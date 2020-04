Aasiasta tuttu näky levisi Helsingin katukuvaan – Tuulikki huomasi kasvomaskissa yllättävän hyödyn: ”Ne luulee, että mulla on se”

Erilaiset hengityssuojaimet ja kasvomaskit ovat viime aikoina yleistyneet Helsingin katukuvassa. IS kysyi tavallisilta kadunkulkijoilta, miksi he käyttävät hengityssuojainta.

Koronavirusepidemia on tyhjentänyt pääkaupungin kadut. Siellä täällä kulkee silti ihmisiä asioilleen. Samalla Aasian maista tuttu näky, kasvomaskit, ovat levinneet Helsingin katukuvaan.

Alongkod Lamruang käytti maanantaina ensimmäistä kertaa kasvomaskia. Hän haluaa suojata sillä itseään ja muita.

Ilta-Sanomat kysyi ihmisiltä, miksi he käyttävät suojainta ja mistä he ovat kasvomaskinsa saaneet. Koronavirusepidemian aikana hengityssuojaimet ovat olleet useimmista apteekeista loppu. Aiemmin on uutisoitu, että Suomi käyttää vuonna 2009 sikainfluenssapandemian varalle hankittuja, päiväykseltään vanhentuneita hengityssuojaimia.

Tuulikki Neuvosella on kotonaan oikea hengityssuojainvarasto.

Tuulikki Neuvonen kertoo käyttävänsä hengityssuojainta suojellakseen itseään koronavirukselta. Neuvonen on huomannut, että suojaimen käytöllä on ollut vaikutusta muiden ihmisten käytökseen.

– Se on hyvä siinäkin tapauksessa, että kun istuu esimerkiksi metrojunassa, kukaan ei uskalla tulla viereen, kun ne luulee, että mulla on se, Neuvonen naurahtaa.

Michael Ntima käyttää kasvomaskia, jonka hän on itse suunnitellut omalle vaatemerkilleen.

Michael Ntima kertoo puolestaan käyttävänsä kankaista kasvomaskia, koska käy päivittäin töissä ja haluaa ennaltaehkäistä tartuntaa hyvän käsihygienian lisäksi. Hän uskoo, että kankainen suojain on yhtä turvallinen kuin perinteinen, kertakäyttöinen hengityssuojain.

– Kun pitää huolen, että pöpöt eivät pääse suun tai nenän kautta liukumaan, se riittää minulle, Ntima sanoo.

Eero Ahlroth hankki hengityssuojaimen Espanjasta.

Moni helsinkiläinen kertoo hankkineensa hengityssuojaimen ulkomailta, esimerkiksi Thaimaasta. Toiset kertovat ostaneensa suojaimen epidemian alussa apteekista.

Ilja Jarusov käyttää kasvomaskia suojatakseen itseään ja muita.

Käytätkö hengityssuojainta liikkuessasi julkisilla paikoilla? Keskustele artikkelin kommenttikentässä.

Dararat Konrum kertoo pelkäävänsä koronavirustartuntaa. Hän sai hengityssuojaimen sairaalasta.

Lili kertoo, että Etelä-Koreassa kasvomaskit ovat auttaneet ihmisiä suojautumaan tartunnalta.

Taksikuski Didi haluaa suojella asiakkaitaan ja itseään tartunnalta.