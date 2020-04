Tässä ovat maanantain käänteet koronatilanteessa

Koronavirus leviää niin Suomessa kuin maailmalla.

Suomessa oli maanantaina 2 176 vahvistettua koronatartuntaa.

Laboratoriovarmistettujen tapausten määrä kasvoi 249:lla edellisestä päivästä.

Koronaan on Suomessa kuollut tähän mennessä 27 henkeä.

Euroopassa oli 642 217 varmistettua tapausta. Kuolleita on 49 203.

Koko maailmassa on 1 272 364 varmistettua tapausta. Kuolleita on 69 373.

THL korjasi lukua

Koronavirukseen sairastuneiden määrä kasvoi Suomessa.

Sairaalahoidossa oli maanantaina 228, joista tehohoidossa oli 81. Sunnuntaina sairaalassa oli 209, joista tehohoidossa oli 76 potilasta.

Maanantaina ei tullut uusia kuolemantapauksia. Koronaan kuolleita on Suomessa 27 henkeä.

THL korjasi samalla sunnuntain lukua. Virheellisen raportoinnin mukaan sunnuntaina kerrottiin 28 koronakuolemasta.

Jos grafiikka ei näy yllä, katso se täältä.

Koronavirus leviää aerosolina

Koronavirusta kantavat aerosolihiukkaset voivat säilyä ilmassa luultua pidempään, kertovat alustavat Suomessa tehdyt tutkimustulokset.

Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, VTT ja Helsingin yliopisto ovat tutkineet, miten äärimmäisen pienet ilmassa leijuvat aerosolihiukkaset, kulkeutuvat ilmavirran mukana.

Aerosolipilvi leviää yskijän lähiympäristöön. Pilven laimenemiseen kuluu minuutteja.

Tutkijat kehottavat välttämään julkisia sisätiloja, joissa liikkuu paljon ihmisiä.

Koronavirusepidemiaan on Ruotsissa kuollut tähän mennessä 477 ihmistä.

Ruotsissa lisää koronakuolemia

Ruotsissa raportoitiin 76 uutta koronakuolemaa. Koronavirusepidemiaan on Ruotsissa kuollut tähän mennessä 477 ihmistä.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan Ruotsissa kasvava huolenaihe on virustartuntojen leviäminen vanhusten hoivakoteihin.

Koronakuolemien määrä on Espanjassa ollut laskussa neljäntenä päivänä peräkkäin. Kuva Gironan kaupungista lauantailta.

Espanjassa toiveikkuutta

Espanjassa koronakuolemien määrä laski neljäntenä päivänä peräkkäin.

Espanjassa kuoli 637 koronapotilasta. Kuolemantapaukset olivat viimeksi tällä tasolla vajaa kaksi viikkoa sitten.

Espanjassa on koronavirukseen kuollut yli 13 000 henkeä.

Venäjällä tuhat uutta tartuntaa

Venäjällä vahvistettujen koronatartuntojen määrä nousi vuorokaudessa lähes tuhannella tapauksella, kertoo uutistoimisto Tass.

Yhteensä tartuntoja on yli 6 300. Tautia on selvästi eniten Moskovassa, mutta tartuntoja on raportoitu käytännössä kaikilta Venäjän alueilta.

Virallisen tiedon mukaan koronakuolemia on 47.

Hengityssuojaimella varustautunut mies ulkoilutti koiraa Nizni Novgorodissa Venäjällä.

Venäjä aloittaa koronakokeet

Venäjän varapääministeri Tatjana Golikova kertoo maan edistyneen koronavirusrokotteen kehittämisessä.

Golikovan mukaan Venäjän valtiollinen tiedekeskus Vektor on kehittänyt kuusi erilaista rokotteen prototyyppiä.

Ensivaiheen kliinisiin testeihin tarvitaan noin 60 vapaaehtoista.

Laboratorio- ja eläinkokeet aiotaan saada valmiiksi 22. kesäkuuta mennessä.

Maahanmuuttajilla koronatartuntoja

Pääkaupunkiseudulla on herännyt huoli maahanmuuttajien koronavirustartunnoista.

HUS:n alueella on todettu maahanmuuttajilla koronatartuntoja. Tarkkoja lukuja ei ole saatavilla. HUS ei tilastoi potilaita etnisen taustan perusteella.

HUS on julkaisut koronasta tietopaketin kuudella kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi.

Britannian pääministeri Boris Johnson.

Boris Johnson sairaalaan

Britannian pääministeri Boris Johnson, 55, on koronan takia sairaalahoidossa.

Johnsonilla on koronavirus. Hän on ollut karanteenissa viikon. Sunnuntaina hänet vietiin varotoimena sairaalaan sitkeän kuumeen vuoksi.

Times-lehden mukaan Johnson on saanut muun muassa happihoitoa.