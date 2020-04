Hans ja Teresa Välimäen tytär Vilma, 20, paljastaa, miten huippukokkien kotona oikeasti syödään

– Yleensä ihmisiä kiinnostaa vain se, millaista ruokaa meillä syödään kotona, Vilma Välimäki sanoo nauraen.

Vilma Välimäki, 20, on nähnyt läheltä, millaista on huippukokin arki. Hänen isänsä on Hans Välimäki ja äiti Teresa Välimäki.

– Olen nähnyt läheltä sitä maailmaa, enkä halua tehdä samanlaisia juttuja kuin he, Vilma sanoo.

Vilma on viettänyt lukion jälkeen välivuotta. Ensi syksynä hän aloittaa kolme vuotta kestävät muodin ja graafisen suunnittelun opinnot Englannissa.

” Kun he halusivat tehdä ruokaa, he osasivat loihtia ihan mitä vaan.

Lapsuus huippukokkien perheessä ei ollut jatkuvaa gourmetruuan syömistä.

Vilma kertoo, että kotona ei itse asiassa syöty arkisin gourmetruokaa. Syynä oli se, että alalla työskentelevät vanhemmat eivät halunneet työpäivän jälkeen aina jatkaa saman tekemistä kotona.

– Mutta kun he halusivat tehdä ruokaa, niin sitten he osasivat loihtia ihan mitä vaan.

Vanhempien ruokatietämys näkyi myös esimerkiksi siinä, että matkoilla perhe söi hyvissä ravintoloissa.

– Tietysti, kun he tietävät ruuasta ja ravintoloista niin paljon, niin kyllä se näkyi siinä, missä syötiin.

” Tv:ssä hänestä saa tosi ankaran kuvan, mutta kotona se on mun isä.

Hans Välimäki on ollut mukana monissa tv-ohjelmissa, kuten Top Chef tai Hansin matkassa. Varsinkin Top Chef -tuomarina hänestä saa helposti tuiman ja kriittisen vaikutelman.

Vilman mukaan tv-persoona on kuitenkin eri asia kuin se henkilö, joka hänen isänsä on kotioloissa.

– Tv:ssä hänestä saa tosi ankaran kuvan, mutta kotona se on mun isä. Mutta ehkä silloin, kun isä on keittiöympäristössä tai johtajaroolissa, hänessä näkyy se tuimempi puoli myös.

Huippukokki Hans Välimäki tunnetaan myös tv-ohjelmista, kuten Top Chef ja Hansin matkassa.

Kokki- ja ruoka-alan yrittäjä Teresa Välimäki.

Vanhempien julkisuus ole Vilman mukaan koskaan aiheuttanut pahoja puheita häntä kohtaan.

– Yleensä ihmisiä kiinnostaa vain se, millaista ruokaa meillä syödään kotona, hän naurahtaa.

– Vaikka joskus menneisyydessä on ehkä tullut jotain vähän ikävämpiä uutisia, niin niistä on juteltu rauhassa niin kotona kuin kavereiden kanssa. Ei kukaan halua mitenkään ilkeästi sanoa.