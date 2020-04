Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta.

Kyseessä on THL:n mukaan todennäköisimmin täysin puhdas sattuma johtuen siitä, kuka on sattunut tartunnan saamaan.

Suomessa seurataan tarkasti koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19 -tautiin sairastuneiden määrää.

Koronan viruksen aiheuttaman sairauden takia tehohoitoon joutuneiden välillä on isoja eroja sairaalapiireittäin ja alueittain.

Tilastojen perusteella näyttää siltä, että Oulun ja Kuopion yliopisto­sairaaloiden erityis­vastuualueilla sairaalaan joutuneista suhteellisesti useampi joutuu tehohoitoon kuin muualla Suomessa.

Sairaanhoidossa erityisvastuualueittain tilanne oli 6.4. seuraava:

OYS (Oulu) tehohoidossa 11 potilasta ja osastolla 9 potilasta. KYS (Kuopio) teholla oli 10 potilasta ja osastolla 10. HYKS (Helsinki) teholla oli 48 ja osastolla oli 101 potilasta.

7.4. julkaistuissa tiedoissa määrä oli puolestaan seuraava:

OYS (Oulu) tehohoidossa 14 potilasta ja osastolla 9 potilasta. KYS (Kuopio) teholla oli 9 potilasta ja osastolla 13. HYKS (Helsinki) teholla oli 48 ja osastolla oli 101 potilasta.

Ilta-Sanomat kysyi tiistaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta erojen syistä.

– Olemme tehneet arviota vakavan tapauksien riskissä olevista sairaanhoitopiireittäin, tutkimusprofessori Tiina Laatikainen kertoo.

– Nyt kun tehohoitoon joutuneita on vielä kuitenkin kovin vähän, niin kyseessä on todennäköisimmin täysin puhdas sattuma johtuen siitä, kuka on sattunut tartunnan saamaan, hän sanoo.

Hän muistuttaa, että THL:n infograafien tiedot koskevat yli 18 vuotta täyttänyttä väestöä eli aikuisväestöä eikä koko Suomen väestöä.