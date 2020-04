Jyrki Lehtolan kolumni: Korona-ajan yksi kuuma kysymys – pelastiko vasemmistovetoinen hallitus suomalaiset pahemmalta kriisiltä?

Hipitkin ovat kiltisti sisällä noudattamassa mieleisensä hallituksen kehotuksia, kirjoittaa Jyrki Lehtola kolumnissaan.

”Antakaa meitsille kuolema tai antakaa meitsille vapaus!”, muotoili Patrick Henry Amerikan valmistautuessa vapaustaisteluun vuonna 1775.

Ja siitähän tässä on kyse.

Valitako vapaus vai kuolema? Kumpi on pitkällä tähtäimellä pahempi, tauti vai taistelu sitä vastaan? Mitä jos vielä internetkin kaatuu?

Uudet tilanteet ovat valitettavasti usein sellaisia, että ensin ne synnyttävät kysymyksiä, vasta sitten vastauksia, mutta nyt meillä kaikilla on vastaus ennen kuin on mitään kysytty, kun sattui olemaan sopivasti aikaa suoratoistopalvelun jumittaessa.

Seuraavassa lisää kysymyksiä, jos vastaukset loppuvat:

Nyt kun niin monet ylemmän keskiluokan edustajat ovat lähettäneet sairaanhoitajille julkista kunnioitusta ja kiitollisuutta, niin miten olisi, otetanko saman tien kuukausituloista pois 1 500 euroa ja jaetaan se kahden sairaanhoitajan kesken kunnioituksen ja kiitollisuuden konkreettisena osoituksena?

Vai riittäisikö korvaukseksi lupaus välttävistä suojavarusteista?

Kumpi tuli ensin, jyrkkä Suomen huoltovarmuuden kritisointi vai käsitys siitä, mitä huoltovarmuus tarkoittaa?

Pelastiko vasemmistovetoinen hallitus suomalaiset pahemmalta koronakriisiltä? Nyt kun hipitkin ovat kiltisti sisällä noudattamassa mieleisensä hallituksen kehotuksia, kuinka vallattomina ne kirmaisivat pitkin Helsingin puistoja vapiseva keskisormi pystyssä, jos Juha Sipilän hallitus olisi kehottanut heitä pysymään sisällä ja noudattamaan rajoituksia?

Onko jossain vaiheessa edessä kustannustoimittajien joukkoitsemurha, kun seuraavan vuoden sisällä niiden sähköposti tukkeutuu kirjailijoiden sadoista koronapäiväkirjoista?

Jos saisit valita vain toisen, kumpi se olisi: demokratian palauttaminen Unkariin vai Suomeen kunnon mansikkakesä ja marjoille edullinen litrahinta?

Entä jos asiat – jopa lääke- ja taloustieteelliset asiat! – ovatkin sen verran monimutkaisia, ettei niitä ratkota huutamalla sosiaaliseen mediaan, miten ne tulisi ratkoa?

Nyt kun tuhansia kaupunkilaisia on hakemassa maatiloilta työpaikkaa, kuinka monta toimittajaa on pian maatiloilla haastattelemassa siellä työskenteleviä kaupunkilaisia? Kuinka monta ”Miltäs tää maalaistyö kaupunkilaisesta tuntuu?”-kysymystä on edessä ja onko maaseutu kiinnostava enää vain silloin, kun siellä hilluu kaupunkilaisia?

Hetkinen! Mitäs me niillä toimistoilla itse asiassa teemme, kun työnteko tuntuu olevan tehokkaampaa tällä uudella tavalla?

Jaahas, kumpi valitaan: ilmastonmuutoksen hidastaminen etätyön jatkamisella vai palaaminen työpaikalle, koska muuten pää ja perhe hajoavat?

Onko demokratian olemus siinä, että istumme mukavissa oloissa vaatimassa hallitukselta nopeampia päätöksiä ja kun niitä tehdään, raivoamme, että väärä, liian nopeasti tehty päätös, vaikka oma olo on edelleen ihan mukava?

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja