Tällainen oli upporikas suomalaismies, joka osti maan ainoan rembrandtin – lue koko uskomaton tarina

Hollantilainen Rembrandt van Rijn (1606–1669) on yksi maailmanhistorian merkittävimmistä taidemaalareista. Hänen maalauksensa Lukeva munkki on ripustettu Helsingin Bulevardilla sijaitsevan Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseon seinälle.

Mikä parasta, taulu on komeissa raameissaan aivan katsojan silmien tasalla. Sitä voi tarkastella hämmästyttävän intiimisti, vain parinkymmenen senttimetrin päästä, sillä edessä ei ole panssarilasia tai paksuja köysiä.

Maalaus roikkuu tunnelmallisen Paul ja Fanny Sinebrychoffin museon seinällä. Kotimuseo on Sinebrychoffin taidemuseon toisessa kerroksessa.

Lukeva munkki on mestarin myöhäistä tuotantoa vuodelta 1661. Se on öljyvärityö kaapuun pukeutuneesta fransiskaanimunkista, kooltaan 82 x 66 senttiä.

Maalaus on maagisen taidokas tutkielma hämyisästä valosta, varjoista sekä kasvoista.

Lukeva munkki. Jokainen voi päättää, näkeekö pääosassa valon, varjot vai ihmisen.

Rembrandtin signeeraus on munkin pään vieressä. Se näkyy vain tietyssä valossa.

Niukka valo tulee ylhäältä. Se lankeaa munkin kädessään pitämälle käärölle ja siitä hänen kasvoilleen. Kohde on syventynyt ja tyyni.

– Valon ja varjon käyttö oli Rembrandtille alue, jossa hän oli ainutlaatuisen taitava, Sinebrychoffin taidemuseon intendentti Ira Westergård kertoo.

– Hänellä oli niukka väriskaala. Valon ja varjon avulla hän sai luotua syvyyttä ja kolmiulotteisuutta maalauksiinsa.

Hjalmar Linder kunniansa päivinä maalauksessa, joka on asetettu hänen rakennuttamansa Mustion linnan seinälle.

Hjalmar Linder (1862–1921) oli aikansa rikkain suomalainen, suurmaanomistaja ja kamariherra. Hän oli myös suuri nautiskelija ja ”renessanssiruhtinas”, jolla oli silmää taiteelle.

Hän sai vihiä mielenkiintoisesta Rembrandtin teoksesta, jonka ranskalainen kreivi Claude-Alexandre de Villeneuve (1702–1760) oli huutokaupannut Skotlantiin jo 1700-luvulla.

Lukuisten perimysten jälkeen maalaus oli Wemyssin ja Marchin jaarlin hallussa, mutta hän joutui luopumaan siitä pian ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Jaarli asetti Lukevan munkin (Monk reading) myyntiin Lontoossa välitystoimisto Thomas Agnew & Sonsin listoille.

Eikä aikaakaan, kun tieto munkkimaalauksesta, todellisesta helmestä, kiiri välikäsien kautta intohimoisen suomalaisen taidekeräilijän korviin.

Linder oli nuoruudessaan hairahtunut uhkapelikierteeseen ja vääriin sijoituksiin, mutta taiteen hän tunsi. Vaisto käski iskeä kiinni, eivätkä hintapyynnöt olleet ennenkään hänen päätään huimanneet.

Hjalmar Linder joutui lopulta luopumaan omaisuudestaan.

Linder maksoi taulusta 14 000 puntaa, kauppakirjassa on vuosiluku 1919.

– 14 000 puntaa vastasi vuonna 1919 keskimäärin 938 000 Suomen markkaa. Markan kurssi tosiaan heikkeni vahvasti tuon vuoden aikana, Suomen Pankin vanhempi viestintäasiantuntija Richard Brander sanoo.

Se oli melkoinen summa rahaa tuossa maailmantalouden hullunmyllyssä. Suomen Pankin tilaston mukaan vajaalla miljoonalla markalla Linder olisi saanut polttoainetta Rolls-Royce Silver Ghostiinsa 670 000 litraa (”paraslaatuista petrolia” 1,40 mk/l) – hän oli maan ensimmäisiä autonomistajia. Pöytävoita sillä olisi hankkinut lähes 35 tonnia (28 mk/kg). Kananmuniakin 35 000 tiuta (27 mk/tiu).

Joka tapauksessa Linder teki hyvät kaupat. Taideaarteita sai tuolloin pilkkahintaan, sillä maailmankirjat olivat pahasti sekaisin maailmansodan jäljiltä. Euroopan monarkiat horjuivat ja yläluokka syyti arvoesineitään myyntiin, myös maalauksia.

