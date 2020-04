WHO:n testauslinjasta väärään suuntaan poikkeava strategia lisää koronakuolleisuuden riskiä sekä pahentaa talouteen kohdistuvaa iskua, professori Jussi Taipale näkee.

Kaikki asiantuntijat eivät edelleenkään ole vakuuttuneita Suomen valitsemasta koronaepidemian torjuntastrategiasta, jossa taudin leviämistä ainoastaan hidastetaan. Itse asiassa monet ovat toista mieltä.

Maailman terveysjärjestö WHO on koko pandemian ajan painottanut laajan testaamisen tärkeyttä. Sitä vastoin Suomessa on tähän asti ollut linjana, että koronavirusnäyte otetaan ensisijaisesti lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta sekä potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita. Maltillinen testaaminen on ollut erityisesti Terveyen ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suositus.

Jatkossa Suomen testaamiskapasiteettia nostetaan.

Syytä tai ainakin varaa ilmeisesti on, sillä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi Ylelle perjantaina, että HUSissa otetaan noin 500 näytettä per päivä, vaikka kapasiteetti on 1500.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan Suomessa tehdään tällä hetkellä kaikkiaan noin 2500 testiä päivässä. Mutta riittääkö se?

Mikä on tehokkain keino säästää ihmishenkiä ja keventää talousinfarktia?

Toiset kannattavat Suomen päättäjien tavoin taudin lieventämismallia, toiset puolestaan tukahduttamisstrategiaa. Nyt ääneen pääsevät jälkimmäisen puolesta liputtavat.

Markku Mäkijärven mukaan testejä kannattaisi ottaa nykyistä enemmän ja kriteereitä laajentaa, jotta Suomessa saataisiin parempi käsitys epidemian lisääntymisestä. Suomen mallia epäilee vahvasti myös esimerkiksi kokenut tutkijaprofessori Jussi Taipale, joka on analysoinut tilannetta tuoreeltaan.

Taipaleen mukaan eksponentiaalisesti leviävän epidemian hallinta on vaikeaa ja se ruuhkauttaa helposti terveydenhuollon niin pahasti, ettei kaikkia pystytä hoitamaan optimaalisesti. Uhrien määrä on hänen mukaansa vaarassa kasvaa.

– WHO:n testauslinjasta väärään suuntaan poikkeava strategia lisää koronakuolleisuuden riskiä sekä pahentaa talouteen kohdistuvaa iskua, Taipale linjaa.

Hänen mielestään taudin tukahduttamismalli olisi strategiana parempi kuin sen leviämisen salliminen, kunhan tukahduttaminen saavutettaisiin kohtuullisin yhteiskunnallisin kustannuksin.

– Ja se on kyllä mahdollista saavuttaa, hän alleviivaa.

Taipale ja Mäkijärvi eivät ole ajatustensa kanssa yksin. Myös ulkomailla painotetaan WHO:n linjaa.

”Kontakteja ei tarvitsisi jäljittää”

Cambridgen ja Helsingin yliopistoissa sekä Tukholman karoliinisessa instituutissa työskentelevä Taipale kirjoitti hiljattain ruotsalaisen esimiehensä Sten Linnarssonin kanssa artikkelin, jossa he esittävät omat analyyttiset näkemyksensä epidemian pysäyttämiseen. He ehdottavat koko väestön testaamista toistuvasti ja karanteenia vain sairastuneille.

Monet johtavat biolääketieteen ja taloustieteen tutkijat ovat tehneet samanlaisia esityksiä – kuten vuonna 2018 Nobelin taloustieteen palkinnon voittanut ekonomisti Paul Romer sekä Simon Mongey Yhdysvalloista ja epidemiologi Julian Peto Britanniasta.

– Olen näiden tutkijoiden kanssa samaa mieltä toistuvan testauksen tärkeästä roolista koronapandemian hoitamisesta. Kaikki kannattaisi testata, se olisi paras ratkaisu. Yksi sen eduista olisi, että kontakteja ei tarvitsisi jäljittää, koska myös he tulisivat testatuiksi. Tarvittaisiin vain kaikkien tartunnan saaneiden henkilöiden oma karanteeni, Taipale ruotii.

