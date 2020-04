Tässä on Vicky Rostin tytär Ella – pyörittää Youtubessa omaa ohjelmaa, jossa on selkeä sanoma

Selvitimme, mitä kuuluu eräiden tunnettujen suomalaisten lapsille.

Ella Rosti, 33, koki lapsena, että kuuluisa laulaja-äiti oli siisti juttu.

– Olin joidenkin mielestä vähän cool, kun äiti on julkkis. Koskaan ei mitenkään negatiivisessa mielessä heitetty juttuja, vaan sellaista hiljaista kunnioitusta koin, Ella kertoo.

Vicky Rostin tunnetuimmat hitit tuntee koko Suomen kansa. Rosti aloitti laulajan uransa jo vuonna 1975 ja sai Iskelmä-Finlandia-palkinnon vuonna 2019.

Musiikki on aina ollut osa Ella Rostin, 33, elämää.

Musiikilla oli suuri rooli myös Rostin lasten, Ellan ja hänen kahden sisaruksensa, lapsuudessa. Radio oli lähes aina päällä, ja äiti hoiti tyttärelleen kaikki tämän haluamat CD:t.

– Olin perheen inhottu henkilö siinä mielessä, että rikoin aina kaikkien CD:t, kun jätin niitä pöydille lojumaan, Ella nauraa.

– Siitä tuli äidin kanssa vähän riitaa.

Musiikki on säilynyt Ellan elämässä sittemminkin. Hän on laulanut lapsiyhtyeessä The Kids sekä esiintynyt Kuorosota- ja The Voice of Finland -ohjelmissa.

Ella kertoo, että äitinä Vicky oli todella rauhallinen ja tasapainoinen ja paljon läsnä.

Keikkailevan artistin työt painottuivat viikonloppuihin, joten äiti oli kotona, kun lapset tulivat koulusta.

– Aina oli tiettyyn kellonaikaan illallinen, ja silloin piti olla koko perheen koolla. Se oli hyvä hetki jakaa kuulumisia.

Tästä perinteestä Ella haluaa pitää kiinni myös omassa perheessään.

– Se on minulle tosi tärkeää, että kaikki olisivat koolla syömässä.

Nykyään Ella tekee töitä digitaalisessa markkinoinnissa. Vapaa-ajalla hän pyörittää vaimonsa kanssa sateenkaariperheen arjesta kertovaa Youtube-kanavaa Kaksi äitiä & kaksoset.

– Yritetään hälventää sateenkaariperheisiin liittyviä ennakkoluuloja, Ella kertoo kanavan tavoitteesta.

Ellan mukaan yksi yleisimmistä ennakkoluuloista on se, että sateenkaariperheiden lapsia kiusattaisiin koulussa.

– Se on ehkä tärkein pointti tälle kanavalle, että jos ei ole ennakkoluuloja, ei ole tarvetta kiusatakaan.

Äiti on aina ollut Ellan tukena. Myös silloin, kun tytär ensimmäisen kerran kertoi seksuaalisesta suuntautumisestaan.

– Äiti kysyi vain, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että en saa lapsenlapsia sun suunnalta. Sanoin, että ei tietenkään tarkoita, onhan mulla kohtu kuitenkin. Se oli sitten siinä se hänen huolensa.

Samuli Bryggaresta tuli juristi ja urheilija

Kun Samuli Bryggare, 29, nuorena kilpaili yleisurheilukentillä, usein kuulutuksessa häneen lisättiin määre ”Arton poika”.

Yleisurheilussa moniottelijana kilpaillut Samuli Bryggare kertoo, ettei viittaus kuuluisaan isään häirinnyt häntä.

Samuli Bryggare

– Olen ihan sinut sen kanssa ja ehdottomasti ylpeäkin siitä. En ole kokenut, että kuuluisasta isästä olisi ollut mitään haittaa omalle lapsuudelle.