– Tuolloin rembrandtejakin liikkui markkinoilla ihan eri tavalla kuin nykyään, intendentti Westergård muistuttaa.

Ikävä kyllä Linder ei ehtinyt rembrandtistaan pitkään nauttia. Vuonna 1919 hän asui jo maanpaossa Ruotsissa, koska hänet oli leimattu valkoisessa Suomessa maanpetturiksi. Hän ripusti taulun Skånessa sijaitsevan hulppean Hjularödin linnansa seinälle.

Muun muassa Muistion kartano kuului taidekeräilijän omistuksiin.

Hjalmar Linderin suomalaisittain ainutlaatuisen suuresta omaisuudesta oli vuonna 1919 jäljellä enää muisto. Hän oli hallinnut Mustion ja Kytäjän kartanoita (maata 64 000 hehtaaria), Lohjan sellutehdasta, kahta puuhiomoa, Högforsin tehtaita, Rautakosken ruukkia ja useita sahoja. Työntekijöitä hänellä oli ollut 5 000.

Takana olivat myös suureellisten juhlien isännöinti, hillittömän shoppailumatkat Europan pääkaupungeissa sekä pian myös risteilyt 85-metrisellä huvipurrella, joka oli impulssiostos Britanniasta.

Tehtailijan afäärit olivat menneet umpisolmuun Suomen sisällissodan seurauksena. Syöksykierteeseen ne joutuivat, kun hän kritisoi julkisesti punavankien julmaa kohtelua ja teloituksia kesällä 1918.

Vankileireillä virui tuhansia hänen tuotantolaitostensa työntekijöitä. Patruunalla oli ollut humaaneja ja edistyksellisiä hankkeita väkensä työolojen parantamiseksi jo vuosisadan alussa, joten hän ei voinut vaieta nähtyään omin silmin Suomenlinnan vankiparakkien hädän.

Nog med blodbad! (Jo riittää verilöyly!) Hufvudstadsbadet julkaisi Hjalmar Linderin yleisönosastokirjoituksen 28.5.1918. Linder vetosi punavankien puolesta, koska ”punaista hulluutta on seurannut valkoinen terrori”. Ulostulo oli skandaali ja Linderin omaisuuden tuho.

Linder julkaisi pitkän mielipidekirjoituksen Hufvudstadsbladetissa 28. toukokuuta otsikolla Nog med blodbad! (Jo riittää verilöyly!) Hän kirjoitti mm. näin: ”punainen mielipuolisuus on todellakin vaihtunut valkoiseen terroriin” ja ”vankileireillä kuolee vankeja kuin kärpäsiä”.

Teksti oli bensaa liekkeihin yhä tulenarassa sodanjälkeisessä ilmapiirissä, olihan valkoisten voitonparaatista kulunut vain 12 päivää.

Aika, jolloin suurliikemies teki mitä tahtoi kenenkään uhmaamatta, oli ohi. Seurapiirin ja afäärien sankarista oli tullut hetkessä persoona non grata. Hänelle sateli tappouhkauksia.

Linder myi omaisuutensa (lukuun ottamatta Mustion linnaa, puuhiomoa ja taidekokoelmaa) 32 miljoonan markan jättioperaatiossa ja pakeni Ruotsiin. Nykyrahaksi muutettuna 32 miljoonaa markkaa on reilut 12 miljoonaa euroa.

Hjularödin linnasta tuli hetkeksi aikaa Suomesta paenneen teollisuuspampun koti.

Perheetön mies asettui asumaan Malmön lähistölle Hjularödin linnaan. Hän remontoi pyöreätornisen linnansa ylelliseen tyyliin, mutta ei lopulta viihtynyt sielläkään, koska paikallinen aatelisto katsoi häntä nenänvarttaan pitkin. Kaiken lisäksi kolmen kruunun veroviskaalit alkoivat ahdistella jättivaatein, vaikkakin virheellisin perustein.

Elämänsä viimeiset, rauhattomat kuukaudet Linder asui Algeriasta ostamassaan ylellisessä Ali Raïsin palatsissa. Ollessaan saattueineen matkalla Algeriasta Pariisiin poliisi pysäytti hänet Marseillessa ja takavarikoi hänen matkatavaransa velkojien vaatimuksesta.

Se sai kamariherran maljan valumaan yli. Hän tajusi valtavan omaisuutensa haihtuneen taivaan tuuliin ja näki edessään velkavuoren ja harmaan tulevaisuuden ilman taidetta ja nautintoja.

Linder sulkeutui hotellihuoneeseensa Marseillessa. Hän kirjoitti kirjeitä, joissa järjesteli omaisuutensa rippeet, istui lämpimään kylpyammeeseen ja viilsi valtimonsa auki. Päivämäärä oli kesäkuun toinen tai neljäs – lähteestä riippuen. Vuosi oli 1921.

