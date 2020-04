Uudenmaan rajavalvontaa kevennetään: moni hämmästelee erikoista ajankohtaa – poliisi kertoo, miksi tähän ratkaisuun päädyttiin

Kaikilla tiesuluilla ei enää ole ympärivuorokautista miehitystä.

Lounais-Suomen poliisilaitos tiedotti sunnuntaina Twitterissä, että valvontaa Uudenmaan rajalla kevennetään, eikä kaikilla tiesuluilla ole enää ympärivuorokautista miehitystä.

– Valvontaa jatketaan mm. automaattisella tarkkailulla ja aktiivisella kenttäpartioinnilla, twiitissä kerrotaan.

Yllä olevalta videolta voit katsoa, miltä rajavalvonta näytti helikopterista toissa lauantaina, kun Uusimaa oli juuri eristetty.

Useat kommentoijat hämmästelevät, miksi poliisi keventää valvontaa juuri pääsiäisen alla, jolloin normaalioloissa monet suuntaavat viettämään aikaa mökeilleen pitkän viikonlopun ajaksi.

– Olisitte nyt pääsiäisen vielä jaksaneet. Puhe ei mökkiläisiä auta, eräs kommentoijista toteaa.

Ylikomisario Pekka Höök Helsingin poliisilaitokselta toteaa Ilta-Sanomille, ettei valvontaa lopeteta kokonaan, eikä jokaista väylää ole tähänkään mennessä valvottu. Pääsiäisenkin mahdolliset vaikutukset liikenteeseen on huomioitu.

– On ollut hiljaisempia pisteitä, joissa 24/7-valvonta on ollut ehkä vähän turhaa ja turhauttavaakin. Siellä ei niitä autoja paljoakaan ole kulkenut. Sellaisilla alueilla pysyvää valvontaa on enemmän siirretty tällaiseksi partiointitoiminnaksi lähialueilla, Höök kertoo.

Höökin mukaan tilannetta seurataan koko ajan. Jos näyttää siltä, että jokin paikka tarvitsee enemmän valvontaa, tehdään uusia päätöksiä sitä mukaa.

– Mitä pääsiäiseen tulee, niin todennäköisesti liikenne vilkastuu ja lähdetään nostamaan valvontaa varmastikin samansuuntaiseksi kuin mitä se on viime viikolla ollut, Höök toteaa.

Höök muistuttaa, että Uudenmaan rajan ylittäminen luvatta on edelleen kiellettyä, valvoi poliisi rajaa tai ei.

– Poliisin viesti on koko ajan ollut, että pysykää kotona.

Automaattisella valvonnalla tarkoitetaan Höökin mukaan esimerkiksi poliisiautojen rekisterikilven lukulaitteita ja nopeusvalvontakameroita. Höök painottaa, ettei niitä käytetä massavalvontaan, mutta niistä voi olla yksittäisissä tapauksissa hyötyä.

Jos esimerkiksi nopeusvalvontakamera välähtää autoilijalle Uudenmaan rajan tuntumassa, voidaan Höökin mukaan rikkomusta tutkiessa pohtia, onko henkilö ylittänyt rajan luvallisesti.

– Mahdollisesti tällaisessa tilanteessa voisi tulla poliisin mietittäväksi, onko tässä jonkin näköistä syytä epäillä -kynnystä luvattomaan rajan ylitykseen, Höök kertoo.

Höökin mukaan kameroita ei kuitenkaan ole valjastettu rajavalvontaan, vaan ne toimivat samalla tavalla kuin aikaisemminkin.

– Ne on vain ilmaistu yhtenä mahdollisuutena. Onko ne käytettävissä tällaiseen, ja tuleeko siitä seuraamuksia, niin se on sitten ihan eri asia.