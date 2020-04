Raju riita kotona Tallinnan-risteilyn jälkeen päättyi miehen kuolemaan – naisystävän saama tuomio pysyi reilussa 9 vuodessa

Nainen haki hovioikeudesta muutosta tuomioonsa, mutta tuli sitten toisiin aatoksiin. Nainen oli kokenut parisuhteissaan väkivaltaa.

Tytteli Eeva-Ilona Leinosen saama 9 vuoden ja kahden kuukauden ehdoton vankeusrangaistus taposta ja huumausainerikoksesta pysyi ennallaan Helsingin hovioikeudessa.

39-vuotias Leinonen valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen, mutta peruutti hakemuksensa, kun uhrin omaiset ja syyttäjä tekivät vastavalituksen. Siten käräjäoikeuden tuomio jäi ennalleen.

Leinonen tappoi samassa talossa asuneen miesystävänsä riidan päätteeksi.

Tapahtumia edelsi Tallinnan-risteily, jonka jälkeen pariskunta meni naisen omistamaan omakotitaloon Porvooseen. Oli ilta-aika ja kumpikin oli päihtyneitä.

Naapureiden mukaan viitisen vuotta seurustellut pariskunta riiteli kovaäänisesti talon ulkopuolella ja sen sisällä. Mielentilatutkimuksen mukaan päihtymistila lisäsi todennäköisesti naisen impulsiivista käyttäytymistä. Mielentilatutkimuksen mukaan nainen oli syyntakeinen.

Naisen mukaan hänen parisuhteessaan oli molemminpuolista väkivaltaa, mitä oikeus piti mahdollisena. Naisen aiemmissakin suhteissa ilmeni väkivaltaa.

Tällä kertaa pariskunta ehti olla kotonaan alle tunnin, kun riita eteni molemminpuoliseen väkivaltaiseen yhteenottoon. Lopulta Leinonen löi miesystäväänsä kovalla voimalla keittiöveitsellä rintaan. Mies kuoli vammoihinsa. Tappo tapahtui Porvoossa 26.6.2018.

– Leinosen tekoa on edeltänyt hänen ja (miehen) välinen sanaharkka ja riita, joka on johtanut myös fyysiseen yhteenottoon. Tässä yhteydessä Leinonen on ensin huitonut (miestä) veitsellä ja sitten iskenyt tätä kerran veitsellä ilmeisen suunnittelemattomasti, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus totesi.

Naisen kotoa löytyi myös 576 gramma marihuanaa, joka oli tarkoitettu omaan käyttöön.

Leinonen joutuu maksamaan uhrin isälle ja äidille kummallekin 6 000 euroa ja siskolle 4 000 euroa aiheuttamastaan kärsimyksestä. Leinonen joutuu maksamaan myös omaisten hautajais- ja oikeuskuluja.

Helsingin hovioikeus ilmoitti naisen valituksen perumisesta keskiviikkona, jolloin se antoi asiassa myös oman ratkaisunsa. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä osapuolet voivat halutessaan hakea korkeimmalta oikeudelta valituslupaa.