Elämänsä viimeiset, rauhattomat kuukaudet Hjalmar Linder asui Algeriasta ostamassaan ylellisessä Ali Raïsin palatsissa.

Hyvissä ajoin ennen viimeistä kylpyään Linder oli sinetöinyt huomattavan taidekokoelmansa kohtalon. Suurkeräilijä halusi estää aarteidensa päätymisen velkojiensa haltuun, mutta myös vaalia anteliaan hyväntekijän mainettaan. Hän lahjoitti taideteoksensa Suomen Taideyhdistykselle ja Tukholman Nationalmuseumille vuoden 1920 aikana.

Näin Rembrandtin Lukeva munkki päätyi Suomen Kansallisgallerian aarteeksi. Se oli kamariherra Hjalmar Linderin tarkan taidevaiston, huonon bisnesonnen ja ylenpalttisen anteliaisuuden ansiosta.

Suomen Taideyhdistyksen saama lahjoitus sisälsi useita arvomaalauksia. Lukevan munkin lisäksi mm. Albert Edelfeltin Kuningatar Blanka, joka on nykyään yksi Ateneumin taidemuseon vetonauloista.

Nykyään taideteos on mittaamattoman arvokas, kuten kaikki Rembrandtin öljyvärimaalaukset. ”Mittaamattoman” tarkoittaa tässä tapauksessa kirjaimellisesti juuri sitä. Lukevan munkin arvoa ei tiedetä, eikä Suomen Kansallisgalleria yritä sitä selvittää.

– Hinta on todellakin vaikea kysymys. Rembrandtin öljyväritaideteoksia tulee hyvin, hyvin harvoin missään päin maailmaa myyntiin. Jokainen tapaus on ihan ainutlaatuinen, intendentti Ira Westergård kertoo.

– Tietenkään emme aseta teokselle minkäänlaista arvoa rahallisesti, vaan se on mittaamattoman arvokas meille. Se on ylipäänsä Suomen kulttuuriperinnölle mittaamattoman arvokas.

Sinebrychoffin taidemuseon intendentti Ira Westergårdin mukaan Suomen ainoa Remrandt on mittaamattoman arvokas.

Myös suomalaisen taidekaupan grand old man Wenzel Hagelstam, 79, fundeeraa asiaa hieman toivottomana.

– Tähän on melko mahdotonta vastata. Kaikki Rembrandtin maalaukset ovat uniikkeja, erikokoisia ja peräisin hänen eri taiteellisilta kausiltaan, hän huokaisee.

– Kun joku rembrandt taas joskus ilmestyy myyntiin, niin ostaja, vaikkapa idästäpäin, saattaa haluta juuri sen. Silloin hinta voi nousta vaikka kuinka korkeaksi.

– Jos nyt sanon rembrandtin hintahaarukaksi 20–30 miljoonaa euroa, niin se on pelkkää spekulaatiota, Hagelstam taiteilee.

Wenzel Hagelstam.

Nopea vilkaisu internetiin osoittaa, että ainakin kaksi Rembrandtin maalaamaa muotokuvaa on myyty Lontoon huutokaupoissa 2000-luvulla. Korkein hinta oli 22 miljoonaa euroa.

Amsterdamissa ylläpidettävä The Rembrandt Database otti Lukevan munkin tietokantaansa vuonna 2018. Rembrandtilta tunnetaan noin 300 teosta, tarkkaa lukumäärää ei ole.

Lukevan munkin tausta tiedetään alusta lähtien, eikä sen aitoudesta ole epäilyjä. Intendentti Westergård ei panisi kuitenkaan pahakseen, jos maalaus pääsisi hollantilaisen Rembrandt Research Projectin järjestämiin huolellisiin teknisiin tutkimuksiin.

Rembrandt maalasi Lukevan munkin viimeisellä vuosikymmenellään, jolloin hänen elämänsä oli henkisessä ja taloudellisessa myllerryksessä. Kyseisten paineiden on sanottu tuoneen lisää intensiivisyyttä ja sielukkuutta hänen 1660-luvun töihinsä.

Rembrandtin omakuva noin vuodelta 1665.

Maalaus kuuluu useamman uskonnollisen teoksen sarjaan. Sarjassa on kaksi sisartöiksi luettua puolivartalokuvaa munkinasuisesta miehestä. Fransiskaanimunkki on Lontoon National Galleryssa ja Titus munkkina on Amsterdamin Rijksmuseumissa.

Lukeva munkki on haluttu vierailija maailman museoissa. Sen piti lähteä huhtikuun alussa Rembrandt-näyttelyyn Prahaan, mutta kulttuuririennot ovat nyt jäissä.

