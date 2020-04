Koronavirus koettelee kotihoitoa: Sipoossa oli karanteenissa pahimmillaan 15 työntekijää

Koronavirusepidemia laittaa vanhusten kotihoidon lujille. Sipoon kunta selvisi äskettäisestä työntekijän sairastumisesta säikähdyksellä.

Koronavirusepidemia koettelee vanhusten kotihoidon kestävyyttä.

THL:n tilasto marraskuulta 2018 kertoo, että Suomessa yli 70 000 ihmistä kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin. Heistä yli 56 000 oli 75 vuotta täyttäneitä, eli he kuuluvat epidemian riskiryhmään jo ikänsä puolesta.

– Kyse on iäkkäistä ihmisistä, joilla on montaa kautta alttius sairastua infektioon. Sen lisäksi heillä on vähemmän voimavaroja sairastamiseen ja erilaisiin hoitoihin kuin terveemmillä ikätovereillaan, sanoo geriatrian apulaisprofessori Esa Jämsen Tampereen yliopistosta.

Puhuessaan voimavaroista Jämsen tarkoittaa niin sanottua reservikapasiteettia. Mitä vähemmän sitä on, sitä pienemmästä sysäyksestä kunto romahtaa.

– Esimerkiksi muistisairailla äkillinen sairaus voi laukaista samalla akuutin sekavuustilan. Voi tulla harhaluuloja, aistiharhoja ja vaikeuksia orientoitumisessa aikaan ja paikkaan, Jämsen kuvaa reservikapasiteetin merkitystä.

Jämsen sanoo, että varsinkin muistisairaiden tapauksessa olisi tärkeää, että asiakkaat tuntevat hoitajansa ja hoitajat asiakkaansa.

Silloin vuorovaikutus on sujuvampaa. Tuttu hoitaja tietää, millainen vanhuksen normaalitilanne on, ja muutokset voinnissa havaitaan herkemmin.

Geriatrian apulaisprofessori Esa Jämsen, Tampereen yliopisto.

– Kehittyviä sairauksia päästään hoitamaan jo silloin, kun kunto on vielä hyvä.

Epidemian pitkittyessä tämä on haaste kotihoidolle, sillä koronavirus voi vaikuttaa kotihoidon henkilökunnan määrään hyvin äkillisesti ja radikaalisti.

Suuri osa työntekijöistä saattaa vaihtua kertarysäyksellä, eikä kaikilla uusilla työntekijöillä ole välttämättä kokemusta esimerkiksi ikääntyneiden tai muistisairaiden hoidosta.

– Toivon mukaan uusia työntekijöitä ei silloin heitetä altaaseen ja katsota, että osaavatko he uida, vaan heille annetaan perehdytys alueen kotihoidon toimintakäytäntöihin, sanoo Jämsen.

Tästä saatiin ensivaroitus runsaan 20 000 asukkaan Sipoossa Uudellamaalla, kun kotihoidon työntekijällä todettiin koronavirustartunta maaliskuun lopussa.

Se tarkoitti paitsi tartunnan saaneen työntekijän, myös kaikkien altistuneiden kollegoiden määräämistä karanteeniin. Pahimmassa vaiheessa Sipoon noin 50 kotihoitajasta 15 oli karanteenissa.

– Tällä kertaa selvittiin säikähdyksellä, sillä kaikki altistuneet saivat virustestissä miinustuloksen ja heidän karanteeninsa on nyt päättynyt, kertoo Sipoon sosiaali- ja terveystoimen johtaja Leena Kokko.

Suurin osa kotihoidossa olevista kuuluu epidemian riskiryhmään jo ikänsä puolesta. Lisäksi monilla on vaikeita pitkäaikaissairauksia.

Sipoossa kotihoidolla on runsaat 200 asiakasta päivässä. Kokko kertoo, että epidemiahuippuun varaudutaan järjestelemällä työvuoroja ja perehdyttämällä uutta henkilökuntaa.

Kotihoitoon saadaan lisätyövoimaa niistä toiminnoista, joita on supistettu epidemian vuoksi, kuten neuvolasta, suun terveydenhuollosta sekä koulu- ja varhaiskasvatuksesta.

– Esimerkiksi varhaiskasvatuksen puolella on lähihoitajan koulutuksen saaneita ihmisiä, jotka ovat nyt perehdytyksessä, kertoo Kokko.

Kokon mukaan kotihoidon henkilöstö suojaa itsensä mahdollisimman hyvin, eli kiinnittää huomiota käsihygieniaan ja käyttää hengityssuojaa. Hengityssuoja vaihdetaan jokaisen kotikäynnin jälkeen.

– Pyrimme myös siihen, että samojen vanhusten luona kävisivät aina samat hoitajat.

Näin varmistetaan se, että tartuntatapauksessa altistuneet ovat jäljitettävissä mahdollisimman helposti. THL:n tilastojen mukaan Sipoossa oli todettu 6. huhtikuuta mennessä 35 koronavirustartuntaa.

Kokko kertoo, että jäljitystä tekee Sipoossa puhelintiimi, johon kuuluu kymmenkunta ihmistä.

– Se on työläs tehtävä. He selvittävät, missä tartunnan saanut ihminen on liikkunut ja sitä kautta sen, mikä on tartunnan polku ja lähde. Ihmiset ovat istuneet töissä välillä iltamyöhään, mutta tähän mennessä kaikki ketjun on saatu selvitettyä.