Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoo Ilta-Sanomille, että kun on tieto tavaran vaatimustenmukaisuudesta, niin sitten tavara on heti eteenpäin jaettavissa.

Itävaltaan Kiinasta toimitettu puolen miljoonan hengityssuojaimen erä on osoittautunut käyttökelvottomaksi, kertoo itävaltalaismedia. Itävalta on monen muun maan tapaan kärsinyt muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten käyttämien hengityssuojainten pulasta, jota on pyritty paikkaamaan Kiinasta tehdyillä tilauksilla.

Ilta-Sanomat kysyi Huoltovarmuuskeskuksesta Suomeen Kiinasta eilen tulleista suojaustarvikkeista. Odotetussa koneessa kerrottiin olevan 2 miljoonaa kirurgista maskia.

– Testautamme meille tulleet välineet teknologian tutkimuskeskus VTT:llä, Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoo Ilta-Sanomille.

Vaikuttiko testaukseen se, mitä Itävallassa kerrottiin?

– Olisimme testanneet ne joka tapauksessa, sillä se on ainut tapa todeta asia. Markkinatilanteesta ja aiemmista tiedoista johtuen se on parasta, hän sanoo.

Milloin tavarat saadaan ne jakoon?

– Kun on tieto tavaran vaatimustenmukaisuudesta, niin sitten tavara on heti eteenpäin jaettavissa sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Milloin tulee lisää tarvikkeita?

– Meille on tulossa lähiviikkoina useita suojausvarusteiden lasteja Kiinasta, hän kertoo.