Hoivakodeissa maailmalla tapahtui kauheita – sama voi olla edessä Suomessa

Suomessa on viime päivinä uutisoitu koronavirustartunnoista hoivakodeissa. – Voi olla, että se on vasta alkua, sanoo vanhustyön asiantuntija, yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger.

Espanjassa Leganésin kaupungissa kaksi vanhusten asumisyksikköä on yhdistetty lähes 90 koronaviruskuolemaan, BBC kertoo. Alcoissa puolestaan hoivakodin 130 asukkaasta 26 on kuollut.

Pariisilaisessa hoivakodissa 80 ihmisen uskotaan saaneen koronavirustartunnan. 16 asukkaan epäillään kuolleen viruksen aiheuttamaan tautiin.

Yhdysvalloissa King Countyn piirikunnassa Washingtonissa hoitokodissa puhjennut epidemia on johtanut 81 asukkaan, 34 työntekijän ja 14 vierailijan tartuntaan. Yhteensä 37 kuolemaa on yhdistetty hoitokodin tartuntoihin, New York Times kertoo.

Kuten esimerkiksi yllä mainitut tapaukset osoittavat, ulkomailla koronavirus on jo levinnyt hoivakodeissa surmaten satoja ihmisiä. Nyt asiantuntijat varoittavat, että virus saattaa aiheuttaa samanlaista tuhoa myös Suomessa.

– Nähdäkseni se on mahdollista. Eilenhän kerrottiin useista uusista tartunnoista hoivakodeissa. Voi olla, että se on vasta alkua, sanoo vanhustyön asiantuntija, yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger.

– Periaatteessa eväät siihen on olemassa. Suomessahan ympärivuorokautisessa hoidossa asuu selkeästi riskiryhmään kuuluvia vanhoja, monisairaita ja runsaassa avun tarpeessa olevia ihmisiä. Siitä ei pääse mihinkään, että riski siitä, mitä ulkomailla on raportoitu, on myös täällä, toteaa puolestaan geriatrian apulaisprofessori Esa Jämsen.

” 90-vuotias mummo saattaa kävellä yön aikana kilometrejä kaivellen paljaalla kädellä ulostetta vaipastaan. Miten tällainen henkilö pidetään huoneessaan?

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on THL:n mukaan kuollut 27 ihmistä. Valtaosa kuolleista on ollut yli 80-vuotiaita.

Sunnuntaina uutisoitiin, että hoivakodeissa oli havaittu tartuntoja ainakin pääkaupunkiseudulla ja Ylä-Savossa. Tartuntojen tarkkoja määriä ei ole kerrottu julkisuuteen. Ylen mukaan espoolaisessa hoivakodissa kolme asukasta on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Asiantuntijoiden mukaan tärkeintä on, ettei koronavirus yleensäkään pääsisi ujuttautumaan hoivakotiin. Hallitus on ohjeistanut, että vierailut hoivakoteihin ja muihin vanhusten ja riskiryhmiin kuuluvien asumispalveluyksikköihin on kielletty.

Käytännössä viruksen voisi kuitenkin tuoda hoivakotiin tartunnan saanut vähäoireinen tai oireeton työntekijä.

Esimerkiksi yllä kuvatussa, Yhdysvalloissa sattuneessa tragediassa, viruksen epäillään levinneen työntekijöiden kautta myös muihin lähialueen hoivakoteihin.

Jos virus pääsee hoivakotiin, sen leviämistä on vaikea estää. Hoivakotien asukkaiden joukossa on paljon muistisairaita, jotka eivät pysty huolehtimaan varotoimista tartuntojen estämiseksi.

– Asukkaat eivät ymmärtäisi, mikä esimerkiksi hengityssuojaimen tarkoitus on. Asukkailta ei onnistu se, että he itse suojautuisivat virukselta pesemällä käsiä ja käyttämällä käsidesiä. Sitä kautta tartuntojen ehkäiseminen on näissä yksiköissä hankalaa, Jämsen selittää.

” Yksi koronaviruspotilas sitoo hoitajia ja kuormittaa heitä valtavasti. Entä, jos näitä potilaita on viisi, kymmenen tai viisitoista?

Jämsenin mukaan ongelmallista on myös se, ettei eristämis- ja karanteenitoimiin ole tarkkoja ohjeita. Hän peräänkuuluttaa kansallista ohjeistusta.

– Sosiaali- ja terveysministeriö sanoo, että henkilö voidaan sulkea huoneeseen niin, että ovi lukitaan ulkopuolelta. Muistisairaalle, joka ei ymmärrä tällaista toimenpidettä, se on inhimillisesti todella kova tilanne. Ei ole myöskään selvää, miten varmistetaan välitön avunsaanti.

Myös IS:n haastattelema lähihoitaja on huolissaan siitä, miten koronaviruspotilasta käytännössä hoidetaan hoivakodissa.

Hänen työpaikallaan ei virustartuntoja ole todettu, mutta hän uskoo tartunnan olevan vain ajan kysymys.

– 90-vuotias mummo saattaa kävellä yön aikana kilometrejä etsiessään isäänsä tai äitiään. Samalla syljeskellen lattioille ja kaivellen paljaalla kädellä ulostetta vaipastaan. Tällainen on ihan arkea. Miten tällainen henkilö pidetään huoneessaan? hoitaja ihmettelee ja huomauttaa, että hoitajat joutuvat kantamaan suuren eettisen vastuun.

Huolta aiheuttaa myös suojavarusteiden riittävyys hoivakodeissa. Lähi- ja perushoitajien liiton SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kertoi sunnuntaina Ylelle, ettei maskeja, käsidesipulloja ja muita suojavarusteita ole ollut riittävästi tai suojavarusteita on käytetty väärin.

– Suojavälineistä on kova puute, Paavola kertoi Ilta-Sanomille maanantaina.

” Tulee todennäköisesti hallitsematon kaaos, joka kuormittaa erikoissairaanhoitoa ja tehohoitoa.

Jos koronavirus pääsee hoivakotiin, altistuvat sille asukkaiden lisäksi myös työntekijät. Kröger muistuttaa, että henkilöstön mitoitus on jo ennen koronaepidemiaa ollut monessa hoivakodissa matalalla tasolla.

– Meillä on rekrytoinnissa monilla alueilla ongelmia eli ei välttämättä ole edes sitä henkilökunnan määrää, joka haluttaisiin palkata.

Se, että useat työntekijät jäisivät sairaslomalle tai karanteeniin pitkäksi aikaa, vaikeuttaisi tilannetta entisestään.

Myös hoivakodissa työskentelevä lähihoitaja kertoo, kuinka hoitajilla ovat kädet täynnä töitä jo ilman koronavirusta.

– Yksi koronaviruspotilas sitoo hoitajia ja kuormittaa heitä valtavasti. Entä, jos näitä potilaita on viisi, kymmenen tai viisitoista? Hoitajat eivät yksinkertaisesti vain riitä. Tulee todennäköisesti hallitsematon kaaos, joka kuormittaa erikoissairaanhoitoa ja tehohoitoa.

Vaikka hoivakodissa selvittäisiin ilman tartuntoja, rajoitustoimien vaikutuksia selvitellään joka tapauksessa vielä pitkään, Jämsen huomauttaa.

– Epidemian myötä yhteiset ruokailut, vierailut ja kuntouttava toiminta on ajettu alas. Tämä vaikuttaa asukkaiden toimintakykyyn ja terveyteen. Eri yksiköissä olisi hyvä keskustella siitä, miten asukkaan hyvinvointi voitaisiin turvata eristyksen aikana ja sen jälkeen.