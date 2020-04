Vaimo päätti selvittää, mitä miehen työmatkoilla oikeasti tapahtui – 60 km:n päästä löytyi rivitaloasunto, joka kätki sisäänsä härskin salaisuuden

Jos puoliso ei puhu totta, ensimmäiset merkit ovat yleensä peittely ja tietyt ristiriitaisuudet kertomuksissa, yksityisetsivä sanoo.

IS julkaisee pääsiäisenä uudelleen joitakin alkuvuoden 2020 luetuimpia juttuja.

Jos omalla puolisolla on salattu kaksoiselämä, järkytys voi olla ainutkertaisen kauhea. Tilanteita työkseen tutkivien yksityisetsivien näkökulmasta uskottomuustapaukset muistuttavat kuitenkin usein kovasti toisiaan.

Vyyhdin paljastuminen alkaa usein siitä, kun toista kumppania kalvaa jatkuva epäilys. Taustalla on usein puolison salailevaa käytöstä. Hyvin usein salailu koskee oman puhelimen sisältöä.

Jos asia ei selviä muuten, osa epäilevistä puolisoista ottaa jonkin ajan kuluttua yhteyttä yksityisetsivään.

Mikäli kumppani kärähtää pettämisestä, kyseessä on etsivien mukaan usein jo pitkään jatkunut suhde.

Yksityisetsivä Teuvo Paananen kertoo, että puolisoaan sivusuhteesta epäilevät ovat yleensä huomanneet tiettyjä peittelyn merkkejä ja ristiriitaisuuksia puolisoidensa tarinoissa.

– Puhelimen piilottelu ja puhelutietojen ja viestien poistelu on aika tavallista näissä tapauksissa. Puoliso saattaa sanoa käyneensä salilla, mutta tulla takaisin kassin kanssa, jossa on kuivia salikamppeita. Yksi merkki on myös se, että puolisolla menee potenssilääkkeitä enemmän kuin kotona on käyttökertoja, Paananen listaa tyypillisiä merkkejä.

” Luovalla alalla työskentelevä mies kertoi perheelleen, että saa inspiraation ainoastaan Etelä-Euroopassa ja joutuu siksi olemaan siellä yksin pitkiä aikoja.

Yksityisetsivään ottavat yhteyttä entistä useammin miehet, jotka haluavat, että heidän vaimoaan seurataan, Paananen on huomannut.

– Naisilla on suurempi kynnys ottaa yhteyttä puolisonsa vuoksi. He ovat usein hyvin häpeissään, vaikka ei heillä olisi mitään syytä hävetä. Sehän on se toinen, joka pettää, Paananen toteaa.

Osassa pettämisepäilyistä selviää lopulta, että toista suhdetta ei ole todellisuudessa ollut, vaan kysymys on pelkästä mustasukkaisuudesta.

Paanasen mielestä totuudesta on joka tapauksessa hyvä saada selvyys – pitkään kalvavat epäilykset eivät ole hyväksi.

– Ihmismieli on sellainen, että se piirtelee herkästi piruja seinille.

” Mies ajoi noin 60 kilometrin päässä perheen kotoa sijaitsevaan rivitaloon, jossa hänellä oli kokonaan toinen perhe.

Samaa sanoo myös yksityisetsivä Pentti Lintunen.

Lintunen on tutkinut uransa aikana satoja uskottomuustapauksia. Vuonna 1974 alalla aloittanut konkari matkusteli vuoteen 1987 saakka joka viikko ympäri Suomea hakemassa uskottomuusnäyttöä avioeroja varten.

Sittemmin lakimuutos on muuttanut kuvioita: avioeron saamiseen ei enää tarvita erityistä näyttöä.

– Aikoinaan näitä tuli tehtyä paljonkin, sehän oli ihan leipätyötä. Kun avioeron saamiseen ei enää tarvinnut tällaista näyttöä, työkin muuttui toisenlaiseksi, Pentti Lintunen kertoo.

” Mies kutsui toista naista lomakohteessa ”aviovaimokseen”.