– Jos sitä noudatettaisiin, epidemia romahtaisi riippumatta siitä, kuinka moni ihminen on jo saanut tartunnan. Tämän strategian voisi soveltaa mihin tahansa kohtaan epidemian aikana.

Tutkijat uskovat, että testaus auttaisi nykyisten toimenpiteiden kanssa pysäyttämään epidemian, ja kun tapauksia olisi vähän, laajan testauksen jatkaminen myös suojelisi riskiryhmiä – ja edelleen mahdollistaisi sen, että terveet ihmiset voisivat käydä töissä, eikä koko yhteiskunnan tarvitsisi pysähtyä.

Paul Romer on kirjoittanut tästä näkemyksestä erityisesti USA:ta koskien sekä New York Timesissa että tuoreeltaan The Wall Street Journalissa.

– Toistaiseksi sosiaalinen etäisyys on parasta, mitä Amerikka voi tehdä covid-19-pandemian hillitsemiseksi. Mutta jos Yhdysvallat todella mobilisoituu, se voi pian ottaa käyttöön parempia aseita – edistyneitä testejä, joiden avulla maa voi siirtyä vähitellen protokollaan, joka on vähemmän häiritsevä ja tehokkaampi kuin lockdown (eristäminen), Romer kirjoitti WSJ:ssä.

– Testaaminen on tiemme ulos (kriisistä).

Paul Romer sai talouden Nobelin vuonna 2018.

Epidemiologi Julian Peto on samaa mieltä. Hän kirjoitti aiheesta hiljattain mm. Financial Timesin ja British Medical Journalin sivuilla. Hän toi esiin erityisesti terveydenhuoltohenkilökunnan testaamisen tärkeyden, mutta korosti myös koko kansan olevan testattavissa.

– Intensiivinen kontaktien jäljittäminen voisi antaa maalle (Englannille) mahdollisuuden palata normaaliin elämään heti. Virus voisi selviytyä vain testaamattomissa ihmisissä, ja kontaktien jäljitys johtaisi usein heihin, Peto painotti.

Tutkijat katsovat karanteenien taloudellisten kustannusten olevan niin suuria, että testaamiseen kannattaisi investoida, vaikka kustannukset ”näyttävätkin suurilta” tällä hetkellä. Suomessa yksi testi maksaa nykyisellään henkilöä kohden suunnilleen yhtä paljon kuin yksi menetetty työpäivä. Teknologia kehittyy hurjaa vauhtia.

– Myös monien johtavien ekonomistien mielestä testauksen massiivinen laajentaminen olisi kannattava ratkaisu, Taipale korostaa.

Tälle kannalle vaikuttaa hiljalleen kääntyvän myös THL. Sen pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa sunnuntaina, että Suomi voisi alkaa soveltaa Etelä-Korean mallia, koska nykyiset rajoitustoimet ovat purreet odotettua paremmin.

Tervahauta puhuu hybridistrategiasta: ensin hidastetaan viruksen leviämistä riittävästi, sitten aletaan purkaa rajoituksia asteittain ja pidetään samalla virus aisoissa. Se onnistuu Tervahaudan mukaan laajalla testaamisella, tartuntaketjujen nopealla jäljittämisellä ja altistuneiden tehokkaalla eristämisellä.

IS:n haastattelemien tutkijoiden mukaan ”THL:n uusi suunta on oikea, mutta edelleen liian hidas”. He muistuttavat, ettei Etelä-Korea ole vielä voittanut epidemiaa.

2–3 kuukauden projekti?

Professori Julian Peto uskoo, että koko Britannia olisi testattavissa järkevällä aikataululla. Hänen mukaansa kymmenien miljoonien ihmisten testaaminen onnistuisi nopeammin ja halvemmalla kuin koronavirukseen kehitteillä oleva rokote.

Suomen väestö olisi Jussi Taipaleen mukaan nykyteknologialla testattavissa jopa 2–3 kuukaudessa. Testaamisen voisi aloittaa saman tien, eikä kaikkia tarvitsisi testata samanaikaisesti. Hän näkee tämän ”tahtokysymyksenä”.

