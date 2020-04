Journalistiliitto toivoo hallitukselta pikaisia päätöksiä median tukemisesta koronakriisin keskellä

"Samalla on huolehdittava, että tuki kohdistuu sisältöjen tekemiseen, eikä esimerkiksi osinkojen maksamiseen."

Journalistiliitto vaatii hallitukselta pikaisia päätöksiä koskien median tukemista koronakriisin vuoksi.

Liitto toteaa, että Ruotsi ja Tanska tukevat mediaa koronakriisissä kymmenillä miljoonilla euroilla. Näin ne varmistavat, että media pysyy toimintakykyisenä ja kansalaiset saavat luotettavaa tietoa tilanteessa, jossa median ilmoitustulot ovat romahtaneet.

Suomi ei vielä ole ilmoittanut minkäänlaisesta tuesta.

Osa mediataloista on jo aloittanut journalistien laajat lomautukset. Journalistiliiton mukaan tämä vaarantaa ihmisten tiedonsaannin tilanteessa, jossa tiedon tarve on koronakriisin vuoksi suurempi kuin vuosikymmeniin.

– Tilanne on hälyttävä. Oikean tiedon levittäminen on elintärkeää koronan voittamiseksi, mutta tiedonkulku on uhattuna median talouden ajauduttua suuriin vaikeuksiin, sanoi tiedotteessa Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho.

Ruotsissa päätettiin viime viikolla 200 miljoonan kruunun eli 20 miljoonan euron suuruisesta uudesta kriisituesta medialle. Maa perusteli rahoitusta kansalaisten kasvaneella tiedon tarpeella.

Tanskassa median lisätuki on euroissa 24 miljoonaa.

Liitto ehdottaa suoraa palkkatukea tai tukea jakelukustannuksiin

Journalistiliitto vaatii, että median tuesta tehdään pikaisia päätöksiä. Vaihtoehtoja on useita. Valtio voisi maksaa mediataloille esimerkiksi suoraa palkkatukea tai kompensoida jakelukustannuksia.

– Samalla on huolehdittava, että tuki kohdistuu sisältöjen tekemiseen, eikä esimerkiksi osinkojen maksamiseen, Aho sanoi.