä, lastenhoitajakin järjestyi aina.

– Sain olla monessa mielessä onnellisten tähtien alla: oli vaatesponsoreita, silmälasisponsoreita ja kutsuja tuli sinne ja tänne. Sitä ei aina edes muistanut, että sai monenlaista sellaista, josta yleensä joudutaan maksamaan.

Mutta yhtään Pirjo Nuotio ei nyt kadehdi työssä olevia.

– Monet ovat liemessä työn kanssa, kun koko ajan pitää olla tavoitettavissa. Itse sain rajata työn ja vapaa-ajan, mitä pidin tärkeänä.

Voit lukea lisää eläkepäiviin liittyvistä aihepiireistä Ilta-Sanomien Turvatut eläkepäivät -erikoisjulkaisusta.