– On tärkeää huomauttaa, että emme ole suosittelemassa jo käyttöön otettujen testaustoimien korvaamista koko kansan -testausstrategialla. Olemme esittämässä, että laajamittainen testaus pikemminkin tukisi nykyistä järjestelmää, ja voisi myös toimia erillisen säännöstön alaisuudessa, Taipale pohtii.

Hän esittää, että tämä kaikki kansalaiset seulova systeemi voisi esimerkiksi syöttää havaitsemansa tapaukset nykyiseen järjestelmään varmistettaviksi. Hän muistuttaa, että suuren osan ihmisistä on käytävä töissä myös eristystoimien aikana yhteiskunnan toiminnan takaamiseksi, kuten terveydenhuollon, vanhustenhoidon ja elintarvikealan ammattilaisten.

– Jo riskiryhmien ja kriittisillä aloilla toimivien ihmisten ja heidän läheistensä suojelemisen vuoksi testaamiskapasiteetin suurella kasvattamisella olisi merkittävä rooli, Taipale näkee.

”Materiaalit eivät Suomesta lopu”

Ruotsissa on juuri tehty päätös noin 100 miljoonan euron testaamisinvestoinnista. Tällä hetkellä kliinisiin testeihin tarvittavat täsmälliset komponentit ovat suuren kysynnän vuoksi kuitenkin monilta toimittajilta lopussa.

Taipale joka tapauksessa uskoo, että testien raaka-aineet eivät Suomesta loppuisi, ja että toimitusongelmien jatkuessa Suomesta löytyisi riittävästi materiaaleja ja osaamista massaprojektia varten.

Taipale kertoo myös, että näytteiden poolaaminen (yhdistäminen) olisi mahdollista. Poolaamisessa useiden ihmisten näytteet yhdistettäisiin yhdeksi testiksi, ja jos sen tulos olisi negatiivinen, kukaan joukosta ei olisi saanut koronatartuntaa. Jos taas löytyisi viitteitä tartunnasta, koko porukka testattaisiin erikseen.

Lisäksi tutkijat huomauttavat, että kaikki seulovan systeemin merkitys korostuisi entisestään, mikäli uusi koronavirusaalto iskee syksyllä tai myöhemmin. Monet asiantuntijat ovat pelänneet niin käyvän.

” Seuraavan epidemian ehkäisyssä ei voida luottaa ”laumaimmuniteetin” voimaan, koska se edellyttää, että noin 60 prosenttia kansasta on sairastanut vaarallisen taudin.

– Seuraavan epidemian ehkäisyssä ei voida luottaa ”laumaimmuniteetin” voimaan, koska se edellyttää, että noin 60 prosenttia kansasta on sairastanut vaarallisen taudin. Tämän vuoksi ehdotamme laajaan testaukseen perustuvaa ja nykyistä suunnitelmaa tukevaa ratkaisua. Toteutuessaan se hyödyttäisi sekä kansanterveyttä että taloutta, Taipale korostaa.

THL arvioi maaliskuussa, että Suomessa tehtyjen rajoitustoimenpiteiden jälkeen enimmillään runsaat 40 prosenttia kansalaisista saisi koronatartunnan. Arviot saattavat kuitenkin edelleen muuttua.

– Emme tarkoita, että kaikkien testaaminen korvaisi muut käytössä jo olevat toiminnot ja ratkaisisi yksin ongelman. Ihmishenkien kustannuksella maata ei pidä avata, vaan yritämme tuoda nyt esiin lisätoimenpiteitä, joilla epidemia voitaisiin hoitaa kaikkein tehokkaimmin, Taipale jatkaa.

Mitä hyödyttää testata, jos vaikka testin jälkeen seuraavana päivänä saa koronatartunnan? Taipaleen mukaan tartunnan saaminen on mahdollista testin ja siitä saatavan tuloksen välisenä aikana, mutta hän ei pidä sitä kovin todennäköisenä ainakaan tilanteessa, jossa testitulos valmistuu nopeasti, esimerkiksi yhdessä päivässä.

– Todennäköisempää on taudin leviäminen ennen testin ottamista, Taipale korostaa.

– Populaation testaamisen vaikutus on samankaltainen kuin immuniteetin. Siinä vaiheessa kun taudin saanut levittää tautia alle yhteen henkilöön, epidemia päättyy.