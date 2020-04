VR:n junat kulkevat pääsiäisenä yövuoroja lukuun ottamatta, Finnair lentää kotimaassa neljään kohteeseen

Autoliiton perinteinen vapaaehtoisoperaatio peruttiin ensimmäisen kerran historiassa.

Pääsiäinen on perinteisesti ollut Suomessa juhlapyhä, jolloin monet pyrkivät lähtemään pitkille vapaille kohti pohjoista. Koronavirusepidemian vuoksi suomalaisia on kehotettu pysymään kotona ja lisäksi Uudenmaan maakunta on eristetty muusta Suomesta.

Lentoyhtiö Finnair tiedotti 16. maaliskuuta, että se lentää kotimaassa Kuopioon, Maarianhaminaan, Ouluun ja Rovaniemelle. Lisäksi pääsiäisen ympärille oli tuolloin suunnitteilla lentoja myös kolmeen Pohjois-Suomen kohteeseen, Ivaloon, Kittilään ja Kuusamoon.

– Finnair ei ole lentämässä näitä lentoja pohjoisen kolmeen kohteeseen. Tällä hetkellä lennämme pohjoisessa vain Ouluun ja Rovaniemelle, Finnairin viestintäpäällikkö Manti Väätäinen-Pereira kertoo.

Lisäksi Finnair lentää kotimaassa yhä Maarianhaminaan ja Kuopioon. Väätäinen-Pereira muistuttaa, että ne, joilla on varauksia näille lennoille, voivat siirtää varauksia marraskuun loppuun asti tai saada hinnanpalautuksen lennosta.

Junat kulkevat pääsiäisenä yöjunia lukuun ottamatta

Lentojen ohella myös VR:n junat ovat täyttyneet pääsiäisen tienoilla lomailijoista. Nyt tilanne on toinen.

– Pääsiäiseltä ei ole peruttu junavuoroja, vaan junat kulkevat normaalisti yöjunia lukuun ottamatta, kertoo Julia Stolp VR:n viestinnästä.

Stolpin mukaan VR supistaa junaliikennettä suunnitellusti pääsiäisen jälkeen ja ajantasaista tietoa vuorojen muutoksista sekä perumisista löytyy VR:n verkkosivuilta. Koronavirusepidemian aikana matkamäärät ovat kaukoliikenteessä pudonneet 90 prosenttia kaikilla reiteillä. Lisäksi pääsiäisen ajan matkoja on peruttu.

Operaatio Pajunkissa peruttu

Autoliitto ei tänä vuonna järjestä pääsiäisen perinteistä Operaatio Pajunkissaa. Operaatiossa vapaaehtoiset tiepalveluhenkilöt ovat olleet tehostetussa valmiudessa pääsiäispyhien ajan, koska pääsiäisen aikana tieliikennettä on ollut yleensä runsaasti.

Tänä vuonna Autoliitto ennakoi, että tulevana pääsiäisenä on koronavirusrajoitusten vuoksi hyvin vähän liikennettä ja siten myös apua tarvitsevia vähän.

Operaatio Pajunkissa on järjestetty jo 50 kertaa, ja nyt on ensimmäinen kerta, kun se jää välistä.