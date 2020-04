Viruksen vastaisessa taistelussa vaikeinta on, että kukaan ei tiedä, kuinka pitkään epidemia jatkuu, sanoo etulinjassa työskentelevä hoitaja.

Viime viikkoina HUS:n teho- ja tehovalvontaosaston apulaisosastonhoitaja Susan Laine on ollut harvoin kotona. Laineen 15- ja 17-vuotiaiden lasten on täytynyt selviytyä omatoimisesti etäkoulutyöstä ja ruoanlaitosta, sillä äiti on tehnyt pitkiä vuoroja teho-osastolla, joka on nyt keskittynyt pelkästään koronaviruspotilaiden hoitoon.

Laine valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 1994. Koronavirusepidemia on jotain ennennäkemätöntä hänen 26 vuoden urallaan.

– Vuonna 2009 sikainfluenssapandemian aikaan hoidimme hengitysvajauspotilaita suojavarusteissa, mutta potilaita oli huomattavasti vähemmän. Tällaisia toimenpiteitä ei ole yhteiskunnassa tai tehohoidossa koskaan tarvinnut tehdä, Laine sanoo.

Kun Laine hoitaa koronaviruspotilaita, hän pukee ylleen hengityssuojaimen, hiussuojaimen, suojalasit ja suojatakin. Potilaan lähihoidossa käytetään lisäksi suojakäsineitä.

– Suojavarusteet puetaan huolellisesti ja oikeassa järjestyksessä. Niiden pukemiseen menee muutama minuutti. Yhtä huolellinen täytyy olla suojavarusteita riisuttaessa.

Talvella terveydenhuollossa seurattiin tiiviisti Kiinan tapahtumia. Kun epidemia levisi Italiaan ja Eurooppaan, tiedettiin, että se tulisi koskettamaan myös Suomea.

Uudenmaan koronaviruksen tehohoitoa tarvitsevat uhrit tuodaan HUSin tornisairaalan teho-osastolle. Susan Laine kuvattiin oven edessä 26. maaliskuuta.

Moni asia on viime viikkoina muuttunut. Laine on saanut paljon uusia työkavereita, koska koronaviruspotilaiden tehohoitoon on koulutettu uutta hoitohenkilökuntaa. Työpäivät ovat olleet tavallista pidempiä ja myös ylimääräisiä vuoroja on tehty.

– Monet hoitajistamme ovat tehneet ylitöitä ja luopuneet vuosilomistaan, Laine sanoo.

Kuormittavasta tilanteesta huolimatta osastolla vallitsee hyvä henki. Poikkeuksellinen tilanne on saanut esiin teho-osaston parhaat puolet, Laine kehuu.

– Moniammatillisen henkilökunnan saumaton kyky toimia yhdessä tilanteessa, jossa jokaisen pitää antaa itsestään 110 prosenttia, on osoitus todellisesta ammattitaidosta ja suuresta sydämestä.

– Kaikki tekevät nyt enemmän, jotta potilaat saadaan hoidettua ja osasto pysyy täydessä toiminnassa. Tuemme toinen toisiamme, jotta jaksamme. Tiedämme, että tulevat viikot tulevat olemaan rankkoja.

Tehohoito-osastolla potilaspaikkoja on lisätty ja hoitohenkilökuntaa on koulutettu koronaviruspotilaiden tehohoitoon.

Tavallisesti teho- ja tehovalvontaosastolla, jolla Laine työskentelee, on 15 tehohoitopaikkaa. Koronaepidemian aikana paikkojen määrää on nostettu kahteenkymmeneen. Toistaiseksi paikkoja on potilaille riittänyt.

– Potilaiden määrä lisääntyy koko ajan. Onneksi rajoittamistoimenpiteet ovat tehonneet, eikä sellaista rysäystä, jossa potilaiden määrä olisi noussut eksponentiaalisella käyrällä, ei ole tapahtunut.

Koronaviruspotilaiden tehohoitojaksot ovat tavanomaista tehohoitojaksoa pidempiä, Laine kertoo. Teho-osastolla hoidettavat potilaat kärsivät vaikeasta hengitysvajauksesta.

– Potilaiden ikä vaihtelee nuorista aikuisista iäkkäisiin.

Laine ei pelkää altistuvansa koronavirustartunnalle työssään. Hän pitää niin hyvää huolta suojautumisesta, että hän arvelee, että hänellä on suurempi riski saada tartunta esimerkiksi tavalliselta kauppareissulta.

– Pystymme vaikuttamaan tartuntariskiin omalla hygieniakäyttäytymisellä.

Kaikkein vaikeinta taistelussa koronavirusta vastaan on kokeneen hoitajan mielestä se, että kukaan ei tiedä, kuinka pitkään epidemia kestää.

– Jaksamme hetkellisen kovan kuormituksen, kun tiedämme, että se on väliaikaista. Jos tilanne pitkittyy, emmekä tiedä, koska epidemia helpottaa, se on haastavaa meille kaikille.