Pula suojavarusteista herättää huolta – johtajaylilääkäri kertoo, kuinka ”pakettiautolla liikkuvat koijarit” pyytävät niistä kiskurihintoja

Useat sairaanhoitopiirit ovat eniten huolissaan suojavarusteiden tilausten saamisesta ajallaan.

Koronaviruksen leviäminen on aiheuttanut ympäri maailman puutetta suojavarusteista. Varsinkin kasvomaskeista on ollut joissakin maissa huutava pula. Suomessa kasvomaskien puute ei sairaanhoitopiireissä ole vielä kriittinen, mutta huolenaiheena on täydennystilausten saaminen perille.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvosteli maanantaina kovasanaisesti hallitusta pandemian estämistoimissa.

Hänen mukaansa ennakoidun 4–6 kuukauden kestoisen epidemian ajaksi sosiaali- ja terveysalan 300 000 työntekijälle tarvittaisiin ainakin 120–180 miljoonaa kirurgista maskia.

Myös Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan suojavälineiden puute on voinut vaikuttaa jopa viime aikoina vanhusten hoivakodeissa ilmenneisiin kuolemantapauksiin.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä suojamaskeja riittää vs. johtajaylilääkäri Juha Palonevan mukaan vielä toistaiseksi.

– En voi sanoa, etteikö tilanne aiheuttaisi lainkaan huolenaihetta, mutta tällä hetkellä meillä ei ole tarvikkeista huutavaa pulaa. Olemme laittaneet tilauksia eri kanavien kautta. Eri asia on sitten se, miten nämä tilaukset lopulta tulevat perille. Siihen liittyy tällä hetkellä maailmalla epävarmuustekijöitä, Paloneva muistuttaa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä suojamaskivarastoa on saatu täydennettyä myös vanhoista varastoista.

– Suojamaskien suhteen meillä oli melko hyvät suojavarastot, ja lisäksi meillä oli jäljellä suojamaskeja sikainfluenssan ajoilta. Vaikka niistä oli mennyt päiväys vanhaksi, ne on testattu VTT:n toimesta, että ne ovat täysin toimivaa ja asianmukaista välineistöä. Viime viikolla saimme myös huoltovarmuuskeskuksen lähetyksen, Paloneva kertoi.

” Liikkeellä on kaiken maailman pakettiautolla liikkuvia koijareita, jotka pyytävät suojavälineistä kiskurihintoja. Tällaisia yhteydenottoja on tullut meillekin, mutta sellaisiin ei ole kuitenkaan tarpeellista lähteä.

Suojamaskien valtavaan tarpeeseen ei Palonevan mukaan ehkä osattu varautua riittävästi. Kun maskeista on pulaa, tämä on saanut myös yksityiset kauppiaat liikkeelle.

– Huima kulutus tuli varmaan yllätyksenä. Normaalivarastot ovat kolmen kuukauden kulutusta varten. Kun kulutus nousi kuitenkin aivan huimiin määriin, kolmen kuukauden varasto ei enää ollutkaan normaalikulutusta vastaava, Paloneva muistutti.

Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tilanne on vielä kohtalaisen hyvä, mikäli toivotut täydennykset saadaan ajallaan. Johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan suurin epävarmuus on tällä hetkellä toimitusten perilletulo. Tämä on huomioitava myös suojavarusteiden käytössä.

– Saatavuus maailmalta on muuttunut epävarmaksi. Silloin kun voimme luottaa siihen, että maailmalta tulee täydennystä, suojavälineitä voi käyttää liberaalimmin ja laajemmin. Tällä hetkellä aivan kaikki suojautuminen ei ole tarkoituksenmukaista, Pietilä sanoi.

– Varusteet jaetaan viiden logistiikkakeskuksen kautta tarpeen perusteella. Jos esimerkiksi hoivakodissa hoidetaan koronapotilasta, siellä tarvitaan myös asianmukaiset suojavälineet. Jos kyse ei ole koronapotilaan hoidosta, myöskään suojavälinetarve ei ole samanlainen kuin tehohoidossa.

Pietilän mukaan suojavarustuksen puutteelle on monia syitä. Syytä ei voi vierittää pelkästään yksittäiselle taholle.

– En lähtisi tässä asiassa hallitusta syyttämään. Lainsäädännöllisestä velvoittavuudesta voi olla erilaisia näkemyksiä, mutta pandemian suunnitelmissa on ohje siitä, paljonko kullakin terveyden- ja sosiaalihuollon toimijalla on oltava suojavälineitä varastossa. Sitä en lähde arvioimaan, onko tämä varustautuminen ollut kaikilla ajan tasalla, Pietilä sanoi.

– Meidän tilanteemme on kansallisesti arvioituna varsin hyvä. Tällä hetkellä suojamaskeja riittää. Koska tämä tilanne tulee kuitenkin kestämään kuukausikaupalla, niin emme luonnollisestikaan halua syödä koko varastoa heti alkumatkalla.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki odottaa ensi viikolla täydennystä suojavälinevarastoon.

– Teimme kolme viikkoa sitten tilauksia, joiden pitäisi olla ensi viikolla perillä. Jos lähetys tulee perille, tulemme kyllä toimeen. Koskaan ei tietenkään voi olla varma, ennen kuin suojavälineet ovat varastossamme. Kasvomaskeja tehdään pääasiassa Kiinassa, eikä toimituksia ole kovin nopeasti saatu, Pitkämäki sanoi.

– Kriittisin tarve on, kuten kaikilla muillakin, ffp2- ja ffp3 -maskeista, joiden saatavuus on huono. Toistaiseksi niitä on riittänyt, mutta jos tilanne menee huonommaksi, niistä tulee pulaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylijohtaja Päivi Sillanaukee kertoi eilen Ylen haastattelussa, että Suomessa aletaan valmistaa kankaisia hengityssuojaimia hoivakotien hoitajille. Vaikka niiden tarjoama suoja ei ole sama kuin kirurgisten suojainten, Sillanaukeen mukaan niistä on kuitenkin apua esimerkiksi vanhusten hoivakodeissa.

Pitkämäki kertoo, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on suunnitellut myös kankaisten maskien käyttöönottoa.

– Kartoitamme tällä hetkellä yleensä maskien tarvetta ja mietimme myös kankaisia maskeja. Olemme jo neuvotelleet parin toimijan kanssa asiasta.