Arto Bryggare on yksi menestyneimpiä suomalaisia kilpaurheilijoita. Entinen aitajuoksija voitti urallaan muun muassa MM-hopeaa ja olympiapronssin. Myöhemmin Arto Bryggare toimi SDP:n kansanedustajana. Myös Samulin äiti Lotta Suviranta on entinen pika- ja keskimatkojen juoksija.

Samuli seurasi vanhempiensa jalanjälkiä kilpaurheilun pariin. Hän kertoo, että valinta lähti hänen omasta palostaan urheilua kohtaan.

– Toki selkeä tuki oli kotona, ja vanhemmat olivat esikuvia.

Samuli opiskeli urheilu-uransa ohessa oikeustieteitä. Nykyään hän työskentelee juristina.

Samuli kuvailee, että isänä Arto oli hyvin lempeä ja lämmin ja innostava.

– Ehdottomasti sellainen tsemppaava tyyppi. Hän on aina ollut tukena.

Isällä ja pojalla on läheiset välit.

– Meillä on aina ollut samoja mielenkiinnon kohteita, ja isä on aina ollut aktiivisesti harrastuksissa mukana ihan kotipihan sählystä alkaen.

Meiju Suvaksen lapsista toinen haluaa artistiksi, toista kiinnostaa bisnes

Useista listahiteistään tunnettu Meiju Suvas viettää kotiarkea miehensä John Bergerin ja kahden lapsensa kanssa. 17-vuotiaan Joakimin hän sai nykyisen miehensä kanssa, parikymppisen Milenan aiemmasta suhteestaan.

Meiju Suvas, Milena ja Joakim.

Kunnianhimoiseksi laulajaksi tiedetty Meiju Suvas, 61, jatkaa edelleen keikkailua, ja tulevaisuudessa lavoilla saatetaan nähdä myös hänen tyttärensä.

– Kipinä laulamiseen on syttynyt, ja siksi käyn nykyään laulutunneilla kerran viikossa. En tosin nyt koronan aikana pääse, mikä harmittaa tosi paljon, Milena kertoo.

– Olisi tosi kiva päästä joskus kokeilemaan omia kykyjä laulajana. Sen varaan ei kuitenkaan ole järkevää jättää mitään, koska läpimurto on niin monesta tekijästä kiinni, osin itsestä riippumattomistakin. Niinpä keskityn parhaillaan erityisesti opiskelemiseen.

Milena aloitti viime syksynä parturikampaajan opinnot.

– Kauneuden ala kiinnostaa. Jatkossa aion kouluttautua myös meikkaajaksi, hän selvittää.

” Olen äidiltäni oppinut, että mikään ei tule ilmaiseksi, ja sillä asenteella suhtaudun myös koulunkäyntiini.

Uransa vuoksi Meiju Suvas on ollut viikonloput pääasiassa keikkamatkoilla ja viikolla kotona.

– Pienenä harmitti tosi paljon, kun äiti oli lähes kaikki viikonloput töissä, mutta vastapainoksi viikoilla hän on sitten ollut tosi vahvasti läsnä. Mulla on iso arvostus äidin uraa kohtaan. Nostan hattua, että hän jaksaa yhä painaa täysillä, Milena korostaa.

– Äiti on opettanut laulua myös mulle.

Joakim opiskelee parhaillaan ruotsinkielisen lukion toisella luokalla. Nuori mies haaveilee ensisijaisesti joko lentäjän tai yrittäjän ammatista.

– Kyllä mua musabisneskin voisi kiinnostaa, nimenomaan se bisnes, nuorempana kitaraa soittanut Joakim kertoo.

– Opiskeleminen on haastavaa, mutta myös palkitsevaa, kun kaiken työn saa näkymään numeroissa. Olen äidiltäni oppinut, että mikään ei tule ilmaiseksi, ja sillä asenteella suhtaudun myös koulunkäyntiini.