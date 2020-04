Suojavarusteita riittää vain muutamaksi viikoksi – yksityiset hoivayritykset haluavat osansa varmuusvarastojen suojista

Suojavarusteita kaivataan yksityisellä sektorilla. Sellaisia voi kuitenkin olla vaikea saada.

Suojavarusteita riittää koronavirusepidemian kanssa kamppaileville terveydenhuollon ammattilaisille vaihtelevasti ja vain lähiviikoille, ellei varusteita saada lisää.

Hyvinvointialan liitto HALI ry:n johtajan Arja Laitisen mukaan erityisesti yksityisen sektorin on ollut vaikea saada Huoltovarmuuskeskuksen jakamia suojavarusteita sairaanhoitopiireiltä.

– Jäsenistöltä olemme saaneet viestiä, että kun kieltävä vastaus on annettu, vastaus on ollut sen sisältöinen, että varmuusvarastojen materiaalit eivät kuulu yksityiselle vaan ne on tarkoitettu sairaanhoitoon ja erikoissairaanhoitoon.

HALI ry arvioi, että varastoissa olevat materiaalit riittävät muutamia päiviä tai maksimissaan viikon. Liiton mukaan tilanne on sama julkisella ja yksityisellä sektorilla. Joistakin sairaanhoitopiireistä on liiton mukaan viestitetty, että Huoltovarmuuskeskuksen materiaaleja saadaan käyttöön aikaisintaan viikolla 20.

Arja Laitinen.

Jo aiemmin esimerkiksi lähi- ja perushoitajia edustavan SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kertoi, että suojavälineiden puute on iso ongelma vanhustenhuollossa. Pulaa on muun muassa maskeista ja käsidesistä.

Laitinen kertoo, että suojavarusteiden riittävyys huolestuttaa myös terveydenhoito- ja hoivapalveluita tarjoavia yrityksiä.

– Suojavarusteiden saanti vapailta markkinoilta on heikentynyt merkittävästi, niiden toimitusajat ovat pidentyneet ja niiden hinnat moninkertaistuneet, maskit voivat olla 20-30 kertaa kalliimpia kuin ne olivat ennen pandemiaa. Toki yrityksissä ollaan huolissaan pärjäämisestä, kun epidemian huipun ennustetaan olevan vasta myöhemmin.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kritisoi aiemmin hoivaketjujen kuten myös kuntien ja sairaanhoitopiirien varautumista epidemian varalta.

Laitisen mukaan on mahdollista, ettei pandemiaan varautuminen ole ollut kaikissa yksiköissä riittävää ja, että esimerkiksi julkisen ja yksityisen puolen välisessä yhteistyössä on ollut heikkoutta. Hän kuitenkin muistuttaa, että työntekijöiltä edellytetään nyt poikkeuksellista suojautumista verrattuna esimerkiksi kausi-influenssatilanteeseen.

– Ihan kaiken kokoiset yritykset, toimijat ja järjestöt tekevät omaa hankintaa, mutta toimituksia ei tule. Varmuusvaraston toimitukset on tarkoitettu julkisille ja yksityisille toimijoille. Meidän on saatava vahva ohjeistus ministeriöltä siihen, että varmuusvarastojen materiaaleja on jaettava myös yksityisten asumispalveluiden puolelle.

Diakonissalaitoksen hyvinvointijohtaja ja valmiustyöryhmän puheenjohtaja Nina Leppäkangas ei myöskään allekirjoita Pekosen väitettä huonosta valmistautumisesta. Diakonissalaitos tarjoaa hoivapalveluita vanhuksille ja asumispalveluita muun muassa päihteidenkäyttäjille ja kehitysvammaisille.

Leppäkankaan mukaan koronavirusepidemiaan alettiin varautua hyvissä ajoin. Toistaiseksi suojavarusteet ovat riittäneet, mutta täydennystä varastoon tarvitaan kuitenkin lähiaikoina.

– Olemme esimerkiksi tilanneet kankaisia hengityssuojia jo ennen kuin sitä suositeltiin ja etukenossa varautuneet. Tilanne muuttuu päivittäin. STM:n ohjeiden tarkennukset ovat lisänneet suojavarusteiden käyttöä ja tilauksia on tehty lisää. Nyt on valitettavasti tilauksia, joita ei ole saatu ajallaan. Toivotaan, että ne tulevat ennen pääsiäistä. Jos kävisi niin, ettei tilauksia saada, mennään jo aika tiukille, sillä oletettavasti pääsiäisen pyhät vaikuttavat lisää toimituksiin.

Diakonissalaitos on tilannut suojavarusteita pääsääntöisesti suomalaisilta toimijoilta. Leppäkangas kertoo, että toiveena on ollut, että myös Huoltovarmuuskeskuksen jakamista materiaaleista riittäisi yksityiselle sektorille tarvittaessa.

– Oli tosi surullinen uutinen, että vaikuttaa siltä, ettei sieltä saada mitään pitkiin aikoihin. Sen varaan oltiin toki vähän laskettu, mutta ei auta kuin ottaa lusikka omaan käteen ja pyrkiä löytämään toimittajia muualta.

Suojainkuljetus Kiinasta saapui Finnairin lentokoneella tiistaina.

Attendolla on siirrytty käyttämään suojavarusteista koko ajan Uudenmaan asumispalveluissa, vaikkei tartuntoja yksikössä olisi todettu, kertoo Attendo Finlandin toimitusjohtaja Virpi Holmqvist. Syynä on henkilökunnan ja työntekijöiden suojeleminen koronavirukselta.

– Suojavarusteiden tarve kasvaa ja meillä on vetämässä tilauksia eri puolilla, jotta saisimme levitettyä niitä ihan kaikille työntekijöille. Uskomme, että tilaukset tulevat sovitusti, mutta tilausajat ovat pidentyneet ja toimitusvarmuus on ehkä heikentynyt.

Holmqvistin mukaan myös Attendo on pyytänyt kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä Huoltovarmuuskeskuksen jakamia materiaaleja. Monessa paikassa suojavarusteita ei ole saatu.

– Täytyy muistaa, että myös yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajat ovat julkisen järjestäytymisvastuun alla ja suomalaisia tulisi kohdella samanarvoisesti, olivat he sitten julkisella tai yksityisellä hoidossa.