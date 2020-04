THL kertoo Suomen koronatilanteesta uusia tietoja. Sunnuntaina tiedotettiin yhteensä 28 korona­kuolemasta. Maanantaina luku oli muuttunut 27:ään.

THL:n mukaan yhden erityisvastuualueen ilmoituksessa oli tapahtunut laskentavirhe. Uusia kuolemantapauksia ei ole tullut, joten virallinen luku on tällä hetkellä 27. THL:n mukaan kuolemien raportoinnissa on kuitenkin viiveitä.

Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Kuolleista yli 80-vuotiaita on 19. Kuolleista kuusi on 60–79-vuotiaita ja kaksi on 40–59-vuotiaita.

Laboratoriovarmistettuja tapauksia on ilmoitettu nyt 2 176. Tapauksista 1 362 on todettu Uudellamaalla.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen takia yhteensä 228 ihmistä. Heistä 81 on tehohoidossa.

