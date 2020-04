THL ehdottaa Etelä-Korean mallia, grafiikka näyttää Suomen ja Ruotsin eron – tässä on sunnuntain koronavirustilanne

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on nyt kuollut Suomessa 28 ihmistä.

Suomessa nyt yhteensä 28 koronakuolemaa, Ruotsissa jo 401

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 28 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on 209 potilasta, joista tehohoidossa on 76.

Koronavirukseen kuolleiden määrä nousi vuorokaudessa kolmella.

Kuolleista 20 on Helsingin yliopistollisen sairaalan ja kuusi Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta. Oulun yliopistollisen sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut virukseen yksi ihminen.

Testattuja näytteitä on 31700 ja laboratoriovarmistettuja tapauksia 1927.

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on tähän mennessä kuollut jo 401 ihmistä, kertovat maan terveysviranomaiset.

Lähes puolet kuolonuhreista, 170, on ollut 80–90-vuotiaita.

Koronavirustartunnan on Ruotsissa saanut tähän mennessä reilut 6 800 ihmistä.

Tehohoitoa on saanut tai saa parhaillaan 541 ihmistä. Heistä suurin osa eli 407 on miehiä.

THL: Suomessa voitaisiin siirtyä Etelä-Korean malliin

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi Helsingin Sanomille, että viime viikkojen kehitys voi mahdollistaa Suomelle niin sanotun Etelä-Korean mallin koronaviruksen torjunnassa.

Kun uusien todettujen tartuntojen sekä sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrät ovat pysyneet hillittyinä, THL uskoo, että yhteiskuntaa voitaisiin asteittain avata, eikä koronavirus silti ryöpsähtäisi hallitsemattomaksi.

– Näyttää siltä, että virus ei ole lähtenyt meillä toistaiseksi hirveällä voimalla leviämään. Täytyyhän meidän silloin pystyä strategian painopistettä tarkastelemaan, sanoo Tervahauta, mutta painottaa, että tilanteen täytyy myös jatkossa pysyä samana.

Etelä-Korea on pysynyt moniin Euroopan valtioihin nähden hyvin aukinaisena koronaviruskriisin aikana.

Tervahauta ehdottaa hybridistrategiaa. Ensin hidastetaan viruksen leviämistä riittävästi, sitten puretaan rajoituksia asteittain, mutta samalla pidetään virus aisoissa.

Etelä-Koreassa valtio on pysynyt moniin Euroopan valtioihin nähden hyvin aukinaisena. Vaikka rajoituksia on myös Korean niemimaalla asetettu, on strategia tähdännyt pikemminkin sairastuneiden ja altistuneiden eristämiseen ja laajamittaiseen testaamiseen.

Kunnat jättävät päiväkotimaksut perimättä epidemian aikana

Ylivoimaisesti suurin osa kunnista jättää päivähoitomaksut perimättä koronaviruskriisin ajalta, jos lapsia hoidetaan kotona. Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen kertoo, ettei hänen tietoonsa ole tullut yhtäkään kuntaa, joka olisi ilmoittanut jättävänsä poissaoloja hyvittämättä.

Myös yksityiset päiväkodit noudattavat pääsääntöisesti hallituksen ohjeistusta.

Hallitus ilmoitti aiemmin suosittelevansa, että kunnat jättäisivät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perimättä poikkeustilanteen vuoksi silloin, kun huoltajat hoitavat lapsensa itse.

Toimintatavat tilanteessa vaihtelevat kunnittain. Lahtisen mukaan osa kunnista hyvittää yhdenkin päivän poissaolot päivähoidosta, mutta yleisimmältä vaikuttaa se, että lapselta edellytetään pidempää yhtäjaksoista poissaoloa, jonka ajalta hyvityksen saa.

Myös suuret yksityiset toimijat noudattavat ohjeistusta. Ainakin päiväkotiketju Touhula, Pilke päiväkodit ja Norlandia Päiväkodit toimivat hallituksen suosituksen tai kunnan linjan mukaisesti.

Trump varoittaa yhdysvaltalaisia epidemian ankarimmasta viikosta, Espanjan viranomaisilta toiveikas tieto

Presidentti Donald Trump kehottaa yhdysvaltalaisia valmistautumaan siihen, että alkava viikko on todennäköisesti koronavirusepidemian ankarin.

– Tulee paljon kuolemaa, hän sanoi

Trumpin mukaan Yhdysvallat lähestyy ”hirvittäviä aikoja”, joihin liittyy todella ”huonoja numeroita”.

Samalla hän sanoo, että Yhdysvallat ei voi pysyä suljettuna ikuisesti. Lääke ei hänen mukaansa voi olla pahempi kuin ongelma.

Yhdysvalloissa on vahvistettu yli 300 000 koronavirustartuntaa ja yli 8 100 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Yhdysvallat valmistautuu ankaraan viikkoon koronavirusepidemian saralla.

Espanjan viranomaiset uskovat saaneensa koronaepidemian etenemisen vakaantumaan.

Kuolleiden määrä oli sunnuntaina kolmatta päivää peräkkäin laskussa. Sunnuntaina kerrottiin, että uusia koronakuolemia oli kirjattu vuorokaudessa 674. Korkein lukema on torstailta, jolloin vuorokaudessa oli kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin 950 ihmistä.

Kuolonuhreja sairaus on vaatinut Espanjassa yhteensä noin 12 400. Tartuntoja on todettu reilut 130 000, ja parantuneita on 38 000.

Espanjalaiset määrättiin maaliskuun puolivälissä pysyttelemään kodeissaan epidemian leviämisen estämiseksi. Vaikka nyt on nähty ensi merkkejä paremmista ajoista, poikkeustilaa on määrä jatkaa 25. huhtikuuta asti.