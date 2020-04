Uusia varmistettuja tapauksia on 2 308, mikä on 132 enemmän kuin eilen.

Suomessa on todettu seitsemän uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, kertoo THL. Kuolemia on yhteensä varmistettu nyt 34.

Ikä on tiedossa 27 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on kuusi, yli 80-vuotiaita on 19.

Koska kaikkia epäiltyjä tapauksia ei testata, todellisen tartuntamäärän oletetaan olevan korkeampi. THL kertoo myös, että koronakuolemien kirjaamisessa on viiveitä.

Tehohoidossa on yhteensä 83 potilasta, mikä on kaksi enemmän kuin eilen. Sairaalahoidossa on 231 potilasta. Nousua eiliseen verrattuna on kolme tapausta.

THL:n mukaan tällä hetkellä koronavirusnäytteitä voidaan testata noin 2­500 päivässä ja testauskapasiteettia kasvatetaan mahdollisimman nopeasti. Lähiviikkojen aikana testauskapasiteetti saadaan nostettua yli 4­000 näytteeseen päivässä.

Kapasiteetin ollessa rajallinen THL ja sairaanhoitopiirit ovat joutuneet yhdessä priorisoimaan testattavia ryhmiä.