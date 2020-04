Attendon toimitusjohtaja Ylelle: Kiuruveden hoivakodin koronatartunta tuli uuden asukkaan mukana

Hoivakotiin tulleen asukkaan koronatartunta varmistui maaliskuun lopussa.

Kiuruvedellä sijaitsevassa hoivakodissa on kuollut viikon aikana kahdeksan ihmistä koronavirustartuntaan. Myös useita henkilökunnan jäseniä on sairastunut. Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoi Ylelle, että tartunta tuli alunperin hoivakotiin uuden asukkaan mukana.

– Meille tuli Kiuruvedelle maaliskuun alussa niin sanottu kävelevä asiakas, joka liikkui vapaasti yksikössä. Asiakas oli aluksi oireeton. Kun hänelle tuli oireita, hänet testattiin. Maaliskuun lopulla saimme tietää, että tällä asiakkaalla on koronavirus, Holmqvist kertoi.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä uutisoi Kiuruveden hoivakodin tartunnoista ja ensimmäisistä menehtyneistä ensimmäisen kerran huhtikuun 3. päivä. Hoivakodissa on tilaa 30 asukkaalle.

Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka sanoi keskiviikkona IS:lle uskovansa, että henkilökunta on yrittänyt parhaansa ja työskennellyt kovan paineen alla.

Tärkeä asia Muiniekan mielestä on se, että Ylä-Savon Sote kuntayhtymä on pystynyt jäljittämään tapaukset ja ketjut. On voitu eristää tartunnan saaneet.

– Ettei nyt synny sellaista tunnetta, että koko paikkakunta on koronan saastuttama. Näin ei varmaankaan ole.