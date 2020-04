THL: Suomessa kuollut jo 40 ihmistä koronaan – tämä uhreista tiedetään

Suomessa on kuollut 40 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että Suomessa on toistaiseksi varmistettu 2 487 koronavirustapausta.

Tapauksista 1 568 sijoittuu Uudellemaalle.

Uusia laboratoriovarmistettuja tapauksia on tiistain jälkeen ilmoitettu 179.

Sairaalahoidossa on nyt 239 ihmistä ja tehohoidossa 82. Tautiin on kuollut 40 ihmistä.

Ikä on tiedossa 28 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 40–59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60–79-vuotiaita on seitsemän, yli 80-vuotiaita on 19.

Kuolemantapauksista valtaosa sijoittuu HYKS erityisvastuualueelle, jossa niitä on todettu 25. Toiseksi eniten kuolemantapauksia (12 kappaletta) on todettu KYS erityisvastuualueella.

Keskiviikkona päivitettyjen tietojen mukaan Suomessa on tehty tähän mennessä 36 500 koronavirustestiä. Tiistain jälkeen testattujen näytteiden määrän kerrotaan lisääntyneen 1 600:lla.

Tällä hetkellä laboratoriot voivat testata koronavirusnäytteitä noin 4 000 päivässä ja testauskapasiteettia pyritään kasvattamaan edelleen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suurin osa Suomessa todetuista koronatartunnoista on ollut tähän saakka lieviä. Osa tartunnansaaneista on ehtinyt jo parantua viruksen aiheuttamasta taudista.

