Tässä ovat tiistain käänteet koronatilanteessa: Suomessa 7 kuollutta lisää

Suomessa on todettu seitsemän uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, kertoo THL. Kuolemia on yhteensä varmistettu nyt 34.

Suomessa oli tiistaina varmistettuja koronavirustartuntoja 2 308, mikä on 132 enemmän kuin maanantaina.

Koska kaikkia epäiltyjä tapauksia ei testata, todellisen tartuntamäärän oletetaan olevan korkeampi. THL kertoo myös, että koronakuolemien kirjaamisessa on viiveitä.

Tehohoidossa on yhteensä 83. Sairaalahoidossa on 231 potilasta. Luvut ovat liki samat kuin edellispäivänä.

Jos grafiikka ei näy, voit katsoa sen täältä.

Tiistaina kuultiin, että Ylä-Savossa ja Helsingissä hoivakodeissa leviävään virukseen on menehtynyt jo yhteensä 17 ihmistä.

Helsingin kaupungin mukaan tartuntoja on tähän asti ollut kolmessa kaupungin omassa ja kolmessa ostopalveluyksikössä. Koronavirustartunnan on saanut yhteensä 26 asukasta. Heistä on menehtynyt yhdeksän.

Ylä-Savon alueella sijaitsevassa yksityisessä vanhusten hoivakodissa yhteensä kahdeksan hyvin iäkästä asukasta on menehtynyt koronavirukseen, tiedotti Ylä-Savon Sote -kuntayhtymä.

Hoivakodissa on tiedotteen mukaan todettu laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja sekä yksikön asukkailla että henkilökunnalla. Savon Sanomien mukaan kyseessä on Attendon hoivakoti Kiuruvedellä.

Ruotsissa yhä synkempiä lukuja

Ruotsissa oli tiistaihin mennessä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin yhteensä 591 ihmistä. Maanantain jälkeen kuolleiden määrä kasvoi 114 ihmisellä.

Viranomaiset ovat korostaneet, että tapausten rekisteröinnissä on viivettä eivätkä kaikki kuolemat ole tapahtuneet viimeksi kuluneen vuorokauden aikana.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi maanantaina olevansa erityisen huolestunut siitä, että koronavirus on levinnyt moniin vanhusten hoitokoteihin.

Britannian pääministeri yhä tehohoidossa

Britanniassa lähes 800 ihmistä kuoli koronaviruksen vuoksi vuorokauden sisällä. Nousu on roima, sillä maanantaina kerrottiin, että edeltävän vuorokauden aikana on kuollut runsaat 400 ihmistä.

Britanniassa koronavirus on tappanut yhteensä noin 6 100 ihmistä tähän mennessä.

Maanantaina tehohoitoon joutuneen Britannian pääministeri Boris Johnsonin tilan kerrottiin tiistaina olevan edelleen vakaa. Johnsonin kerrotaan olevan edelleen teho-osastolla ja saavan happihoitoa mutta hän ei ole tarvinnut hengityskoneen apua.

Pääministerin tehtäviä väliaikaisesti hoitava ulkoministeri Dominic Raab kertoi iltapäivällä Johnsonin tilan olevan edelleen vakaa.

55-vuotiaalla Johnsonilla todettiin koronavirustartunta 26. maaliskuuta. Viime sunnuntaina Johnson joutui sairaalaan sitkeästi jatkuneen kuumeen vuoksi.

Tiistaina julkaistun tutkimuksen mukaan Britanniassa viruksen vuoksi voi kuolla jopa 66 000 ihmistä heti pandemian ensimmäisessä aallossa. Se tekisi Britanniasta Euroopan pahimmin koronaviruksesta kärsineen maan. Esimerkiksi Italialle tutkimus ennustaa noin 20 000:ta kuolonuhria.

Espanjassa uskotaan kuolemien vähenemiseen

Espanjassa kerrottiin tiistaina 743 ihmisen kuolleen vuorokauden aikana uuden koronaviruksen seurauksena. Kuolleiden määrä kääntyi nousuun neljän perättäisen päivän laskun jälkeen.

Maanantaina Espanjan viranomaiset kertoivat yhteensä 637 ihmisen kuolleen covid-19-tautiin. Espanjassa koronaan on kuollut jo liki 13 800 ihmistä.

Espanjan viranomaiset muistuttivat, että lukumäärän kasvuun vaikuttaa myös se, että mukana on viikonlopun kuolemantapauksia, joista saatiin tiedot vasta nyt.

Italiassa ilmoitettiin tiistaina 604 uudesta kuolemantapauksesta. Viruksen aiheuttamaan tautiin on siellä kuollut jo 17000 ihmistä.

– Todellisuudessa viime päivien laskeva trendi on edelleen käynnissä. Samoin tehohoidossa olevien ihmisten määrä laskee, sanoi terveysviranomaisten edustaja Maria Jose Sierra.

Venäjällä yli tuhat uutta tartuntaa

Venäjällä vahvistettujen koronatartuntojen määrä on nyt lähes 7 500, kertoi uutistoimisto Tass tiistaina. Lisäystä maanantaina ilmoitettuun tartuntojen määrään kertyi yli 1 100 tapausta.

Maan koronakriisikeskuksen mukaan Venäjällä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin 58 ihmistä. Sekä tartuntojen että kuolleiden määrän uskotaan olevan todellisuudessa paljon suurempi.

Pariisi rajoittaa lenkkeilyä

Pariisin kaupungin viranomaiset kertoivat kieltävänsä lenkkeilyn aamukymmenen ja iltaseitsemän välisenä aikana ehkäistäkseen uuden koronaviruksen leviämistä. Uusi linjaus tulee voimaan keskiviikkona.

Linjan tiukennus johtuu siitä, ettei viranomaisten määräyksiä ole noudatettu. Ranskan koronaviruskuolemat ovat jatkaneet nousuaan viime päivinä.

