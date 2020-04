Tartunnat ovat voineet saada alkunsa Itävallan Tirolin tapaan illanviettopaikasta, arvioi Vaasan tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta.

Pohjanmaalla on todettu koronavirustartuntoja, joissa yhteinen nimittäjä on Levin hiihtokeskus Lapissa, kertoo Vaasan kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta.

– Levin nimi on noussut esiin pikkuisen liian usein ottaen huomioon, että se on kohtalaisen pieni paikka ja kohtalaisen kaukana Vaasasta, Kaukoranta sanoo.

Kaukorannan mukaan Leville yhdistyviä tartuntoja on todettu Vaasassa useampia.

– Vaasan kaupunki on noin prosentti Suomesta. Jos ajattelee, että siellä on käynyt suomalaisia ennen Uudenmaan sulkua kaikkialta, se kertoo siitä, että tapauksia voi olla muuallakin, joissa on sama Levi-yhteys.

Jos on infektio-oireita ja on käynyt Levillä, miten pitää toimia?

– Ehdottomasti pitää puhelimella olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen, josta saa jatkotoimintaohjeet. Ohjeet vaihtelevat pikkuisen riippuen, missä päin Suomea asuu ja siitä, millaista testausta sairaanhoitopiiri harrastaa. Vastaus riippuu myös oireista. Lieväoireisia matkalta palanneita ei tällä hetkellä Suomessa testata, Kaukoranta kertoo.

Satojen pohjoismaalaisten uskotaan saaneen koronavirustartunnan Itävallassa Tirolin osavaltiossa sijaitsevasta Ischgl-nimisestä alppikylästä. Laskettelukeskuksessa tartunnan saaneiden joukossa on 17 Oulun yliopiston opiskelijaa. Tartunnoista monet juontavat juurensa Kizloch-nimiseen yökerhoon, jonka 36-vuotiaalla baarimikolla todettiin koronavirus. Baari on nimetty saksankielisessä mediassa viruslingoksi.

Vaasan tartuntataudeista vastaava lääkäri uskoo, että Levin tartunnat voivat juontaa juurensa vastaavanlaiseen illanviettopaikkaan.

– Se on varsin mahdollista, että Levillä on ollut vastaavanlainen systeemi, koska laskettelurinteessä ihmiset ovat yleensä kauempana toisistaan. Likeisempi kontakti on yleensä näissä after ski -paikoissa.

Uudenmaan raja suljettiin 28. maaliskuuta. Levin rinteet menivät kiinni 22. maaliskuuta.

Kaukorannan mukaan koronavirustartunnan itämisaika on maksimissaan kaksi viikkoa.

– Aluksi oireet ovat lieviä ja aluksi terveydenhuollossa voidaan todeta, etteivät kriteerit näytteenottoon täyty. Kun mennään pari päivää eteenpäin ja otetaan näyte, altistumisesta positiiviseen testitulokseen on hyvin voinut mennä pari viikkoa tai jopa enemmänkin.

Levillä järjestettiin maaliskuun alussa Ortopediyhdistyksen koulutustilaisuus. Tilaisuuteen osallistui lääkäri, jolla todettiin myöhemmin koronavirustartunta. Tilaisuuden jälkeen 25 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ortopedia ja ortopediaan kouluttautuvaa lääkäriä asetettiin karanteeniin. Koronavirustartunnan saanut lääkäri ei työskentele HUS:ssä.

Kittilän Leviä on aiemminkin pidetty potentiaalisena koronaviruksen leviämispesäkkeenä.

Kaukorannan mukaan tartunnat ovat saattaneet lähteä leviämään Levillä siitä yksinkertaisesta syystä, että siellä on ollut paljon ihmisiä tiiviisti yhdessä.