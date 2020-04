Main ContentPlaceholder

Oletko huomannut televisiossa värikkään rintamerkin koronasta kertovilla? IS selvitti, mistä on kyse

THL:n johtaja Mika Salmisen ja STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeen rinnuksissaan kantama merkki on herättänyt huomiota.

STM:n Päivi Sillanaukee ja THL:n Mika Salminen esiintyvät usein komea merkki rinnassaan, kun aiheena on koronavirus. IS kysyi mistä on kyse.