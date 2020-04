Absurdit kuvat: Tältä näyttää nyt Tukholmassa, kun Helsingissä paikat ovat täysin tyhjinä

Arki näyttää juuri nyt melko erilaiselta Tukholmassa ja Helsingissä.

Ruotsin ja Suomen valtionjohtojen erilainen suhtautuminen koronaan näkyy katukuvassa ja julkisilla paikoilla. Ruotsissa moniin rajoituksiin ryhdyttiin myöhemmin kuin muualla, ja toisin kuin Suomessa esimerkiksi ravintolat ja koulut ovat yhä auki ja lasten harrastustoiminta jatkuu edelleen, joskin uusimpien suosituksien mukaan vain ulkona.

Sunnuntaina Tukholmasta otetut kuvat ovatkin varsin absurdin näköistä katsottavaa helsinkiläisille ja muille suomalaisille. Suomessa viimeisetkin ravintolat suljettiin perjantain ja lauantain vastaisena yönä, moni oli laittanut toistaiseksi lapun luukulle jo selvästi aiemmin.

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on tähän mennessä kuollut jo yli 400 ja varmennettuja tartuntoja on reilut 6 800. Samaan aikaan Suomessa, missä väkeä on hieman alle puolet vähemmän, kuolleita on 28 ja varmennettuja tartuntoja reilut 1900. Dagens Nyheter -lehden mukaan Ruotsi onkin tekemässä merkittäviä kiristystoimia nykyisiin rajoituksiinsa: hallitus harkitsee nyt ravintoloiden, satamien ja ostoskeskusten sulkemista.

Myös malmöläiset nauttivat joukolla auringosta tiukasti yhteenpakkautuneena joukkona koronakuolemien kasvusta huolimatta.

Erilaisesta suhtautumisesta koronavirukseen kertoo myös IS:n haastattelema 42-vuotias suomalainen Anna, joka asuu toista vuotta Tukholmassa. Hän ihmettelee ruotsalaisten koronalinjaa ja maassa vallitsevaa hyssyttelevää ilmapiiriä.

– Tuntuu, että ei uskalleta tehdä mitään päätöksiä, koska pelätään virheiden tekemistä. Arvostan enemmän Suomen linjaa, että ainakin yritetään tehdä tilanteelle jotakin.

Annan miehen firma edellyttää työskentelyä toimistolla, vaikka etätyöt olisivat mahdollisia ja firmassa ollaan tietoisia, että perheessä on erittäin todennäköisesti koronatartuntoja.

– Yleisesti tuntuu, ettei täällä oteta tosissaan tätä koronaa edelleenkään. Tiedän useamman suomalaisen tuttavani miettineen Suomeen lähtöä, koska paikallinen välinpitämättömyys pelottaa. Pelkäämme, ettemme saa hoitoa tarvittaessa.

Helsinki autioitui jo pari viikkoa sitten. Kuva aivan ytimestä Helsingin Rautatieaseman tyhjästä Burger King -ravintolasta.

Suljettuja ravintoloita kauppakeskus Kaaressa Helsingissä illalla 25. maaliskuuta.

Normaalioloissa vilkas Kauppatori autiona aamupäivällä Helsingissä 1. huhtikuuta.

Upouusi ja ennen korona-aikaa ihmisiä vilissyt Mall of Tripla -kauppakeskus oli hiljainen Helsingin Pasilassa 19. maaliskuuta. Suomessa monet hallituksen asettamista rajoitustoimista astui voimaan tuolla viikolla.

Tukholman suomalaisten keskuudessa on herättänyt paljon epävarmuutta se, pääsevätkö Suomen kansalaiset varmasti palamaan Suomeen. Myös Annan perheelle tämä epätietoisuus on ongelma. Yksi hänen alaikäisistä lapsistaan asuu Suomessa isänsä kanssa.

– Minulla ei nyt ole mitään tietoa, miten pääsemme seuraavan kerran tapaamaan. Päädyimme tähän kahden maan välillä asumiseen, kun oli tottunut ajatukseen, että on aina helppo hypätä lentokoneeseen ja tavata.

”Oireiden mukaista hoitoa ja lycka till”

Anna epäilee, että hän itse ja hänen lapsensa ovat saaneet koronatartunnan. Kaikilla heillä on covid-19-tautiin viittaavia oireita: kuumetta, yskää, makuaistin puuttumista.

Perhe palasi helmikuun lopulla lomamatkalta Floridasta. Oireet alkoivat kymmenen päivää matka jälkeen.

Testeihin he eivät ole päässeet. Tämä on aiheuttanut astmaa sairastavalle Annalle vakavan ongelman: hän ei meinannut saada tarvitsemaansa astmalääkettä.

– En ole päässyt lääkäriin koronaepäilyn vuoksi, mutta minulle ei suostuta antamaan reseptiä puhelimitse, koska reseptiä ei ollut vielä ruotsalaisessa järjestelmässä kirjattuna. Täysi umpikuja siis, Anna sanoo.

– Ohjeet olivat vain, että oireiden mukaista hoitoa ja lycka till. Miten hoidan astman oireita ilman lääkkeitä?

Pari viikkoa kestäneen sairastelun jälkeen Anna oli niin epätoivoinen, että hän valehteli olevansa oireeton päästäkseen lääkäriin ja saadakseen reseptin.

– Olin todella paniikissa, jos en saa hoitoa astmaan, koska silloinhan tuo tauti nimenomaan pahenee keuhkoissa.

Lääkäri sanoi, että Annalla on varmasti korona. Testejä otetaan kuitenkin vain niiltä, jotka otetaan sairaalaan osastolle.