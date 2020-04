HUSin ensihoitaja: Suojavarusteita on tullut, mutta kulutus on suurta

HUSissa työskentelevä ensihoitaja Anne Pauna kertoo, että koronavirustilanteen alussa oli huolena se, että riittävätkö suojavarusteet.

Sairaaloiden työntekijät kuuluvat nyt maan tärkeimpiin osaajiin, kun uuden koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia yritetään saada kuriin.

Ennennäkemättömän nopeasti maailmalla kasvaneet sairastuneiden määrät näkyvät myös Suomessa terveydenhuollon kovana työpaineena.

– Suomessa terveydenhuolto on todella hyvällä tasolla. Hoito on laadukasta ja meillä on hyvin koulutetut lääkärit ja hoitajat sekä laitoshoitajat ja muut sairaalassa työskentelevät ammattilaiset, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä eli HUSissa työskentelevä ensihoitaja Anne Pauna kertoo Ilta-Sanomille.

Hän korostaa, että työ perustuu hyvään yhteishenkeen.

– Meillä on tahtotila, että koronaviruksen aiheuttaman sairauden saaneet pystytään hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka tilanne on uusi. Teemme kaiken onnistuaksemme, hän sanoo.

Anne Pauna tekee töitä HUSissa koronan teho-osastolla.

Viime päivinä suojavarusteiden riittävyys on noussut huolenaiheeksi. Mikä on tilanne sinun työpaikallasi?– Koronavirustilanteen alussa oli huolena se, että riittävätkö suojavarusteet. Nyt niitä on tullut, mutta kulutus on myös suurta. Tehohoidossa ei voida vaarantaa työntekijöiden terveyttä. Se on meillä muutenkin käytäntönä, sillä hoidamme tehohoidossa vakavasti sairaita, joilla on esimerkiksi rajuja bakteerien aiheuttamia tauteja. Siinä mielessä koronaviruspotilaiden hoitaminen ei ole poikkeavaa, hän sanoo.

Hän kertoo, että tehohoidosta ei siirrytä suoraan kotiin, vaan parantumassa olevat potilaat menevät vielä osastolle hoidettaviksi.

Ovatko työvuorosi venyneet pitkiksi koronakriisin aikana?

– Meillä lisätyö on vielä vapaaehtoista. Koronan takia olemme saaneet osastolle lisää väkeä. Heitä on lisäkoulutettu tehtäviinsä. Normaalioloissakin pohdimme potilaiden hoitoa yhdessä, kollegalta avun pyytäminen on aina sallittu. Osalla hoitajista on oma vastuualue, ja heidän panostuksensa hoito-ohjeistuksiin on ollut suurta.

Hän kertoo, että joitakin muita toimintoja on ajettu alas, jotta voimavarat koronaviruspotilaiden hoitoon riittävät.

– Tietysti voisi toivoa, että nyt keskityttäisiin muillakin hallinnon aloilla akuutin tilanteen hoitamiseen, että terveydenhuollon voimavarat riittävät. Finlandia-taloa ei ehkä tarvitsisi pitää öisin valaistuna juuri nyt, vaan keskittää varat terveydenhuoltoon, hän sanoo.

Pauna kertoo, että vaikka hoitajan työ on työtä siinä missä muutkin eikä kutsumusammatti, se eroaa se kuitenkin silti oleellisesti muista töistä.

– Muissa työpaikoissani palkasta on voinut keskustella, kouluttautuminen ja lisäosaaminen ovat näkyneet palkassa ja työtehtävissä. Jos päättää vaihtaa alaa niin ei soitella, että täällä olisi yksi savotta, tule talkoisiin.

Paunan viesti on, että vaativasta työstä pitää saada kunnon palkka.

– Toivoisin, että kun tämä koronatilanne olisi ohi muistettaisiin terveydenhuolto­henkilökunnan tärkeys ja tämä näkyisi myös palkassa. Pelkään pahoin, ettei näin kuitenkaan käy. Hoitajapula kasvanee entisestään kun kriisi on ohi.