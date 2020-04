Kiuruveden kaupunginjohtaja koronakuolemista: On koettu nälkävuodet, sodat ja nyt tuli tämä

Kiuruvedellä toimivassa vanhusten hoivakodista on kuollut koronaan lähes joka kolmas hoidettava.

Kiuruvedellä tunnelmat ovat alakuloiset, kertoo kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka.

Kaupungissa toimivassa hoivakodissa on viikon aikana tullut ilmi kahdeksan koronakuolemaa. Lisäksi koronatartuntoja on niin hoitajissa kuin hoidettavissa.

– Pienelle paikkakunnalle, että pitikin sattua vielä tällainen. Täällä on ollut nälkävuodet, on kohdattu sodat ja muut. Vielä osui tällainen, Muiniekka sanoo.

Muiniekka sanoo uskovansa, että henkilökunta on yrittänyt parhaansa ja työskennellyt kovan paineen alla.

Tärkeä asia Muiniekan mielestä on se, että Ylä-Savon Sote kuntayhtymä on pystynyt jäljittämään tapaukset ja ketjut. On voitu eristää tartunnan saaneet.

– Ettei nyt synny sellaista tunnetta, että koko paikkakunta on koronan saastuttama. Näin ei varmaankaan ole.

Muiniekka sanoo, että kyseessä on yksityinen hoivakoti. Hän sanoo, ettei pysty sanomaan hoivakotia nimeltä. Sote kuntayhtymä ei ole paljastanut hoivakodin nimeä.

Kiuruvedellä toimii Attendon hoivakoti, onko muita?

– On muitakin. Kunnan tiloissa toimii Soten oma hoivakoti, jossa ovat kaikki asiat kunnossa. Sitten on terveyskeskus, jossa on pienempi osasto ja siellä ikääntyneitä ja monisairaita. Tässä ei ole ollut ongelmia.

Jäljelle jää Attendon hoivakoti.

– Sinne nämä tapaukset vähän viittaavat, Muiniekka päättelee.

Attendon esitteen mukaan Kiuruveden hoivakodissa on noin 30 hoitopaikkaa.

Kaupunginjohtaja Muiniekka sanoo, että Kiuruveden kaupunki yrittää antaa apua koronakriisin hoitoon.

Kiuruvesi on selvittänyt työntekijöistä, ketkä ovat saaneet lähihoitajan koulutuksen.

– Pystymme antamaan henkilöstöapua Sote-kuntayhtymän puolelle, sitä tarvitaan varmasti.

Kiuruveden kaupunki selvittää myös, mitkä yritykset pystyvät tarjoamaan siivouspalveluja.