Hovioikeuden mielestä moni seikka puolsi vapauttamista, mutta lopputulos oli se, että mies pysyy yhä vankilassa.

Mies syyllistyi rikoskumppaninsa kanssa vanginvartijan murhaan ja vankikurssin siviiliopettajan murhan yritykseen Pelson vankilan alueella vuonna 2004. Teon jälkeen miehet pakenivat vankilasta.

Elinkautista vankeutta istuva 50-vuotias mies haki ehdonalaiseen vapauteen, mutta Helsingin hovioikeus hylkäsi hänen hakemuksensa maanantaina.

Hovioikeuden mielestä vapauttamista olisi kylläkin puoltanut vankeusaikaisen käytöksen viimeaikainen paraneminen, pääasiassa ongelmitta sujuneet poistumisluvat sekä miehen motivaatio rikoksetonta elämäntapaa kohtaan.

Mies on ollut vankilassa jo yli 16 vuotta. Hovioikeuden mielestä miehen vankeusoloajan pitääkin olla selvästi 12 vuoden vähimmäisaikaa pidempi, koska hänen tekemänsä rikokset olivat tavanomaista törkeämpiä. Rikosseuraamuslaitos ei puoltanut miehen vapauttamista. Psykiatrisen vankisairaalan lausunnossa oli myös ”seikkoja”, jotka olivat vapauttamista vastaan.

Kokonaisarvioinnissaan hovioikeus tuli lopulta siihen lopputulokseen, ettei vapautukselle ollut edellytyksiä.

– Edellytykset hakijan päästämiseksi ehdonalaiseen vapauteen eivät vielä näissä olosuhteissa täyttyneet eikä vapauttamispäivän siirtämiselle pitkälle tulevaisuuteen ollut myöskään edellytyksiä, hovioikeus totesi maanantaina antamassaan päätöksessään.

Helsingin hovioikeus ehti jo aiemmin päättää, että miehen rikoskumppani, 39-vuotias mies olisi päässyt ehdonalaiseen vapauteen viime vuoden lopulla. Asia eteni kuitenkin korkeimpaan oikeus, kun Rikosseuraamuslaitos ei tyytynyt hovioikeuden päätökseen.

Korkein oikeus kumosi miehen ehdonalaiseen pääsyn, ja hänkin on siten yhä vankilassa. Mies on toimittanut kuitenkin hovioikeuteen uuden hakemuksen ehdonalaiseen pääsemistä varten, ja se asia on yhä vireillä.