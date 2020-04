Kennel- ja ratsastustoimintaa pyörittänyt kaksikko tuomittiin törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Konnevedellä kennel- ja ratsastustoimintaa pyörittänyt kaksikko on tuomittu törkeästä eläinsuojelurikoksesta vuoden ehdolliseen vankeuteen ja pysyvään eläintenpitokieltoon. Keski-Suomen käräjäoikeuden mukaan mies ja nainen aiheuttivat kärsimystä kymmenille koirille, hevosille ja lampaille vuosina 2012–2018.

Eläimet olivat kärsineet janosta, nälästä ja kylmästä, ja niiden vammojen hoito oli laiminlyöty. Pentuja oli teetetty jopa niin huonokuntoisella koiralla, että se oli vain maannut ja sitä piti pitää astutuksen ajan väkisin pystyssä.

Tuomion mukaan koiria oli enimmillään 37, lampaita 92 ja hevosia noin 30.

Kaikki koirat eivät mahtuneet makuulle

Koirat eivät olleet oikeuden mukaan saaneet liikuntaa ja niitä oli pidetty pitkiä aikoja häkeissä, liian pienissä aitauksissa ja tarhoissa. Ulkotarhassa oli ollut eläimille vaarallisia lankkuja. Tilat olivat olleet jopa niin ahtaat, etteivät kaikki koirat mahtuneet yhtä aikaa makuulle. Suurin osa koirista ei saanut riittävästi vettä ja niillä oli erilaisia vammoja.

Kaikille hevosille ei ollut lämmintä tallia, vaan niitä oli pidetty talvellakin ulkopihatossa, jossa ne palelivat. Hevoset olivat myös päässeet karkaamaan aitauksestaan ja vaellelleet itsekseen tilan alueella, jolloin koiria oli jäänyt hevosten tallomiksi. Myös hevosten vedensaanti oli riittämätöntä ja niiden vesikupit siivottomia ja kylmällä ilmalla jäässä.

Lampaista kymmenet olivat oikeuden mukaan kuolleet itsekseen, kun ne olivat muun muassa jääneet päästään kiinni ulkoaitauksen rakenteisiin. Lampaiden ruhoja oli myös hävitetty säännösten vastaisesti. Todistaja kertoi nähneensä pellon reunassa maan alta sorkkia ja ruhoja vietävän traktorilla pellon reunaan.

Mies tuomittiin törkeän eläinsuojelurikoksen ohella sivutuotelakirikkomuksesta ruhojen hävittämistavan vuoksi.

Lampaista tukia, hevosilla ratsastusbisnestä

Oikeus toteaa tuomiossaan, että molempien syytettyjen rikos on jatkunut pitkään ja parannusta tilanteeseen on tullut vasta, kun valvontaviranomainen puuttui varsin voimakkaasti toimintaan loppuvuodesta 2017. Kaikkien lajien kohdalla motiivi on ollut taloudellinen. Koirilla harjoitettiin kennel-toimintaa, hevosilla ratsastustoimintaa ja lampaista saatiin tukia.

Vastaajat myönsivät eläinsuojelurikoksen, mutta kiistivät törkeän tekomuodon. Puolustus vetosi muun muassa siihen, että hevoset ovat menestyneet hyvin kansallisissa este- ja kouluratsastuskilpailuissa, eikä se olisi ollut mahdollista, jos niiden hoito olisi laiminlyöty.