Pitkän linjan yksityisetsivä Pekka Nurmi on törmännyt työssään useisiin auervaaratyylisiin tapauksiin, joissa kaksoiselämää viettävä mies pyörittää useampaakin puolisoa rahan toivossa ja keksii mitä uskomattomampia tarinoita saadakseen rahaa.

Usein uhriksi joutuvat naiset ovat miestä iäkkäämpiä ja varakkaampia.

– Nämä ovat sellaisia kavereita, että heillä on aateliskalenterit, joiden perusteella he valikoivat uhrejaan. Sitten he lyöttäytyvät seuraan, hurmaavat ja erheyttävät naisia maksamaan heille huomattavia summia.

Alla kuvaillut tilanteet ovat tapauksia, joihin IS:n haastattelemat yksityisetsivät ovat työssään törmänneet.

Miehellä oli 60 kilometrin päässä toinen perhe

Mies kertoi vaimolleen olevansa töissä ulkomailla. Vaimo hoiti kodin ja lapset miehen ulkomaan komennusten aikana. Ajan myötä nainen alkoi kuitenkin epäillä miehen tarinaa esimerkiksi sen vuoksi, että raha-asiat eivät täsmänneet miehen kertoman kanssa.

Yksityisetsivän kautta selvisi, että niiksi ajoiksi, jolloin mies kertoi menevänsä ulkomaille töihin, hän ajoikin noin 60 kilometrin päässä perheen kotoa sijaitsevaan rivitaloon, jossa hänellä oli kokonaan toinen perhe. Mies oli onnistunut viettämään täydellistä kaksoiselämää pitkään.

Vuosia lomailtu vaimon tuttavan kanssa

Iäkkäämpi mies kertoi vaimolleen viime tingassa, että hän on lähtemässä seuraavana päivänä kuukaudeksi etelään. Vaimo, joka piti miehensä käyttäytymistä epäilyttävänä, otti yhteyttä yksityisetsivään. Yksityisetsivä löysi aviomiehen etelän lomakohteesta, jossa tämä lomaili toisen naisen kanssa. Mies kutsui toista naista lomakohteessa ”aviovaimokseen”.

Selvisi, että pari oli käynyt yhdessä lomilla samassa kohteessa jo vuosia ja esiintynyt aina avioparina. Samalla selvisi, että miehen kavereidensa kanssa tekemät ”kalastus- ja metsästysreissut” olivat olleet tapaamisia naisen kanssa. Vaimolle pettämistä suurempi järkytys oli se, että hän tunsi naisen, jonka kanssa hänen miehensä oli lomaillut säännöllisesti.

Selitys ”luovasta työstä” ei kantanut

Luovalla alalla työskentelevä mies kertoi perheelleen, että hän saa työlleen inspiraation ainoastaan Etelä-Euroopassa ja joutuu siksi olemaan siellä yksin pitkiä aikoja.

Kun asiaa ryhdyttiin selvittämään, kävi ilmi, että oikea syy etelässä oleskelulle oli toinen vaimo ja lapset. Mies oli onnistunut järjestämään elämänsä niin, että hän vietti puolet vuodesta Suomessa suomalaisen perheensä luona ja puolet etelässä sikäläisen perheensä luona.

Mies asui virallisesti toisen kanssa

Teatterialalla työskentelevä mies alkoi seurustella itseään huomattavasti vanhemman naisen kanssa. Nainen auttoi rahallisesti miestä saamaan töitä ulkomailta. Pian mies kertoi, että hän oli kolaroinut auton ja hänen pitäisi maksaa siitä suuri summa. Varakas rouva ei pystynyt tarkistamaan, puhuiko mies totta, mutta antoi rahaa auton korjaukseen.

Rouva otti kuitenkin yhteyttä yksityisetsivään ja pyysi selvittelemään, onko mies sitä, mitä väittää olevansa. Selvisi, että mies eli virallisesti yhdessä miespuolisen kumppanin kanssa.

Eron exästä piti olla vireillä

Itäsuomalainen mies alkoi seurustella pääkaupunkiseudulla asuvan, eläköityneen leskinaisen kanssa. Mies kertoi, että hän on eroamassa vaimostaan ja eroprosessi oli jo vireillä. Mies kuitenkin vielä ajeli tulevan ex-rouvansa autolla.

