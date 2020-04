THL on julkaissut uudet tiedot Suomen koronavirus­tilanteesta.

Suomessa on todettu nyt 2 176 varmistettua koronavirustartuntaa, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin THL:n tiedoista. Määrä on kasvanut eilisestä 249 tartunnalla.

Eilen laboratoriovarmistettujen koronavirustartuntojen määrä kohosi lauantain lukemista 45 tapauksella. On syytä ottaa huomioon, että tartuntaraportoinnissa saattaa olla varsinkin viikonloppuisin viivettä.

THL:n odotetaan kertovan tehohoidossa olevista potilaista sekä koronavirukseen kuolleista myöhemmin tänään.

Tässä kuntakohtaiset luvut

THL on listannut koronatartuntoja myös kunnittain. Tieto on niistä kunnista, joissa on varmennettu yli viisi tartuntaa.

176 Espoo

10 Hämeenlinna

555 Helsinki

5 Hollola

6 Iisalmi

6 Jämsä

26 Järvenpää

5 Joensuu

44 Jyväskylä

6 Kaarina

10 Kangasala

10 Kauniainen

6 Kemi

9 Kerava

19 Kirkkonummi

8 Kittilä

12 Kiuruvesi

6 Kouvola

20 Kuopio

23 Lahti

5 Laitila

8 Lappeenranta

22 Lohja

5 Maarianhamina

20 Mikkeli

7 Muurame

15 Nurmijärvi

56 Oulu

5 Pirkkala

11 Pori

16 Porvoo

12 Raasepori

5 Rauma

6 Riihimäki

13 Rovaniemi

14 Salo

15 Seinäjoki

30 Sipoo

6 Siuntio

5 Sotkamo

72 Tampere

33 Turku

14 Tuusula

18 Vaasa

11 Valkeakoski

100 Vantaa

8 Vihti