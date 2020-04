Keuhkosairauksien erikoislääkäri Lauri Tammilehto Husista kertoo IS:lle, että normaali ja hengästyttävä liikkuminen ulkona on paras keino pitää keuhkot terveinä.

Koronavirus iskee keuhkoihin, toisilla rajummin, toisilla lievemmin. Tämä on lisännyt tarvetta saada ohjeita hyvään hengittämiseen. Maailmalla ilmestyy siksi erilaisia ohjeita, mikä olisi hyvä tapaa hengittää, jotta säilyisi terveenä.

Yksi ohjeiden antaja on ollut lääkäri Sarfaraz Munshi. Hän esitteli tekniikkaa videollaan, josta tuli suosittu, kun brittiläinen koronaviruksen oireista kärsinyt Harry Potter -kirjailija J. K. Rowling kertoi hyötyneensä tekniikasta The New York Times -lehdessä.

Musnshin menetelmän perustuu siihen, että ensin hengitetään viisi kertaa syvään ja jokaisen sisäänhengityksen jälkeen pidätetään hetki hengitystä. Kierroksen lopuksi yskäistään paperiin. Kierros tehdään kahdesti ja sen jälkeen levätään vatsallaan maaten. Hänen mukaansa sairastuneen ei pitäisi maata pitkään selällään, sillä se haittaa hänen mukaansa selän puoleisen keuhkojen osan toimintaa.

Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijalta, mikä olisi hyvä keino ylläpitää keuhkojen terveyttä näinä aikoina ja ylipäätään muulloinkin.

– Paras tapa on liikkua siten, että hengästyy, keuhkosairauksien erikoislääkäri Lauri Tammilehto Husista kertoo.

Hän korostaa, että liikkuminen pitää tehdä siten kuin koronan takia annetuissa ohjeissa kerrotaan eli lähikontaktia välttäen.

Entä mikä merkitys on erityisillä hengitysmenetelmillä, kuten Munshin kertomalla keinolla?

– En ota kantaa tuohon menetelmään. Normaali ja hengästyttävä liikkuminen ulkona, jos se onnistuu muuten turvallisesti, on paras keino, hän sanoo.

Hengitysliitto painottaa, että tupakointi heikentää keuhkojen toimintaa, joten koronavirusinfektion terveysriski on suurentunut. Tupakointi kannattaa lopettaa.