Koska miehen raha-asiat olivat huonossa jamassa, leskinainen maksoi miehen vuokran pääkaupunkiseudulla. Suhde muuttui, kun mies tarvitsi rahaa useampia tuhansia euroja, ja nainen kieltäytyi antamasta rahoja hänelle. Mies muuttui täysin kylmäksi.

Vähitellen nainen alkoi epäillä miehen sanomisten todenperäisyyttä ja palkkasi yksityisetsivän selvittämään, puhuiko mies totta. Selvisi, että mies puhui totta vain työmatkoistaan. Yksityiselämän suhteen tilanne oli toinen: mies pyöritti useampaakin naista yhtä aikaa.

Perheenisä jäi kiinni heti ensimmäisenä iltana

Eräässä tapauksessa vaimo epäili, että hänen miehellään on suhde toisen naisen kanssa, ja osasi nimetä jopa epäillyn naisenkin. Hän oli ottanut asian puheeksi miehensä kanssa, jolloin mies oli syyttänyt vaimoaan vainoharhaiseksi ja hulluksi.

Nainen kuitenkin tunsi, että jotain on tekeillä, ja otti yhteyttä yksityisetsivään. Yksityisetsivän kanssa nainen sopi, että hän lähtee tiettynä viikonloppuna lasten kanssa sukuloimaan ja mies jää kotiin yksin.

Viikonloppuna yksityisetsivä seurasi miestä jo ensimmäisenä iltana baariin, jossa tämä tapasi naisen, jota hänen vaimonsa oli epäillyt suhteen toiseksi osapuoleksi. Baarista molemmat menivät miehen kotiin yöksi. Myöhemmin selvisi, että suhde oli jatkunut jo pitkään.

Matkamittarihuijaus ei toiminut

Aviomies lähti säännöllisesti vapaapäivinään autoajelulle ja tuli takaisin vasta myöhään. Vaimon epäilykset heräsivät, kun auton mittariin tuli säännöllisesti satoja kilometrejä ajomatkaa. Lopulta vaimo otti yhteyttä yksityisetsivään.

Etsivän kautta selvisi, että mies ajoi kotoa pysäköintipaikalle, ruuvasi auton matkamittarin irti ja ajoi 150 kilometrin päässä sijaitsevaan kaupunkiin. Siellä hän meni omilla avaimilla huoneistoon, jonka hän jakoi toisen puolisonsa kanssa. Takaisin tullessaan mies ruuvasi auton matkamittarin takaisin paikoilleen.

Vauvauutisesta paljastui perhe Keski-Euroopassa

Suomalaisnaisella oli suhde keskieurooppalaisen komennusmiehen kanssa.

Mies ehti lähteä jo takaisin kotimaahansa, kun nainen huomasi tulleensa raskaaksi. Hän tiesi miehestä ainoastaan etunimen ja ammatin.

Nainen otti yhteyttä yksityisetsivään, pyysi tätä etsimään lapsensa isän ja välittämään tälle tiedon, että mies on tulossa isäksi. Mies löytyi, ja samalla selvisi, että hänellä oli kotimaassaan perhe, vaikka hän ei ollut siitä suomalaisnaiselle suhteen lomassa maininnut.

Mies lupasi hoitaa isyyteen liittyvät velvoitteet, kunhan tieto kulkisi hänen työpaikkansa kautta niin, että hänen perheensä ei saisi tietää lapsesta.

Miehellä olikin jo lapsi

Tuore aviovaimo alkoi epäillä, että hänen miehensä ei puhunut totta menneisyydestään. Hän otti yhteyttä yksityisetsivään, jolloin selvisi, että miehellä oli entuudestaan lapsi, josta hän ei ollut halunnut kertoa vaimolleen.

Tilanteen selvittäminen oli haastavaa, sillä mies oli rakentanut menneisyydestään vankan tarinan ja kieltänyt oikeasta menneisyydestään tietäviä olemaan puhumatta siitä mitään.