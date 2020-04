Lääkäriliiton toimitusjohtaja vakuuttaa: Suomessa ei tarvitse valita kuka saa tehohoitoa ja kuka ei

Tehohoito ei varsinaisesti paranna koronatautia, muistuttaa Kati Myllymäki.

Tehohoitopaikkojen määrä ei Lääkäriliiton toimitusjohtajan Kati Myllymäen mielestä ole Suomessa ongelma, mikäli koronaepidemia saadaan hallintaan.

Suomessa tehohoitopaikkoja on tällä hetkellä yli 500. Valmiutta on nostaa paikkoja yli tuhanteen. Henkilöstöä koulutetaan parhaillaan.

Suomessa lääkärit eivät ole Espanjan kaltaisessa tilanteessa, jossa pitää valita, kuka pääsee hoitoon ja kuka ei.

–Paikkoja näyttäisi olevan ihan riittävästi, Myllymäki muistuttaa.

Myllymäen mielestä yleisessä keskustelussa unohtuu se, että tehohoito ei paranna koronatautia. Koronaviruksen ei ole toistaiseksi olemassa lääkettä eikä rokotetta.

– Tehohoidolla voidaan ostaa joitakin vuorokausia peliaikaa. Elimistö joko paranee tai ei parane.

– Jos kysymyksessä on hyvin vanha, hauras, monisairas ihminen, niin vaikka häntä pidettäisi kuinka koneilla elossa, jos elimistön puolustuskyky ei toimi, tehohoito ei auta.

Myllymäen mielestä keskustelu on mennyt sellaiseksi, että aivan kuin tehohoito pelastaisi koronaan sairastuneiden henget ja parantaisi taudin.

– On tiedossa, että yli 70-vuotiaiden kuolleisuus koronainfektioon tehohoidosta huolimatta on erittäin korkea. Se ei ole mitään ikärasismia, vaan biologiaa ja tosiasia, joka on todettu niin Kiinassa, Italiassa kuin Espanjassakin.

Myllymäki sanoo, että tämä koskee usein tehohoitotilanteita.

– Jos on tavallinenkin keuhkokuume, niin mitä korkeampi ikä, sen huonompi on ennuste eli kyky parantua.

– Kun on paljon ikää ja elinjärjestelmät jo heikkoja, niin vastustuskyky ja immuunijärjestelmä on jo heikko, mikään kone ei pidä ihmistä loputtomasti hengissä.

Myllymäki muistuttaa, ettei nykyisinkään kaikkia sairaita laiteta teho-osastolle.

– Kyseessä on aina tarkka valinta, joka perustuu siihen, onko tällä potilaalla mitään toivoa. Jos näyttää, että potilaalla on pettämässä sydän, keuhkot, munuaiset ja aivot, ei ole mitään järkeä, että häntä pidetään 24 tai 48 tuntia pidempään koneessa.

Myllymäki kysyy, onko ideaalia, että ihminen kuolee yksin koneessa teho-osastolla. Olisiko parempi, että häntä ovat omaiset saattamassa.

– Toki kaikki tehdään silloin, kun arvioidaan, että hoidosta on potilaalle hyötyä.